DHA YURT BÜLTENİ - 17

Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (4)

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker de tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Iğdır'a geldi. Şehit olan 3 askerin cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilecek. GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ Haber: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA) ===================== Afyonkarahisar- Antalya yolunda bayram yoğunluğu Afyonkarahisar- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde 9 günlük bayram tatilinin başlaması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Trafik polisleri kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde 9 günlük bayram tatilinin etkisiyle araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bugün öğle saatlerinde yol üzerinde yoğunluk başlarken, trafik polisleri yol üzerinde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürdü. Polisler, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoldaki yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor.

Diğer taraftan bayram tatiline giden vatandaşların mola verdiği dinlenme tesisleri de yüzde 100'lük doluluk kapasitesiyle çalışıyor. Ankara'dan Aydın Nazilli'ye bayram tatiline giden Hilmi Korgalı, "Yollar yoğun. Yolda sıkıntı yok. Açık ama çok yoğun araçlar yavaş ilerliyor" dedi.

Tesisin bayram yoğunluğuna girdiğini söyleyen Sandıklı'daki dinlenme tesisi müdürü Aliosman Uğur da "Yol çok kalabalık. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şu anda tesisimizin 24 saatlik doluluk oranı yüzde 100'dür. Bütün yola çıkan vatandaşlarımızı ve misafirlerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Üstgeçitten araç yoğunluğunu gösteren görüntü

- Yol üzerinden değişik açılardan araçların yoğunluk görüntüsü

- Trafik polisi kavşaklarda denetiminden görüntü

- Trafik polisi şoförleri uyarırken ve broşür verirken görüntü

- RÖP1:Hilmi Korgalı(şoför)

- Dinlenme tesisinde araç yoğunluğundan görüntü

- RÖP2:Aliosman Uğur(Bir dinlenme tesisi müdürü)

- Dinlenme tesisinde araç yoğunluğundan görüntü 231 MB ///02.05" Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ================= Adana emniyetinden motosiklet uygulaması Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada, 17 motosikleti trafikten men ederken, toplam 39 bin TL para cezası uyguladı.

Kent genelinde 48 personelin katımıyla, yakalamalı/hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 511 şahsın GBT sorgulaması yapılırken aranan 1 şahsın yakalandı. 457 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edilirken 17 motosiklet trafikten men edildi. 1 şahsa çalıntı motosikletten adli işlem yapıldı. Yapılan idari işlemler sonucu toplam 39 bin 292 TL para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 1 adet Gümrük Müdürlüğünce aranan yabancı plakalı araç gerekli işlemler yapılmak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.