DHA YURT BÜLTENİ - 17

İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü. Araçta, bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu. Olay Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil iki parçaya ayrılırken, sürücü ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafige açıldı. Araçtaki 'Ben ve Güven' başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla iligi soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA)- ======================== Dinlenme tesisinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 şüpheli tutuklandı BİLECİK’in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, içinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan bir kadının çantasını çaldığı öne sürülen 2’si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’den 10 gün önce bir otomobil kiralayan H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46), Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisine gitti. Tesise yemek yemek için gelen İ.Ç. isimli kadını takip eden 3 şüpheli kafe bölümünde kadının çantasını çalarak ortadan kayboldu. İ.Ç. çantasının çalındığını fark ederek polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin H.M., kadınlar S.U. ve D.A. olduğu belirledi. Yaklaşık 10 gün çalışmaların ardından şüpheliler Eskişehir kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ancak çalınan ziynet eşyaları bulunamadı. Şüphelilerden D.A. isimli kadının 4.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2’si kadın 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin tesiste görüntüsü

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- ======================