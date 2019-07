DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şırnak’ın Silopi ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü. Silopi ilçesine bağlı Bostancı Köyü’nde 18 kişilik Bölüş Ailesi’nin ikamet ettiği evin çatı katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede etkili olan yangın evin her yerini sardı. Yangının çıkmasıyla evde olan Bölüş ailesi fertleri kendi imkânlarıyla çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Altındaş, Hatay'daki Serinyol Fidanlığı'nda bu yıl 4,5 milyon fidan yetiştirilerek toprakla buluşturulacağını söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, orman yangınları ile mücadele, ORKÖY yatırımları ve gelir getirici tür ağaçlandırması gibi çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantı düzenledi. Serinyol Fidanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Altındaş, 421 bin metrekare üzerine kurulu Serinyol Fidanlığı'nda bu yıl 4,5 milyon fidan üretmeyi planladıklarını belirtti. Altındaş, "Fidanlığımızın kapasitesi 15 milyondur. Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda her sene program değişmektedir. Bu sene ki programımızda 4,5 milyon civarındadır. Yaklaşık 50 farklı türde orman fidanı üretiyoruz. Burada ürettiğimiz fidanları öncelikle kendi ihtiyacımız doğrultusunda kullanıyoruz. İhtiyacımızdan fazla olan fidaları ise genel müdürlüğümüzün tahsisleri ile diğer bölge müdürlüklerine, resmi kurumlara, belediyelere, yol kenarı ağaçlandırmalarına, hastanelere, mezarlıklara, camilere, ihtiyaç olan her yerde değerlendiriyoruz. Özel ve önemli günlerde de üettiğimiz bu fidanları ücretsiz olarak halkımıza dağıtıyoruzö dedi.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI

5 yıldır Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüttüğünü kaydeden Altındaş, sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da her yıl çıkan 200-250 yangında 300-350 hektarlık alanın yandığını belirterek, "Türkiye ortalamaları ile örtüşen bir ortalama. Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında 20 vatandaşa destek verdik. ORKÖY kredisi kapsamında orman köylerinde yaşayan vatandaşlara son 2 yıldır yüzde 20'si hibe yüzde 80'i faizsiz kredi veriyoruz. Uzunalıç köyümüzde geçen yıl 10 bu yılda 10 olmak üzere toplam 1 milyon destek sağladık. Yine Antakya ilimizde son 5 yıl içerisinde 25 milyon kredi verdik. Bu noktada orman köylümüzün yerinde kalkınmasını istiyoruz. Yani köyünü memleketini terk etmemesini istiyoruz.ö diye konuştu.

Uzunaliç Mahalle Muhtarı Mustafa Gezer, mahalledeki birçok ailenin proje kapsamında sağlanan kredi ile hayvancılık yapıp geçimini sağladığını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Güllü Balcı ise projeden faydalanmak için kuraya katılıp kredi almaya hak kazandığını ve oğluyla birlikte 4 inek aldığını anlattı. Balcı, "İnekler doğum yaptıktan sonra ineklerin sayısı 8 oldu. Allah razı olsun çok memnunuz. Yoğurdu, sütü önceden marketten alırdık, şimdi kendimiz üretmeye başladık. Hatta Diyarbakır ve İstanbul'dan siparişler alıyoruz, peynir, tereyağı gibi ürünlerimizi oralara satıyoruzö dedi.