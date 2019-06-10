DHA YURT BÜLTENİ-17

Manavgat'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı düştü. Kazada pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan ve eğitim alan öğrencilerden Ataberk Gökmen ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı Devrim Gün ise hastanede tedaviye alındı.

Manavgat'ın Ulualan mevkisinde bulunan toprak pistten eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple düştü. Pilot Levent Arslan ile eğitim alan öğrenciler Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, bölgedeki karpuz tarlasına çakıldı. Kazayı görenler yardım için olay yerine koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Uçaktaki pilot ve yolcular çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, gelen sağlık ekipleri pilot Levent Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Devrim Gün ve Ataberk Gökmen olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ataberk Gökmen, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Devrim Gün ise hastanede tedaviye alındı.

VALİ KARALOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sivil eğitim uçağının Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştüğünü belirterek, "Kırmızı kodla çağrı sonrası sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" dedi. GEÇEN YIL DA UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Manavgat'ta geçen yıl 30 Ekim'de Karaöz mevkiinde tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düşmüştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı yaşamını yitirmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçaktan görüntü

- Görevlilerden görüntü Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ============== Köy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldü BURSA'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü sabahı ailece gittikleri restoranda köy kahvaltısı yaptıktan sonra rahatsızlanan kayınvalide öldü, damat ise hastanede tedavi altına alındı. Bir başka müşterinin de aynı şikayetle hastaneye yatırıldığı olayla ilgili gözaltına alınan restoran sahibi, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Bayram süresince 3 bin müşteriyi ağırladıklarını bildiren restoran yetkilileri, iddiaları kabul etmezken, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı görevlileri, kahvaltıda yenilen ürünlerden numune aldı.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 5 Haziran sabahı, Yıldırım ilçesinde bir restoranda ailece köy kahvaltısı yapan Sertaç Özdemir (41) ile kayınvalidesi Meryem İlhan (78), mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Aynı yerde kahvaltı eden bir başka müşteri de yine aynı şikayetle hastaneye götürüldü. Zehirlenme belirtisi gösteren Özdemir ve İlhan ile adı açıklanmayan 3'üncü kişi, tedavi altına alındı. Taburcu edilerek evine gönderilen Meryem İlhan. zehirlenme olayından 4 gün sonra yeniden fenalaştı. Yakınları tarafından ikinci kez hastaneye götürülen İlhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece hayatını kaybetti. İlhan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, halen hastanede tedavi altında tutulan Sertaç Özdemir, "Bayramın ikinci günü ailem ve akrabalarımla kahvaltıya gittik. Güzel zaman geçirdik. Aradan birkaç saat geçtikten sonra mide bulantısı başladı. Yedi, sekiz saat sonra daha da fenalaştık. Hastaneye geldik. Kayınvalidemi dün gece kaybettik. Hem jandarma hem polis, tahkikat başlattı. İfademizi aldılar" dedi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan restoran sahibi H.K. ise çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

'3 BİN KİŞİYİ AĞIRLADIK, İDDİAYI KABUL ETMİYORUZ'

İddialar üzerine restoran adına açıklama yapan İşletme Müdürü Eylül Koç, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı'nda 3 bin müşterimizi restoranımızda ağırladık. Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bayramda ya da bayram haricindeki tüm zamanlarda işletmemizde tüm gıda ürünlerinin her an denetimleri yapılıyor. Barkod sistemiyle ürünlerimiz takip ediliyor. Son kullanma tarihli ürünlere karşı da hassasiyetle denetim yapılıyor. Öte yandan kullandığımız ürünlerin kalitesine, çalışanlarımızın hijyen anlayışına güveniyoruz. Olayın ardından Tarım İl Müdürlüğü'nden, Sağlık Bakanlığı'ndan ve bazı kurumlardan denetime geldiler. Tüm incelemeleri yapıp, numune ürünler aldılar. Olumsuz hiçbir bulguya rastlanmadı.

Hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyoruz ancak işletmemize yönelik iddiaları kabul etmiyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Restorandan detaylar

-Hastane Acil Servis'ten detaylar

-Sertaç Özdemir ile röportaj

-İşletme Müdürü Eylül Koç ile röportaj

-Meryem İlhan'ın fotoğrafı Süre: 2.53 Boyut: 324 MB Haber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) =================== Manisa'daki çiftlik cinayetiyle ilgili 4 gözaltı MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43) 2 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, aralarında 16 yaşında kız çocuğun da bulunduğu 4 kişi, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya (16) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası Adem Maral, 8 Haziran'da, ortağı olduğu Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde, el ve ayakları bağlanmış halde komşularınca ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Maral'ın başından av tüfeğiyle vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Ayrıca olay yerindeki incelemede, 1'den fazla kişiye ait parmak ve ayak izleri tespit edildi. Maral'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OTOMOBİLİ ALAŞEHİR'DE DAĞLIK ARAZİDE BULUNDU

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Maral'ın 35 KZP 19 plakalı aracının kayıp olduğunu, çiftlikte bekçi olarak çalışan A.Ç.'nin (26) de ortalıklarda olmadığını tespit etti. Maral'ın otomobilindeki GPS'i takibe alan jandarma, aracın Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Manisa'dan Alaşehir ilçesine giden yol güzergahındaki kamera kayıtları incelendi. Şüpheli A.Ç.'nin yanında kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Aleyna A. ile yol aldığı ve aracı bir süre sonra Alaşehir'de dağlık arazide terk edip, kaçtıkları belirlendi.

