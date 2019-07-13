DHA YURT BÜLTENİ - 17

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in doğduğu kasabada anma etkinlikleri gerçekleştirildi 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi’yi öldüren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in doğduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu Kasabası'nda anma etkinlikleri düzenlendi. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit oğlu Ömer Halisdemir için yazılan 30 Kuş Şiiri'ni dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Vatan Yıldızları Vakfı Başkanı Soner Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma haftasında, 13 Temmuz'da ağabeyinin dünyaya geldiği Çukurkuyu Kasabası'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Ömer Halisdemir Parkı'nda düzenlenen etkinliği Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şiir okuyan Eymen Gökkuş (12), şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e duygu dolu anlar yaşattı. Baba Halisdemir, gözlaşlarını tutamadı. Anma etkinliklerinde Diriliş: Ertuğrul dizi oyuncuları atlı gösteri yaptı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN YANINDAYIZ Vatan Yıldızları Genel Başkanı Soner Halisdemir, "‘Tüm şehitlerimizin kahramanlık destanını yaşatmak, canlı tutmak milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesilere aktarmak, vatanın bölünmez bütünlüğünü korunması amacıyla yeni nesillere bu duyguyu vermeye destek olmak istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerinin yanında olacağız. Ağabeyim Ömer Halisdemir ve tüm aziz şehitlerimizin ruhu şaad olsun. Tarihimizden bu yana felsefe yazan bir millet değiliz, biz tarihimizi destanla yazan bir milletiz’’ dedi Görüntü dökümü

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-Etkinlik alanından görüntü

-Vatandaşların baba Halisdemir’in elini öpmesi

-Ömer Halisdemir’in kişisel eşyalarının sergilendiği müzeden görüntü

-Vatan Yıldızları Genel Başkanı Soner Halisdemir’in konuşması

-Baba Halisdemir'in karşısında bir öğrencinin 30 Kuş Şiirini okuması

-Diriliş Ertuğrul oyuncularının at üzerinde gelmesi

-Detay görüntüler Süre: 05'43" Boyut: 375 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) =================== Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti (3)

KÜTAHYA BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’teki ziyaretlerinin ardından Kütahya’ya geçerek Belediye Başkanı seçilen Alim Işık’ı ziyaret etti. Atatürk Bulvarı önünde Rahvan Atlı Spor Kulübü üyelerince karşılandı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret eden Bahçeli, daha sonra belediye bahçesinde toplanan kalabalığa seslendi. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bahçeli, “Türkiye’nin köşeye sıkışması için el ovuşturanlar var. Türkiye’nin kaybetmesine yatırım yapan karanlık çevreler iş başında. Terör örgütleri boş durmuyorlar. Emperyalist ülkeler rahat durmuyorlar. Önümüzdeki pazartesi günü 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüdür. Din kisvesine bürünen hainler 15 Temmuz’da işgali denemişlerdi. O meşum gece vahşet doluydu. Türkiye doğrudan hedef alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sızan terörist bir kadro milletimize havadan-karadan ateş yağdırmıştı. 15 Temmuz 2016’da 251 vatan evladımız şehit düştü. 2 bin 194 vatan evladımız yaralandı ve gazi oldu. Gerek 15 Temmuz’da gerekse de terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden kana kana içen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize saadet ve selamet dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz unutulmayacak. Türkiye’ye yapılan kötülükler asla affedilmeyecek. Fetullah Gülen iblisi ve terörist yandaşları ya bu dünyada ya da Mahkeme-i Kübra’da eninde sonunda hesap verecekler. Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler. Yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ SAVUNDU MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini desteklediğini yineleyerek, yeni 15 Temmuz’ların olmaması için sistemin devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de artık koalisyon devirlerinin kapandığını ifade eden Bahçeli, “15 Temmuz’un sonucunda zorunlu olarak sistem değişikliği gündeme gelmiştir. Türk milleti, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı beka hassasiyetini gözeterek tedbir almak durumundaydı. Konu vatandı, konu bayraktı. Konu devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddetti. Bunlardan taviz veremezdik. Hain ve hasmane kuşatmayı yarmak zaruretti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte bu şartlar altında inşa edildi ve bizzat sizlerin desteğiyle yönetim hayatımıza girdi. Devlette çok başlılığın bitirilmesi, hukuk ve adaletin güçlendirilmesi, istikrar ve icraatın derinleştirilmesi bu sayede hayat ve zemin bulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kaynağı ne Amerika, ne Avrupa, ne de bir başka yabancı ülkedir. Kaynak Türk tarihidir, karar Türk milletinindir. Koalisyonlar devri kapanmıştır. Hükümet bunalımlarına kilit vurulmuştur. TBMM’nin fonksiyonel gücü artmıştır. Türkiye yeni hükümet sistemiyle daha da güçlenmiştir. Yeni 15 Temmuzların olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşatılmalıdır. Yeni darbe ve işgal girişimlerinin önüne set çekmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleşmeli, eksik kalan veya aksayan yönleri varsa iyi niyetle tamir ve telafi edilmelidir” şeklinde konuştu.

