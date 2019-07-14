DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hakkari'de çatışma: 3 asker şehit Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkari kent merkezi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. Çatışmada ayrıca PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi. BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI İçişleri Bakanlığı da çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hakkari Devlet Hastanesi önündeki ambulans

- Güvenlik görevlileri

- Genel ve detay HAKKARİ (DHA) ============ Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 7 ölü, 4 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ölü sayısı 7'ye yükseldi, yaralı 4 kişinin ise hastanelerde tedavileri sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GİRESUN (DHA) ================= Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu DİYARBAKIR'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Yunus Ağırbaş (22), boğuldu.

Merkez Sur ilçesinde Yunus Ağırbaş, bugün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ağırbaş, akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişinin kurtarmaya çalıştığı Yunus Ağırbaş, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı ekiplerinin yaptığı aramada, Ağırbaş'ın kaybolduğu noktanın 100 metre ilerisindeki tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında cansız bedeni bulundu. Ağırbaş'ın haberi alıp nehir kıyısına gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Ağırbaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşının ise ifadesine başvuruldu.

Görüntü Dökümü

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Yunus Ağırbaş’ın gözü yaşlı arkadaşları

Sağlık ekipleri

Polis ekipleri

İtfaiye ekipleri

Yunus Ağırbaş’ın yakınları

İtfaiyeye ait botla yapılan

Balık adamın yaptığı arama

Cenazenin çıkarılması

Genel ve detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 441 MB ========================== Suriye sınırında 7 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırındaki arazide gömülü terör örgütü PKK'ya ait 7 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'nca orta yürütülen çalışmayla, Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt mahallesinin Suriye sınırındaki Lefkoşa mezrasında, terör örgütü PKK'lılarca toprağa patlayıcı gömüldüğü tespit edildi. Ekiplerce yapılan aramada 7 kilo plastik patlayıcı bulundu. Ele gçirilen patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen patlayıcı

Patlayıcının imhası

Alev ve toz bulutu Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: KIZILTEPE (Mardin),(DHA)

========================== Fethiye'de orman yangını MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Hıdırlık Mevkinde ormanlık alanda, bugün saat 16.50 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 5 arazöz, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 2 belediye arazözü, 40 yangın söndürme işçisi, 10 belediye personeli katıldı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıldığı, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Söndürme çalışmalarından görüntü Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) ====================== Salda Gölü yolunda kaza: 9 yaralı BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü yolunda, Cemile Duman (37) ve Coşkun Altun (47) yönetimindeki otomobillerin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Konya'dan Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan beyaz kumlarıyla ünlü Salda Gölü'ne geziye gelen Cemile Duman'ın kullandığı 42 ADG 932 plakalı otomobil, saat 15.30 sıralarında karşı yönden gelen Coşkun Altun idaresindeki 06 DRP 24 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Coşkun Altun"un kullandığı araç takla atarak boş arazide ters dönerek durdu. Kazada, sürücüler Duman ve Altun'un yanı sıra araçlardaki İsa Duman (15), Ayşe Duman (18), Sümeyra Nur Duman (9), Hayrünnisa Duman (9), Kadriye Tekin (18), Zeynepcan Altun (39), Muzaffer Can (63) yaralandı. Can pazarına dönen olay yerine haber verilmesi üzerine Burdur merkez ve Tefenni, Karamanlı ile Yeşilova ilçelerinden çok sayıda ambulans gönderildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Yeşilova, Burdur ve Denizli Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre Salda Gölü'ne giden yol trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasında sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldaki trafik

-Kazaya karışan otomobiller

-Ambulansın gelişi

-Yaralılar sedyede

-Detay Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - ================== Elazığ'da minibüsler çarpıştı: 6 yolcu yaralı ELAZIĞ'da, 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Taşdemir yönetimindeki 23 LA 534 plakalı yolcu minibüsü, şehir içinde yolcu taşıyan Abdullah Yıldırım'ın kullandığı 23 Y 5044 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların otoparka çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Çarpışan minibüsler

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 34 MB

================= Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı Bursa'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, İznik- Yenişehir yolunun 7'nci kilometresindeki virajda meydana geldi. Yenişehir yönünden gelen Engin Ulaş (40) yönetimindeki 16 FD 418 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Özcan'ın (41) kullandığı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Esin U. (36), Elif U.(16), Sahra U. (14), Belinay U. (5), Sevgi Ö. (30) ve Gülperi Ş. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan geçen hafta da aynı virajda kaza meydana gelmiş, kontrolden çıkan TIR, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanmış, sürücüsü hayatını kaybetmişti. Görüntü dökümü;

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

Süre: 1.39 dakika, Boyut: 14 MB

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA), Kamera: BURSA,(DHA) =============== Işın Karaca, Didim'de hayranlarını coşturdu AYDIN'ın Didim ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıkan şarkıcı Işın Karaca, hayranlarını coşturdu. İki saat sahnede kalan Karaca, İngilizce şarkılara ağırlık verdi. Didim'deki bir otelde sahneye çıkan Işın Karaca'nın konserine otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Gri kostümüyle sahneye çıkan Karaca konserine, ABD'li şarkıcı Whitney Houston'ın 'I Wanna Dance With Somebody' isimli parçasıyla başladı. Karaca, konserinde çoğunluğu İngilizce şarkılardan oluşan repertuvara ağırlık verdi. İzleyicilerin de şarkılarına eşlik ettiği Karaca, 2 saat süren konserinin sonunda 8 yaşındaki kızı Mia'yı da sahneye yanına alarak, birlikte şarkı söyledi. Işın Karaca, dans gösterileri eşliğinde hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı. ALBÜM HAZIRLIĞI Sahneye çıkmadan önce açıklama yapan Işın Karaca, yaz konserlerinin yoğun geçtiğini belirtip, "Didim'de olmak da ayrıcalık. Çok yakın arkadaşlarım burada, arada gelip gidiyoruz. Buralarda konserler verince de başka bir keyifli oluyor" dedi.