ÇİFTİLİK ÇALIŞANIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Ö.B.'nin de ifadesine başvurdu. Ö.B., ifadesinde, telefonda görüştüklerini doğruladığı A.Ç.'nin kendisine öldürülen Adem Maral'ın kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, onu öldüreceğini söylediğini anlattı.

50 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Jandarma, 50 kişilik özel sivil ekip kurdu. Şüpheli A.Ç.'nin cep telefonu sinyalleri, sosyal medya hesapları ile banka ve kredi kartı hesapları takibe alındı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, bu sabah drone ve iz takip köpeği ile şüphelilerin otomobili terk ettikleri kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki dağlık arazide yapılan aramada A.Ç. ve Aleyna A.'yı saklandıkları evde yakaladı. Jandarma, cinayette A.Ç.'ye yardım ettikleri ileri sürülen aynı evdeki K.C.Y. (23) ve S.D.'yi (27) de gözaltına aldı. S.D.'nin aynı zamanda saklandıkları evin sahibi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Manisalı İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen Adem Maral'ın fotoğrafı

-Cinayetin işlendiği içftlikten görüntü

-Katil zanlısı A.Ç.'nin (Aykut Çapkın) fotoğrafı Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ======================== 50 günlük yavru köpeği işkence yaparak öldürdü Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği işkence yaparak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde alkollü ve canının sıkkın olduğunu öne sürerek köpeği öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Ç., hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatılarak serbest bırakıldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan Süleyman Ç., önceki gece iddiaya göre, alkol aldıktan sonra yan komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği dövmeye başladı. Süleyman Ç., işkence yaptığı köpeğin boğazını da bıçakla kesti. Köpeği bir tarlada bulanlar Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek ve köpeğin sahiplerine haber verdi. Köpeğin öldüğü belirlendi. Köylüler, Süleyman Ç.'nin yaşadığı eve gidip tepki gösterdi. Köylülerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde alkollü olduğu görülen Süleyman Ç., köpeği öldürdüğünü itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde köylüler, 'Yaptığında şu kadar bir şey var mı? Sana sadece o kadar soruyorum, pişmanlık var mı? O köpeğe nasıl kıydın? Ayıp değil mi ya?' diye sorarken, Süleyman Ç. ise sadece 'var' demekle yetiniyor.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren Süleyman Ç. alkollü ve canının sıkkın olduğunu söyleyerek, köpeği öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Süleyman Ç. hakkında, sahipli köpeği öldürdüğü için 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, şüphelinin köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Köylüler bize köpeğin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Sahiplerine ve jandarma ekiplerine bildirerek şikayette bulunduk. Şüpheli ifadesinde köpeği öldürdüğünü de itiraf etti ancak tuhaf olan, köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Yasalarımızın bu anlamda hemen değiştirilmesi gerekiyor. Bana kalırsa bu bir cinayettir. Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği için hayvanlarla ilgili resmi kurumlarda bu gibi olaylar için nöbetçi bırakılması gerekiyor" dedi.

Köpeğin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Sazak köyünde oturan Süleyman Ç. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Tepki gösterenler

-Detaylar Haber: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ========================== Honaz'da yeni başkan Kepenek, mazbatasını aldı DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, YSK tarafından yenilenmesine karar verilmesinin ardından ikinci kez yapılan seçimde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Yüksel Kepenek, mazbatasını aldı. Honaz'da geçen 2 Haziran'da yapılan belediye başkanlığı seçimini kazanan Yüksel Kepenek için bugün Denizli Adliyesi'nde mazbata töreni düzenlendi. Yüksel Kepenek'in eşi Kalbiye Kepenek, oğlu Göksel Kepenek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan ile çok sayıda partili törene katıldı. AK Partili rakibi Turgut Devecioğlu'nu 2 bin 338 oy farkla geçerek belediye başkanı seçilen Kepenek, Honaz İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Fuat Aslan elinden mazbatasını aldı. Kepenek ve partililer, mazbata töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mazbatasını almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kepenek, "Keşke bugün, hayatını kaybeden milletvekilimiz Kazım Arslan da aramızda olsaydı. 2 Haziran'da kazandığımız seçimin ardından 'Bana iki bayramı birden yaşattın, bundan sonra ölsem de gam yemem' demişti. Keşke böyle konuşmasaydı. Emeği üzerimde çoktur. Siyaseti Kazım Arslan gibi ağabeylerimden öğrendim. Mazbatayı Kazım Arslan'a ithaf ediyoruz. Bugün Bana emeği geçen herkes adına mazbatayı aldım. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Honaz için çalışacağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, mazbatayı Kazım Arslan'a ithaf ettiklerini ifade ederek, "Honaz'da 69 yıllık hasret sona erdi. CHP olarak ilçe yönetiminde söz sahibi olduk. Hayatını kaybeden milletvekilimiz Kazım Arslan'ın bu seçim sürecinde yoğun bir çalışması oldu. Bu başarıda büyük bir emeği var" diye konuştu. MAZBATA, ÖLEN VEKİLİN KABRİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kepenek ve beraberindeki partililer, törenin ardından mazbatayı geçen cumartesi günü toprağa verilen CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Asri Mezarlık'taki kabrine götürdü. Burada dua edilip Kuran-Kerim okunmasının ardından program sona erdi.