"S-400’LERE KARŞI OLANLAR FETÖ’CÜDÜR" Rusya’dan alınan S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin bir grup malzemesinin Türkiye’ye getirildiğini anlatan Bahçeli, karşı çıkanların FETÖ’cü olduğunu söyledi. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Neyi ne zaman yapacağımızı hiç kimseye sormayız. Tıpkı dün, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin getirilmesinde olduğu gibi, milli güvenliğimiz ve milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapar, onun yanında yerimizi alırız. S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır, S-400’e PKK’lı caniler karşıdır, S-400’e küresel güçler karşıdır, S-400’e CHP-İP-HDP karşıdır. Yani zillet ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derse desinler, S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400’ün sarayın savunulmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir. Onlar için ne FETÖ, ne de PKK tehdidi söz konusu değildir. Çünkü bu ülkeye de, bu vatana da, bu millete de yabancılardır. S-400 Füze Savunma Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasından memnuniyet duyduğumuzu da kararlılıkla ifade etmek istiyorum. Bilinmelidir ki, bu vatan bağış değildir, bu devlet ikram değildir. Bu bayrak birilerinin lütfu değildir. S-400’ü de alırız, Doğu Akdeniz’de de bulunuruz, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde de teröristlere dünyayı zindana çeviririz. Biz Türkiye’yiz. Biz hem tarih yapan, hem de tarih yazan kudretli bir milletiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türk vatanı ne pahasına olursa olsun müdafaa edilecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının ardından Kütahya ziyaretlerini tamamlayıp Ankara’ya karayoluyla dönmek için yola çıktı. Görüntü Dökümü:

-Bahçeli’nin bulvarda atlarla karşılanması

-Belediye binasına girişi

-Makam ziyareti

-Bahçede toplanan partililer

-Partililerden detaylar

-Devlet Bahçeli’nin kürsüye çıkışı

-Bahçeli’nin konuşması

-Genel görüntüler Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Oğuzhan DEMİR/Kütahya,(DHA)- ====================== Madde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldı VAN'ın Tuşba ilçesinde madde bağımlısı B.A.’nın (17) rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi, polis ve itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı. Kendisini odaya kilitleyen B.A. da bir süre sonra polisin ikna çabası sonucu eylemini sonlandırınca gözaltına alındı. Olay, saat 15.30 sıralarında Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma giren madde bağımlısı B.A., annesini ve 3 kardeşini yaşadıkları evin bir odasına kapattı. B.A. annesini ve kardeşlerini ölümle tehdit edip, evi ateşe vereceğini söyledi. Gelen sesler üzerine komşuları, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerinin yardımıyla, ikinci katta bulunan evin penceresinden çıkartılarak kurtarıldı.

Kendisini odaya kilitleyen B.A. da polisin uzun uğraşları sonucu eylemine son verip evden çıkarıldı. Gözaltına alınan B.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleye sevk edilen ekipler

-Polis araçları

-Evden görüntü

-Evin camından dışarı bakan anne

-İtfaiye ekipleri tarafından evin penceresinden kurtarılan anne ve 3 çocuğu

-Detaylar

-Meraklı vatandaşlar

Alınan güvenlik önlemleri Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- =================== TIR'a çarpan otomobilin, 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı KAYSERİ'de, 16 yaşındaki Ümit Şen, yönetimindeki kiralık otomobil ile park halindeki TIR'ın dorsesine çarparak, yaralandı. Kaza, merkez Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Ümit Şen yönetimindeki 38 GJ 990 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki 38 AAY 092 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Ümit Şen, bir bölümü dorsenin altına giren otomobilde sıkışarak yaralandı. Şen, gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.