DHA YURT BÜLTENİ - 17

Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 10 yaralı (1) MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve pick-up kamyonetin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemeler göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) ===================== TIR devrildi, sürücü yaralandı SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. Sürücü yaralanırken, Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Kaza öğleden sonra, TEM otoyolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hasan Güzel yönetimindeki 26 DK 494 plakalı boş meyve kasası yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR sürücüsü Hasan Güzel yaralandı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, vinçle aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

yoldan görüntü

TIR’ın vinçle yoldan kaldırılması

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) ====================== Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor KİLİS’in Elbeyli ilçesindeki üs bölgesinden çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Öğleden sonra Elbeyli’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üs bölgesinden çıkan zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoyun gelişi

- Askeri konvoyların geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU:104 MB ================= Davut Çetin'in kayınpederi toprağa verildi ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in dün vefat eden kayınpederi Erol Akyol (82), toprağa verildi.

Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol, bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Erol Akyol için bugün ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP eski milletvekili Mustafa Akaydın, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, iş insanları, oda dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Davut Çetin, eşi Feray Çetin ile birlikte cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Feray Çetin'i, annesi Melahat Akyol teskin etmeye çalıştı. Melahat Akyol, kızının göz yaşlarını kağıt mendille sildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Erol Akyol'un cenazesi, ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Davut Çetin protokol üyelerinin taziyelerini kabul etmesi

Cenaze namazından görüntü

Protokol üyelerinin tabuta omuz vermeleri

Tabutun camiden çıkartılması

Cenazeye katılanlardan görüntü

298 MB -- 02.41 /// HD Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================================ Dalaman'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)

ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karaağaç Mahallesi yakınında başlayan yangında, alevlerin 530 nüfuslu komşu Kayadibi Mahallesi'nde doğru ilerlemesi tedirginlik yarattı. Mahalledeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İzmir, Denizli ve Antalya'dan takviye olarak gönderilen helikopterlerin de gelmesiyle alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın ve söndürme çalışmalarından görüntü Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA) ============================== Polisin çabası hayata döndürmeye yetmedi (2) YENİDEN ANTALYA'da, falezlerden atlayan Nebahat Y. (25), polisin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen yaşamını yitirdi. Nebahat Y.'yi ikna etmeye çalıştıklarını belirten iki kadın ise olayı gözyaşları içinde anlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Falezlere gelen Nebahat Y., iddiaya göre burada bir erkekle tartıştı. Tartışmanın ardından Nebahat Y., falezlerdeki kayalıkların üzerine çıkıp atlayacağını söyledi. Bu sırada Nebahat Y.'yi gören iki kadın, intihardan vazgeçirmek için uzun süre çabaladı. Ancak Nebahat Y., 30 metre yükseklikteki falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri su içinde Nebahat Y.'yi göremeyince Deniz Polisi ekiplerinden yardım istedi. Deniz Polisi ekipleri, Nebahat Y.'yi arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra suya yakın yerdeki kayalık üzerinde hareketsiz halde bulunan Nebahat Y., dalgıçların yardımıyla Deniz Polisi botuna çıkarıldı. Yapılan kontrolde Nebahat Y.'nin kalbinin atmadığı fark edildi. Polis ekipleri, Nebahat Y.'ye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Polisin müdahalesine rağmen Nebahat Y., kurtarılamadı. Görgü tanığı kadınlardan biri gözyaşları içinde, Nebahat Y.'yi intihardan vazgeçirmek için uğraştıklarını, ancak son anda ellerinden kurtulup atladığını söyledi.

Nebahat Y.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ve polisin falezler üzerinde araştırma yapması

-Ekiplerin yukarıdan deniz polisini yönlendirmesi

-Deniz polisinin deniz içinde arama yapması

-Deniz polisinin intihar eden kişiyi alması

-İntihar eden kişiye deniz polisin kalp masajı yapması

-İntihar eden kişinin bottan alınarak aşağıya indirilmesi

-Opak fotoğrafı '477 MB 4 DK 14 SN' Haber Semih ERSÖZLER- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) =============================== Koza Han'ın çehresi değişecek BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin önemli turizm değeri olan Koza Han'ın iç avlu kısmının baştan aşağı yeniden gözden geçirilip, düzeltileceğini söyledi. Başkan Alinur Aktaş, kentin en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarının kesişim noktasında bulunan Koza Han’da esnafla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da eşlik ettiği ziyarette, Koza Han yönetimi ve esnafıyla sohbet eden Başkan Aktaş, mekanın mevcut durumu hakkında bilgiler aldı. Bursa’nın tüm değerleriyle marka bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Şehrimizin tanınırlığını artırmak ve kentimizin önemli turizm değerlerinden tüm ülke ve dünyanın istifade etmesi için yapabileceğimiz çalışmalarla ilgili heyecanlıyız" dedi.