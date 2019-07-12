DHA YURT BÜLTENİ - 17

Arkadaşını kafeterya önünde öldürdü Bursa'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve bir kafeteryada karşılaşan Sinan Özkan ile Ö.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine karın boşluğundan yaralanan Sinan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay merkez Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sinan Özkan (32) ile Ö.D., bir kafeteryada karşılaştı. İkili arasında önce kafeteryada sözlü tartışma başladı, daha sonra tartışma kavgaya dönüştü. İkilinin arasında çıkan tartışma sonrasında belinden tabancasını çıkaran Ö.D, Sinan Özkan'ı karnından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Civar sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan Özkan'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Ö.D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri Süre: 01.14 Boyut: 137 MB Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ============ Gazipaşa'da uyuşturucudan 2 tutuklama ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan M.Y. ve H.S., tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı operasyon yaptı. Ekipler, eş zamanlı baskınlarla M.Y. ile H.S.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 aydır teknik ve fiziki takip yapan ekipler, M.Y. ile H.S.'nin uyuşturucu sattığı 8 kişiyi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve H.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler işlemlerinin ardından bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma aracının adliyeye gelişi

- Şüphelilerin araçtan indirilişi

- Adliye binasına götürülmeleri 48 MB, 00.47 Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA) ============= Uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı Denizli'de 5 farklı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda, 90 gramı hurdalık olarak kullanılan bahçede toprağa gömülü halde olmak üzere toplam 149 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'ye şehir dışından getirilen uyuşturucu maddenin satışını yapan bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından geçen çarşamba günü kentteki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda H.K., Y.G., V.B., O.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise V.B.'ye ait hurdalık olarak kullanılan bahçede, toprağa gömülü olarak, paketlenmiş halde, satışa hazır 90 gram metamfetamin bulundu. Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, 13 paket halinde toplam 149 gram metamfetamin, 66 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, şebekeye müşteri yönlendirdiği belirlenen ve cezaevinde bulunan E.K. hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyondan detaylar

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Bulunan uyuşturucu maddelerden detaylar

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================================ Diş Hekimliği Fakültesi için temel atma töreni KARAMAN'da, inşaatına 3 ay önce başlanan ve 2'nci katının yapımı sürdürülen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi için bugün temel atma töreni düzenlendi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nin yapımına, yaklaşık 3 ay önce başlandı. 2'nci katın inşaat çalışmaları sürdürülürken, bugün Karamanlı olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Elvan, fakülte inşaatının 1 yıl sonra tamamlanacağını belirterek, "12 yıldır hemşehrilerimize hizmet etmek ve yeni bir şeyler yapmak bizim için bir onur, gurur vesilesi olmuştur. Biz hizmet ettikçe hemşehrilerimizle kucaklaştıkça inanılmaz memnuniyet ve inanılmaz şeref duyuyoruz. Bugün bizim için önemli bir gün. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi'nin temelini atıyoruz. Zannetmeyin ki bu proje 3- 5 yıl sürecek. Fakültenin inşaatı, 12 Temmuz 2020'de, 1 yıl sonra tamamıyla bitmiş ve hizmete sunulacak hale gelmiş olacak" dedi.

Lütfi Elvan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, birlikte butona basarak, temel atma törenini gerçekleştirdi. Görüntü Dökümü

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- Elvan'ın konuşması

- Saygı duruşu ve istiklal marşı, dua edilmesi

-Temel atma töreni butona basılış

-ikinci katına geçilen fakülteden detay Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) =================================== Soyer: Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal geni var İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal bir geni var. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya söyleyecek çok sözü şeyi var İzmir'in. Bu basit gerçekleri tekrar tekrar keşfedeceğiz" dedi. Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyonu'nun 2019- 2020 dönemi ikinci basın toplantısı, Konak'taki İzmir Milli Kütüphane binasında gerçekleştirildi. Programa daveti olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kütüphane binasına bisikletle geldi. Basın toplantısında, Rotary Kulübü'nün desteği ile eğitimini tamamlayan veya proje geliştirenler, hayatlarındaki değişimleri anlattı. Özel eğitim öğrencisi olan ve Otizm Korosu'nda müzik eğitimi alan Kemal Bolduk, toplantıda önce hikayesini anlattı ardından da 'Nazende Sevgilim' isimli şarkıyı seslendirdi. Katılımcılar, Boduk'u ayakta alkışladı.

