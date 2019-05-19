DHA YURT BÜLTENİ-17

Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem (3)

ÜÇÜNCÜ DEPREM Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum Turgutreis ilçesinin 45.91 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 17.47'de meydana geldi. Deprem 20.49 kilometre derinlikte oldu. MUĞLA (DHA) =============== Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (3)

VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin korucu olduğunu belirten Vali Öksüz, birinin de 15 yaşında çocuk olduğunu söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Öksüz, Kars Emniyet Müdürlüğü'nün, Sarıkamış'a çevik kuvvet ve özel harekat polisi desteği gönderdiğini kaydetti. Olayın eskiye dayalı bir arazi davası olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, köyde geniş güvenlik önlemi alındığını bildirdi.

KARS (DHA) ============================== Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Samsun'da, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yapılan MYK Toplantısı'nın ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, halka seslendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da 'Bağımsız Türkiye'nin 100'ü' başlıklı bildiriyi okudu. Toplantı sonunda hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan söyledi. Her birinizin mutlaka İstanbul'da bir yakını vardır. Her birinizden bir telefon açacaksınız, konuşacaksınız. Her birinizden bunu bekliyorum. Diyeceksiniz ki 'Halktan birisi, kul hakkı yemeyenden, dürüstlükten birisi İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olmuş. 18 gün belediye başkanlığı yaptı'. Diyorlar ki '18 günde ne yaptın?'. 18 günde aldığı kararlarla İstanbul'un fakirinin, fukarasının yanında olduğunu gösterdi. Yaşanabilir bir İstanbul, bunların tamamını yapacağız. Bizim kitabımızda kavga, kin duyma yok. Yüreğimizde insan sevgisi var. AK Parti'li kardeşlerime, senin de vicdanına sesleniyorum. Eğer bir hak, vatandaşın verdiği bir hak kapalı kapılar ardında 18 gün sonra o hak o kişinin elinden alınmışsa Hakk'a, hukuka, adalete inanıyorsan sandığa gideceksin. Hakkı, hukuku sahibine Ekrem başkana iade edeceksin. Kapalı kapılar ardında adaletin terazisini bozdular. Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu da seçimde kazanacaklarından şüphe duymadıklarını belirterek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışarıda bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sizlerden özellikle Samsunlu hemşehrilerimle bu güzel tarihi anda bir yardım istiyorum. Sizler Samsunlular olarak İstanbul'da yaşayan yakınlarınızı arayarak, bana destek olmalarını söylemenizi istiyorum. Bu süreç sadece milletçe İstanbul'u kazanma süreci değil; demokrasimize verilen zararı tamir etme sürecidir. Bu süreci hep birlikte kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Son olarak sizlere müjdelemek istiyorum ki her şey çok güzel olacak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -CHP gençlik kolları konuşma

-Ekrem İmamoğlu konuşma

-Kemal Kılıçdaroğlu konuşma

-Detay görüntüler HABER: Nedim KOVAN KAMERA: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - ======================== Cumhuriyet Üniversitesine yabancı öğrenci ilgisi SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından düzenlenen Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) 54 farklı ülkeden 5 bin 500 öğrenci katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde en fazla Suriyeli öğrencilerin başvurduğu sınava, İran, Azerbaycan, Irak, Ürdün, Almanya, Bulgaristan, Filistin, Mısır, Hollanda, Kazakistan, Yemen, Rusya, ABD, Fransa, Yunanistan, Belçika, Çin, İsveç, İngiltere, Hindistan, İtalya, Kanada, Romanya, Tacikistan ve Ukrayna gibi 54 ülkeden rekor başvuru yapıldı.CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve CÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu, sınav öncesi sınav salonlarını gezerek yurt dışı sınav merkezlerinde görev alan akademisyenlerle canlı bağlantıyla görüntülü konuştu. Rektör Yıldız, 2 yıldır yabancı öğrenci sınavı yaptıklarını hatırlattı. Geçen yıl 3 bin 200 civarında öğrencinin bu sınavlara müracaat ettiğini belirten Yıldız, "Bunlardan 2 bin 700'ü Sivas'ta sınava girdi. Bu sene daha planlı bir sınav gerçekleştiriyoruz. Dört ayrı ülkede ve Türkiye'de de üç merkezde sınav yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz sınava 34 ülkeden müracaat vardı. Bu sene yaptığımız sınava 54 farklı ülkenden 5 bin 500 öğrenci müracaat etti" dedi.

