DHA YURT BÜLTENİ-17 

Otoyolda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafiğin akışında sorun olmazken, gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinin Ankara istikametinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçe geçişlerinde zaman zaman yoğunluk oluşurken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere Rampasında ise akıcı bir trafik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve ilerleyen saatlerde daha da artması tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-TEM Otoyolu drone

-Yakın plan ve genel yol çekimleri

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)

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Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)

'AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM'

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleği giyen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Ahmet Kurtuluş (41) için Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, Ahmet Kurtuluş'un kardeşleri ve yeğenleri, taziyeleri kabul etti. Kurtuluş'un 2 çocuğu da cenazeye gelmezken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen eşi Burçin Kurtuluş, tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim" dedi.

İş insanı Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği cenazeye, eski 'Hells Angels Motosiklet Kulübü' lideri Necati Arabacı ve çok sayıda iş insanı katıldı. Helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından cemaatin omuzladığı tabut, Narlıdere Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere götürüldü.