Hepsi CHP'li olan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve rotaryenlerin de katıldığı etkinlikte hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyada hiç gitmeyeceğimiz, görmeyeceğimiz yerde doğan çocukların da annesi- babası olduğumuz duygusunu taşımadığımız sürece dünya yaşanacak bir yer olmayacak. Rotary'nin bu dünyayı birleştirme meselesi çok kıymetli" diye konuştu. 'İZMİR'İN SOSYAL GENİ VAR' Bir gün herkesin, insanların birbirine muhtaç olduğunu anlayacağını dile getiren Soyer, "Sonuçta birbirimize muhtacız; ancak bir araya gelirsek bir güç ortaya koyabiliriz. Zaman zaman bunu anlamakta zorlanıyoruz. İnsan olmanın dayattığı bir gerçek. Öyle bir hızla yaşıyoruz ki ne vicdanımız ne aklımız hayatın ritmini yakalayamaz bir halde. Biz hızlandıkça aslında kendimizden uzaklaşıyoruz. Doğadan, birbirimizden uzaklaşıyoruz" dedi. Doğanın ritmini yakaladıkça insanların daha fazla birbirine yakınlaşacağını kaydeden Başkan Soyer, farklılıklarla güzel ve zengin olduklarını, İzmir'i güzel yapan şeylerin başında biraz da bunun geldiğini aktararak, şunları söyledi:

"İzmir, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir şehirden bu nedenle farklı. Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal bir geni var. Belki de yüzlerce yıl kültürünü bilmediği insanlarla ticaret yapmanın getirdiği bir şey bu. Birlikte pastayı büyütmüşler ve paylaşmayı öğrenmişler. Bir arada yaşama kültürü konusunda sadece Türkiye'ye değil dünyaya söyleyecek çok sözü şeyi var İzmir'in. Bu basit gerçekleri tekrar tekrar keşfedeceğiz. Beni umutlandırdığınız ve heyecanlandırdığınız için teşekkür ediyorum." AKÇİÇEK: TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ise 6 temel ilke ile hizmet ürettiklerini söyledi. Rotaryenlerin, kendinden önce hizmet ülküsüyle ve gönüllülük esasına uyumlu olarak çalıştıklarını kaydeden Akçiçek, başlangıç noktalarının toplumsal ihtiyaçlar olduğuna değindi. Toplumsal ihtiyaçlara çözüm bulmak için kendi kaynakları, belediyeler, üniversiteler, kamu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştıklarını anlatan Akçiçek, "Rotary'nin uluslararası gücünden faydalanıp mutlaka çözüm üretmeye çalışırız. Bizim izlediğimiz yol Rotary'nin toplum birliğine gitme yoludur. Bugün bölgemizde 83 tane toplum birliği vardır. Dünyada ise 100'den fazla ülkede 10 binden fazla Rotary toplum birliği faal olarak çalışmaktadır. Yaptıklarımız sadece bir başlangıçtı" dedi.

Fatih Akçiçek, İzmir'de 'Rotary Barış Merkezi' kurmak için çalışacaklarını, bunun kente çok yakışacağını düşündüklerini söyledi. Toplantının ardından Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e plaket verdi. Soyer, kendisini görenlerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdikten sonra bisiklete binerek, belediye binasına döndü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantı salonundan görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek'in konuşması

-Plaket verilmesi

-Soyer'in bisiklete binerek binadan ayrılması

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ===================== Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki bir Milli Piyango bayiinden Kazıkazan bileti alan bir kişi, 200 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, 11 Temmuz'da bir Milli Piyango bayiinden Kazıkazan alan kişiye büyük ikramiye çıktığını söyledi. 'Siz de 2 TL'ye 200 bin TL kazanmak ister misiniz?' Kazıkazan kampanyasıyla insanların dikkatini çektiklerini anlatan Sercan Çobanoğlu, “Kazıkazan'ın en büyük ikramiyesi 200 bin TL'yi vermek bizim için gurur verici bir olay. Antalya yine bir büyük ikramiye vererek rüştünü ispatlamış oldu" dedi.