DHA YURT BÜLTENİ - 17

Otomobilinde tabancayla başından vurulan kişi öldü ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilinde başından ve karnından tabancayla vurulmuş halde bulunan Gazi Gül (36), olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Gazihan Dede Mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, 35 DD 6477 plakalı otomobili ile mesire alanına gelen Gazi Gül, park ettiği aracında otururken silah sesleri duyuldu. Çevredekiler, otomobile baktığında Gül’ün kanlar içinde hareketsiz olduğunu fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül’ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Gazi Gül’ü öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Acil görüntüsü - Ambulansların gelmesi - Vatandaşların acile gelmesi

- Genel ve detay görüntüler - Gazi Gül sağlık fotosu Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ======================= 5 katlı apartmanda çıkan yangında panik anlar kamerada ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi tedavi altına alındı. Yangın, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1’in katında oturan Uğur Aydemire(29) ait evde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında evde bulunan Uğur Aydemir ve ailesi, balkona çıkarak yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle Aydemir ailesini kurtardı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında oluşan yoğun duman tüm apartmanı sarınca, üst katlarda oturanlar dışarı çıkamadı. Balkona çıkarak yardım isteyen vatandaşları itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı. Bu sırada binada ve çevrede toplanan vatandaşlar panik yaşadı. 5’inci katta 2 yaşındaki çocuğuyla mahsur kalan Şeyda Karataş’ın yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, "Bebeğini atacak, attırmıyorlar. Allahım sen yardım et" dediği duyulurken, itfaiye ekiplerinin aileyi kurtarmasıyla rahat nefes alındı. Çevrede toplanan kalabalık, itfaiyeyi alkışlayarak tebrik etti. Bir süre önce itfaiye personelliğinden temizlik işlerinde göreve başlatılan Abdürrahim Albayrak da yangına müdahale ederek mahsur kalanların evden çıkarılmasına yardımcı oldu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Leyla K. (30), Ömer K. (5), Zeynep K.(2), Merve D. (25), Hasan A. (71), Emine A. (68), Kübra Nur Y. (21), Kıvanç A. (11), Nimet K. (91), Tijen K. (60), Yasemin A. (38), Güneş D. (41), Uğur A. (38), Berna K. K. (20) Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------- -Yangın anı cep telefonu görüntüsü -Mahsur kalanların kurtarılma anı cep telefonu görüntüsü -Hastaneden detay -Kaymakam Serkan Keçeli ile röp. Haber-Kamera: DEVREK(Zonguldak),(DHA) ====================== "Küfür etti" dedi, bıçakla ağır yaraladı Bursa'da, Samet G. (25) kız arkadaşına laf attığı iddiası ile tartışıp küfürleştiği Ahmet C. (21) tarafından kasığından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Ahmet C. saklandığı metruk binada yakalanırken, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna, "Anneme küfür etti, pişman değilim" dedi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samet G. kız arkadaşına laf attığı iddiası ile Ahmet C. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışma küfürleşmeye dönünce mahalle parkında buluşan Ahmet C., Samet G.'yi kasığından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ağır yaralanan Samet G.'yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için yaptığı çalışmada, Ahmet C.'nin bir metruk binada saklandığını belirleyerek, suç aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet C., ekipler tarafından sağlık raporu alındığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden yaptın? Pişman mısın?" sorusuna, "Anneme küfretti, bende bıçakladım. Pişman değilim, yine olsa yine yaparım" diye cevap verdi. Gözaltına alınan Ahmet C.'nin emniyette polis ekiplerine verdiği ifadede, "Daha önce sosyal medyadan tartıştık. anneme küfür etti. Tartışmanın ardından parkta buluştuk. Annem benim için çok değerli, anneme küfür edince sinirlendim, ve yanımda bulunan kasığından bıçakladım. Anneme küfür ettiği için bıçakladım, yine olsa yine yaparım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Samet G.'nin olay yerinde çok kan kaybettiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Yaralının hastaneye getirilmesinden görüntüler - Hastaneden detaylar - Şüphelinin hastaneye getirilmesinden görüntüler - Olayı gören vatandaşlardan röportaj - Olay yerinden görüntüler - Detaylar Süre: 02.29 Boyut: 277 MB Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) ========================= Polisten kaçtılar, kaza yaptılar, yakalandılar Bursa'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 şüpheliden 4'ü araçlarıyla kaza yaptıktan sonra yakalandı. Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 5 kişiyi yakalamak için yaptıkları çalışmada, şüphelilerin merkez Yıldırım İlçesi Hacivat mahallesinde olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerini fark etmeleri üzerine otomobille kaçarken, kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, Osmangazi İlçesi Ankara Karayolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye binasına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybettikleri otomobille kaldırıma çıktı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden D.K. (26), E.Ö. (25), R.C. (27) ve N.B. (29) polis ve bekçi ekipleri tarafından yakalanırken, Ö.Ö (28) olay yerinden kaçtı.