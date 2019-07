DHA YURT BÜLTENİ - 17

Görüntü Dökümü

Gazipaşa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan M.Y. ve H.S., tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı operasyon yaptı. Ekipler, eş zamanlı baskınlarla M.Y. ile H.S.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 aydır teknik ve fiziki takip yapan ekipler, M.Y. ile H.S.'nin uyuşturucu sattığı 8 kişiyi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve H.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler işlemlerinin ardından bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

Denizli'de 5 farklı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda, 90 gramı hurdalık olarak kullanılan bahçede toprağa gömülü halde olmak üzere toplam 149 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı.