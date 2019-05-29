DHA YURT BÜLTENİ-17

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28), Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Halis Taşhan çiftine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Taşhan çifti ile yakınları gözyaşlarına boğulurken, haberi duyan komşuları eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Mehmet Taşhan'ın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin sağlık fotoğrafı Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) ================== KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Sevimli'nin kullandığı 27 AHS 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Gürtekin'in kullandığı 27 BD 610 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Sevimli, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sevimli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sevimli'nin cansız bedeni otopsi için için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kamyon sürücüsü Abdullah Gürtekin, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadir Sevimli'nin Fotoğrafı

- Kaza Yapan aracın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze Aracı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB ======================= 25 FİRMA, YAKLAŞIK 10.000 KİŞİLİK İSTİHDAM TALEBİ ALDI Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İstihdam Seferberliği kapsamında Türkiye’nin en büyük işçi-işveren buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 25 firmanın katıldığı etkinlikte 10 bin yeni istihdam için iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği kapsamında BTSO, işçi-işveren buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçen ay Altıparmak İstihdam Bürosu’nda düzenlenen etkinlikte 1.000’in üzerinde istihdam talebi toplayan BTSO, bu kez 10 bin kişilik istihdam talebi için iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. Bursa’nın önde gelen 25 firmasının katıldığı işçi işveren buluşmasında firma temsilcileri gün boyunca iş arayan vatandaşlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

“BURASI BURSA, BURADA İŞ VAR” Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı ve Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak amacıyla yeni iş kapıları açmaya devam ettiklerini söyledi. Bursa iş dünyasının 2017 yılında İstihdam Seferberliği kapsamında 83 bin kişilik ilave istihdam sağlayarak 80 bin kişilik sözünü yerine getirdiğini anımsatan Başkan Burkay, “Ülkemizin gücüne ve geleceğine olan inancımızla, ‘Burası Bursa, Burada İş Var’ diyerek düzenlediğimiz İşçi-İşveren buluşmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Bursa’da farklı sektörlerdeki 25 firmamızın 10 bin kişilik istihdam talebiyle gerçekleştirdiğimiz bu önemli buluşma iş gücü piyasasına ve ekonomimize dinamizm kazandıracaktır.” dedi. “İSTİHDAM HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ” Bursa’nın başta mekansal planlama olmak üzere İvme Finansman Paketi gibi sağlanacak ilave desteklerle 2019 yılı istihdam hedeflerine ulaşacağını belirten Başkan Burkay, “Yapılan iş görüşmelerinin iş arayanlar, firmalar ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İşsizliğe çare üretmek, işlerimizin bereketine ve toplumsal refahımıza da büyük katkı sağlayacak. BTSO olarak bizler de kentimizde ve bölgemizde yatırımı, üretimi ve istihdamı artırmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İŞ ARAYANLARDAN BÜYÜK İLGİ İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birçok vatandaş birden farklı firmaya başvuru formu doldururken, firma temsilcileri ile de iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İstihdam Buluşmalarına katılmak için gelen Dilay Yılmaz, 25 farklı firmanın bir arada bulunmasının iş arayanlar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Çeşitli firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiğini ve organizasyondan oldukça memnun kaldığını belirten Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden BTSO’ya teşekkür etti. İstihdam Buluşması’nda iş görüşmesi gerçekleştiren Batuhan Kutlu, istihdamın artırılması için bu tarz etkinliklerin daha fazla düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Firma temsilcilerinin ilgisinden ve organizasyondan çok memnun kaldığını kaydeden Kutlu, “Güzel bir iş görüşmesi gerçekleştirdim. Olumlu sonuçlanmasını ümit ediyorum. Etkinliğin herkes için hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu. Satış temsilcisi pozisyonu için iş görüşmesi gerçekleştiren Cesur Güçyürek ise yaklaşık bir aydır iş aradığını belirterek, “Böyle bir fırsat doğduğu için değerlendirmek istedim. Burada tüm işverenler de istedikleri nitelikteki çalışanları bulabilecekler. İnşallah herkes gönlündeki işi bulur.” diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İstihdam buluşmasındna detaylar

-Başvuru yapanlar firma yetkililerinden bilgi alırken

-İbrahim Burkay Röportaj

-Başvuru yapanlar röportaj

-Detaylar Süre: 05.32 Boyut: 620 MB Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ================ KIRKLARELİ'DE SOLO TÜRK GÖSTERİSİ KIRKLARELİ Üniversitesi'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nin göz bebeği Solo Türk, Kırklareli Üniversitesi'nin 12'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçağı ile uçuşu nefes kesti. Kent semalarında tek F-16 uçağı ile havalan ve bir birinden zor hareketleri büyük bir ustalıkla yapan Solo Türk ekibi izleyenlerin hemen üzerinden alçak uçması heyecan dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 20 dakika sürerken gösterilerin ardından, Solo Türk Store TIR'ında satılan ürünlere vatandaş büyük ilgi gösterdi. Görüntü dökümü:

Kalabalıktan detay

Uçuş gösterileri

Gösterilerden detay Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)