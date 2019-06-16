DHA YURT BÜLTENİ-17

Uçağın lastiği patladı, hava trafiği durdu MİLAS Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir jet pistten çıktı. Lastiği patlayan uçağın kurtarılması için ekipler seferler oldu. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen uçakta yaralanan olmazken, hava trafiği durdu. Olay, bugün saat 18.00'de Milas Bodrum Havalimanı'nda meydana geldi. İnişe geçen özel jetin lastiği patladı. Pistten çıkan jeti kurtarmak için ARFF olarak adlandırılan itfaiye ve kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Olay nedeniyle hava trafiği dururken, Bodrum için inişe hazırlanan uçaklar İzmir Adnan Menderes ve Dalaman Havalimanları'na yönlendirildi. Kalkış için pistte yönelen uçakların ise bekletildiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta da Bodrum'da Azerbaycan Havayollarına ait Airbus A340-600 tipi uçak taksi yolunu dönememiş ve hava trafiğini kilitlemişti. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, özel bir uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını ve iniş takımlarının zarar gördüğünü belirtti. Aras, Bodrum Havalimanı'na gelen uçakların İzmir'e yönlendirildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Havalimanından görüntü Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / (MUĞLA), (DHA) ============== Otomobil bariyerlere çarptı; belediye meclis üyesi yaralandı, eşi öldü ELAZIĞ'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü AK Parti belediye meclis üyesi Eyüp Dopduğru (44) yaralanırken, eşi Feride Dopdoğru (41) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra, Elazığ- Malatya yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Eyüp Dopdoğru yönetimindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeridi ayıran bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, otomobilde bulunan, evli ve 2 çocuk sahibi çiftten Feride Dopdoğru'nun yaşamını yitirdiği, sürücü Eyüp Dopdoğru'nun ise yaralandığı belirlendi. Bingöl'ün Genç ilçesinde AK Parti belediye meclis üyesi olan Eyüp Dopdoğru, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. AFAD ekibinin araçtan çıkardığı Feride Dopdoğru'nun cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobil

- Hayatını kaybeden kadının cesedinin kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) =========================== Şiddetli yağmur ağaçları devirdi AYDIN’ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ağaçlar şiddetli yağışa dayanamayarak devrildi. Aydın merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Fırtınayla birlikte aniden yağan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Aydın-İzmir Karayolu üzeri Kuyulu Kavşağındaki bazı çam ağaçları ve elektrik direkleri devrildi. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. İtfaiye ve emniyet güçleri ise yağan yağmur sonrası çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yağan yağmurdan devrilen çam ağaçları

-Elektrik direğinin yan yatması ve tellerin kopması

-Yollarda biriken yağmur sularından görüntü Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: İslam KELEŞ/ AYDIN, (DHA)

====================== Selde hayatını kaybeden eşe son bakış KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Elif Urhan, bugün Gebze'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Talihsiz kadının eşi Barış Urhan'ın eşinin tabutuna bakışı yürekleri dağladı. Dün Darıca'da aniden bastıran yağış sonrasında sel meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Sel baskını sırasında Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerinde çalıştığı marketin bodrum katında yemek yiyen Elif Urhan, aniden içeri dolan suyun içerisinde mahsur kaldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkartılan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Urhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 1 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi bugün öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Darıca Nenehatun Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alınan Elif Urhan'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazının kılınması için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Cenazede merhum Elif Urhan'ın eşi Barış Urhan, annesi Behice Turak ile babası İshak Turak taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Urhan'ın cenazesi Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Talihsiz kadının eşi Barış Urhan ile 2 yıl önce evlendiği ve Asaf isminde 6 aylık bir çocukları olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Merhumun akrabalarının taziyeleri kabul etmesi

- Merhumun eşinin tabuta kapanması

- Cenaze namazından görüntüler

- Merhumun eşinin helallik alınırken tabuta bakarak ağlaması

- Tabutun omuzlarda taşınması

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),(DHA) ====================== Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (4)

YAŞLI ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde sağanak nedeniyle yıkılan 2 katlı ev ile birlikte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Öztürk ile eşi Fatma Öztürk'ün cenazeleri yakınları tarafından Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınarak köye getirildi. Köyde meydanında ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, çiftin İstanbul'da yaşayan 4 çocuğu ile birlikte yakınları katıldı. Cenaze namazı önce Vali Sezer, Öztürk çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk çifti köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden görüntü

-Detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) ======================== Motosiklet yön tabelasına çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı BURDUR'un Yeşilova ilçesinde motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarptığı kazada Faruk Akyol (42) yaşamını yitirdi, çocukları Muzaffer (9) ve Osman (7) yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Niyazlar köyü yakınlarında meydana geldi. Faruk Aykol tescilsiz motosikletine çocukları Muzaffer ve Osman’ı da bindirerek ilçe merkezinden Niyazlar köyü istikametine yola çıktı. Seyir halindeyken Faruk Akyol’un kontrolünü yitirdiği motosiklet yoldan çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazanın şiddetiyle Faruk Akyol ve iki oğlu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Faruk Akyol’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukları Muzaffer ve Osman Akyol ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Muzaffer Akyol’un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.