DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şehit Er Oğuzhan Kaman, son yolculuğuna uğurlandı ÇANAKKALE 116'ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şehit Er Oğuzhan Kaman (23), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. Çanakkale'deki eğitim birliğine 3 hafta önce katılan ve eğitim sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Oğuzhan Kaman'ın cenazesi sabah saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, Türk bayrağı ile sarılı tabutunun üzerine askere giderken hazırlanan ve üzerinde ismi ile 'O şimdi asker' yazılı şal örtüldü. Daha sonra Abdulkadir Ağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, milletvekilleri, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. ACILI BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Törende baba Ahmet, anne Nazife ve ablası İncilay Kaman, güçlükle ayakta durabildi. Yapılan saygı atışının ardından Türk bayrağı, baba Ahmet Yaman'a teslim edildi. Bayrağı öperek yüzüne süren acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından kırsalda bulunan Kurtkulağı Mahalle Mezarlığı'na getirilen şehit Oğuzhan Kaman'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit cenazesinin Abdulkadir Ağa Cami'ne getirilmesi

- Tabutun mezar taşına konulması, detay görüntüler

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Babadan detay

- Protokolden detay

- Cenazenin defin için götürülmesi

- Şehit babası ile Vali Mahmut Demirtaş'ın mezarlığa gelişi

- Cenazenin omuzlarda mezarlığa getirilmesi

- Babanın ve Vali Demirtaş'ın mezara toprak atması

- Babadan ve anneden detay Süre: 03'46" Boyut: 415 MB Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) ============== Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (2)

GÖZALTI SAYISI 2’YE ÇIKTI Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve Zehra Sarar’ın elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darp ederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda döviz çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelisi sayısı 2’ye çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Moldova uyruklu Iulia D.’nin (34) ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir erkek şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin ifadesine başlandığı belirtildi. Odunpazarı ilçesine Sümer Mahallesi’nde ki ev ve çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede ise şüphelilerin geldiği araç ve kaçış güzergahları belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili soruşturması sürüyor. ESKİŞEHİR (DHA) ============== Kayıp AA muhabiriyle ilgili sosyal medya paylaşımına gözaltı ESKİŞEHİR’de Anadolu Ajansı’nın Bayburt’ta kaybolan muhabiri Abdülkadir Nişancı hakkında sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği belirlenen İlyas N. (58) polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, İlyas N.’nin sosyal medya üzerinden Bayburt’ta kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir N. hakkında paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla Nalçakar gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan N., adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Adliye girişi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/EKSİŞEHİR,(DHA)- =================== Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama MUĞLA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 412 gram uyuşturucu madde 'skunk' ve yeşil reçete ile satılan 374 hap ile yakalanıp gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Muğla Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 16 Mayıs'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine yapılan baskınla, N.T., M.A.E., S.S., R.Ç.K. ve F.K. gözaltına alındı. 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 412 gram uyuşturucu madde skunk ve yeşil reçete ile satılan 374 hap ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Adliye binasından görüntü -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü -Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ====================== SAHİLDEKİ VATANDAŞI 'MARTILAR' KORUYACAK MERSİN'de, yaz ayları öncesinde kentin sahil bandında göreve başlayan bisikletli 'Martılar' timi, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Havaların ısınması ile birlikte Mersin sahillerindeki insan yoğunluğu da artmaya başladı. Bu nedenle, sahil bandında yaşanması muhtemel güvenlik sorunlarının önüne geçebilmek amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, bisikletli polislerin görev yapacağı 15 kişilik 'Martılar' ekibi kuruldu. Beyaz bisikletleri, lacivert şort ve mavi-beyaz tişörtleri ile göreve başlayan bisikletli polisler; Atatürk Parkı, balıkçı barınağı, Adnan Menderes Bulvarı, Marina ve Pompei Polis şeridinde 2 vardiya halinde 24 saat esasına göre halkın mal ve can güvenliğini koruyacak.

Ekipler, herhangi bir olay anında araçların giremediği yerlere girebilecek ve kapkaç gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilecek.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin bisikletle tur atması

- Bir çocukla sohbet etmeleri

- Bisikletin detay görüntüsü

- Polislerden genel ve detaylar

- Polislerin bir vatandaş ile sohbet etmesi SÜRE: 02'13" BOYUT: 240

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ====================================== BARAJ GÖLÜNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU ADANA'da Çatalan Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar, suda sürüklenen bir ceset fark etti. Bunun üzerine 155'i arayan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada sualtı ekipleri de cesedin görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede sudaki cesedi çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesetle ilgili kimlik tespit çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Bot ile baraj gölünden çıkarılan ceset

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Olay yerindeki ambulans, itfaiye ve polis aracı

- Çatalan köprüsünden genel görüntü

SÜRE:01'30" BOYUT:166 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ======================================= SİVEREK'TE, ÖĞRENCİLERDEN 'CİNSEL TACİZ' PROTESTOSU ŞANLIURFA Siverek'te, bir grup lise öğrencisi, geçen hafta liseli kızları taciz ettiği iddiasıyla 4 kişinin tutuklanmasının ardından ilçede tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğrenciler, cinsel taciz olaylarını protesto etti.

Siverek'te E.Ö., yanında çalışan K.Ç. isimli kadının 'fal bakma' bahanesiyle iş yerine getirdiği liseli kızların kahvesine uyku ilacı attı. E.Ö., uyuyakalan kızlara cinsel tacizde bulundu. Olayın kızlardan birinin ihbarıyla ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç.'nin cep telefonunda, uyku ilacı katılmış kahveyi içtikten sonra kendinden geçen kızlara ait uygunsuz görüntüler bulundu. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.Ö.'nün ev ve iş yeri, olayı öğrenen öfkelili kişilerce cumartesi gecesi kundaklandı. Polis ekipleri ise yürüttüğü soruşturmada ulaştığı bilgiler doğrultusunda, kızları taciz ettiğini belirlediği 2 şüpheliyi daha yakaladı ve bu kişiler de tutuklandı.