Sınavın aynı saatte İstanbul, Ankara ve Sivas'ta gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, "İstanbul ve Ankara'daki sınav merkezlerinde bin 800'er öğrenci, Sivas'ta da bin 200'e yakın öğrenci sınava giriyor. Ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve İran'da şu anda aynı sınavı yapıyoruz. Yurt dışında yaptığımız sınavlarda kendi hocalarımızı görevlendirdik. Sınav soruları ÖSYM standartlarına göre hazırlandı. Sınava giren öğrencilerin dağılımına baktığımız zaman Suriye, İran, Irak gibi yakın ülkelerden olmakla birlikte ABD'den Fransa'ya Mısır'dan Kazakistan'a kadar 54 ülkeden öğrenci müracaat etmiş durumda. Bizler iki yıldır birçok ülkeye gidip üniversitemizin tanıtım çalışmalarını yapıyoruz. Bu sebeple üniversitemizde okumak isteyen yabancı öğrenci sayısında artış olduğunu görüyoruz. Farklı ülkelerdeki üniversitelerle yaptığımız protokoller ile yine katıldığımız eğitim fuarları sayesinde yabancı öğrencilerin, üniversitemizi tercih etmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Sınav sonucuna göre yeni öğretim döneminde 394 yabancı öğrenci kabul edilecek.

Görüntü Dökümü:

-Sınavdan görüntüler

-Rektörün açıklaması Haber: SİVAS, (DHA) ========================= Adana'da 19 Mayıs coşkusu fener alayı ile sürdü ADANA’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları fener alayı yürüyüşüyle kutlandı. Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydır'ın yanı sıra milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı. Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. Kutlamalar, saat 20.30'da Ediz konseriyle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Kortej yürüyüş

- Balkonda oynayan kadınlar

- Türk bayrağı giyen küçük kız

- Genel ve detaylar SÜRE: 02'38" BOYUT: 296 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ============================ Antalya’da 300 kişi ‘Atabarı’ oynadı KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte saat 19.19’da, 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı ‘Atabarı’ oynandı. Antalya’da etkinliğin adresi olan Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık 300 kişi atabarı oynadı.

Milli Mücadele Hareketi’nin yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs’ta 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı olarak şehir meydanlarında ‘Atabarı’ oynandı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikten dakikalar önce toplanan yüzlerce vatandaş, önce prova yaptı. Ssaatler 19.19’u gösterdiğinde, yaklaşık 300 kişi kol kola girerek ‘atabarı’ oynadı. Atabarı oynayanları yüzlerce Antalyalı izledi. Etkinlik sonrasında meydandakiler Antalya’ya özgü halk oyunları eşliğinde eğlenmeyi sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atabarı oynayanlardan detay görüntüler. 459 MB - 4 dk 7 sn Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ================== Çanakkale’de Atabarı oyunu sahnelendi ÇANAKKALE’de kordon boyunda saat 19.19’da sahnelenen Atabarı oyunu, büyük bir coşkuya neden oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Milli Mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak, 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi düzenlendi. Bu kapsamda Çanakkale’de de kordon boyunda sahnelenen Atabarı oyunu, izleyenlere büyük coşku yaşattı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde 7’den 70’e gönüllü çok sayıda kişi büyük bir çember oluşturup Atabarı oynadı. İzleyenler ise, bu anı cep telefonu kameralarıyla fotoğraflayıp ölümsüzleştirdi. Atabarı oyunu büyük ilgi görünce, ikinci kez sahnelendi. Oynayanlar ve izleyenler büyük coşku yaşadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Atabarı oyunundan genel detay görüntüler. İzleyenlerden görüntüler.