DHA YURT BÜLTENİ-17

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ARŞİV GÖRÜNTÜLER AKTUEL GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA) =============================

Polis, kadın meslektaşını öldürdü Diyarbakır'da polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Muharrem Y., jandarmaya teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Fabrika Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla apartmana gelen polisler, kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı polis memuru Merve Ünal, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen polis memuru Merve Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis memuru Muharrem Y., Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Polis memuru Muharrem Y.'nin ilk ifadesinde, gönül ilişkisi bulunduğu meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisler olay yerinde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da gelip, bilgi aldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Zırhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

- Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

============================= Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler (2) SERBEST KALDI

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekilerce dövülüp, polisin gözaltına aldığı H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı. KIZIN FOTOĞRAFINI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAPMIŞ

Gürcükapı Polis Merkezi'nde H.A.'dan şikayetçi olan genç kızın, "Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi. Fotoğrafımı, cep telefonuna ekran görüntüsü yapmıştı. Bunu görünce şaşırdım ve kendisine, 'Benim fotoğrafım sende ne arıyor?' diye bağırdım. Sonra çevredekiler geldi" dediği öğrenildi. Turgay İPEK-ERZURUM/DHA ============================= Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı (2) KAYIP ANGUSLAR İÇİN ÇALIŞMA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün gece Irak'a götürülürken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen TIR'daki 25 angustan bazıları, araziye dağılıp, kayboldu. Saldırgan olduğu belirtilen angusların yakalanması için zabıta ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sakinleştirici iğne kullanarak, angusların çoğunu yakaladı. Gün boyu sürdürülen çalışmalara rağmen anguslardan 8'ine hala ulaşılamadı.