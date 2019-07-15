DHA YURT BÜLTENİ-17

Restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu ADIYAMAN'da, restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi söndürülen yangında yaralanan olma restoranda hasar oluştu. Yangın, akşam saatlerinde Harıkçı Caddesi'nde Y.D.'ye ait restoranın bacasında çıktı. Bacadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Dumanlar yükselmesi

- Polisin önlem alması

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB ============ Van'da 15 Temmuz şehidinin ismi okula verildi VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yapımı tamamlanan 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Burhan Öner'in ismi verildi.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde kendisini tanklara siper ederek şehit düşen Burhan Öner'in ismi, memlemeti Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Okulun açılışına, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Şehit Burhan Önerin çocukları Kader, Abdulkadir Öner ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde 15 Temmuz şehidi Burhan Öner'in özgeçmişi okundu. Törende konuşan Vali Bilmez, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkın destan yazdığını belirterek şöyle konuştu: "Van ili olarak Ankara'da özel hareket polisi Halil Hamuryen ve İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Burhan Öner kardeşlerimizi şehit verdik.Türk toplumu Kurtuluş Savaşı ile nasıl örnek bir destan yazdıysa, 15 Temmuz'da da diğer birçok ülkeye örnek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde halkımız elleri ile tankları durdular. Balkonda askeri uçağa terlik atarak durdurdular. İçimize sığmış hain kişilerce hem kurumlarımız kirlendi, hem içerden hançerlendik. Bu darbe püskürtüldüyse, bunda herkesin emeği var ve en çok ise Mehmetçik dediğimiz askerlerimizin ciddi emeği var. Üniforma giymiş birkaç hain yüzünden koca kurumumuzu yıpratmayalım. Halkımızın verdiği örnek davranış hep anılacaktır."

Vali Bilmez, şehit Öner'in çocukları Kader ve Abdulkadir Öner'i yanına çağırarak sohbet etti.

Şehit oğlu Abdulkadir Öner, babasının isminin okula verilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından şehit Öner'in isminin verildiği okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardında Vali Bilmez ve beraberindekiler, 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan genel ve detaylar

-Törene katılanlar

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

-Açılış

-Vali Bilmez, yeni açılan okulu gezerken

-Vali ve beralberindekiler okuldan çıkarlarken

BOYUT:371 MB

Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van)-(DHA)- ========================================= Çatak'ta 15 Temmuz şehitleri için rafting gösterisi yapıldı VAN'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen '15 Temmuz şehitleri için kürek çekmeye hazır msınız' etkinliği kapsamında, bir grup raftingci, Çatak çayında Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla şehitlerin anısına gösteri yaptı. Van'ın Çatak ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında raftingciler, 15 Temmuz şehitleri için kürek çekti.Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla çatak çayında gösteri yapan raftingciler, sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak şehitleri andı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın katıldığı rafting gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Şeylan, 251 şehidin verildiği 15 Temmuz'daki hain darbe planında, halkın hainlere karşı kahramanlık destanı yazdığını belirterek,"15 Temmuz gecesi, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi ile Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesi ile Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde unutulmayacak günler arasında yerini almıştır. O gece, tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anarken Belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rafting österisine katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Şevli

-Rafting gösterisi

-'Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atan raftingciler

-Rafting gösterisi dronla çekilen görüntü

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- Define arayan baba ve oğlunu kıyafetlerindeki çamur yakalattı KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma, durdurduğu araçtaki A.Ö. (64) ile oğlu M.Ö.'nün (24) kıyafetlerindeki çamurdan şüphelendi. Araçta arama yapan ekipler define aramakta kullanılan malzemeler ile tarihi eser olduğu düşünülen aslan heykeli ve kadın yüzü figürlü heykel ele geçirdi.

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 80 KY 399 plakalı aracı şüphelenerek durdurdu. Araçtaki A.Ö. ve oğlu M.Ö.'nün elbiselerindeki çamurdan şüphelenen askerler, yaptıkları aramada kazma ve kürek ele geçirildi. Otoparka çekilerek detaylı arama yapılan araçta tarihi eser olduğu düşünülen aslen heykeli ve kadın yüzü figürlü heykel ile define aramakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Baba ve oğlu Hacıveliuşağı Mahallesi'nde kaçak kazı yaparak define aradıklarını itiraf etti. Şüphelilerle birlikte kazı noktasına giden jandarma, 100 metrekare alan içerisinde 5 farklı noktada kaçak kazı çukurları tespit etti. Ele geçirilen heykeller Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.Ö. ve M.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen heykel

- Kazma ve kürekler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 108 MB =================== Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği başlıyor Orhan BOZDEMİR/KELES,(Bursa),(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlediği basın toplantısında Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ni kamuoyuna duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen şenlik 19 Temmuz’da Saltanat Kapı’daki kortej ile başlayacak. Korteje, ünlü dizi ve sinema oyuncularının yanı sıra Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer sahibi olmuş pehlivanlar da katılacak. Şenlik kapsamındaki kültür sanat ve spor etkinlikleri ise 20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da gerçekleştirilecek. Şenlikte kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları iki gün boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak. 20 Temmuz’daki Kocayayla Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar altın kemerli başpehlivanlar İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Ali Rıza Kaya ata sporumuz yağlı güreşte heyecanı doruğa taşıyacak. Yağlı güreş müsabakası kapsamında 350 sporcu mücadele edecek ve er meydanında kol bağlayacaklar. Etkinliği ise Kırkpınar davul zurna ekibi ve Kırkpınar cazgırları sunacak.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ YAPILACAK Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında konserler, dans gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk takım oyunları, efe ve zeybek eğitimleri, alp eğitimi, dağ yöresi temsili gelin alma, beşik toyu, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, ipek halı ve kumaş dokuma, yün eğirme, Türk dünyası başkentleri fotoğraf sergisi, Göktürkçe eğitimi, Orhun Yazıtları’nın canlı anlatımları, mehter ve kılıç kalkan gösterileri, defileler yapılacak. Etkinlikleri tüm vatandaşlar izleyebileceği gibi aynı zamanda birçoğuna ailesi ve çocukları ile birlikte katılma imkânı bulacak. Şenlik kapsamında 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak etkinliklere vatandaşların katılımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi güney kapısı ile Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan’dan ücretsiz servisler kaldırılacak. 20 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00’da Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz usta yorumlarıyla dinleyicisi ile buluşacak.

Şenlik kapsamında oluşturulacak arasta alanında ise vatandaşlar Kocayayla içerisinde geçirecekleri zaman dâhilinde ihtiyaç duyabilecekleri yiyecek ve içecekleri temin edebilecekler. 'TURİZM ATAĞI' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nin içeriğini kamuoyu ile paylaştı. Bu yıl bin 200’den fazla sporcu ve sanatçının katılacağı şenliği, daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla bu yıl önemli adımlar attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Kırsal alanların da gelişiminin turizm faaliyetleri ile ivme kazanması için etkinlik özelinde farklı bir uygulamaya imza attık. TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu ve üye seyahat acenteleri ile birlikte tur programları organize ediyoruz. Bursa'ya konaklamalı gelen turistlerin etkinlikten haberdar olmaları ve şirketlerin tur programlarına Ata Sporları Şenliğini dâhil etmeleri içinde özel görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sosyal medyanın da tanıtım stratejisindeki önemine inanarak etkinliğin duyurusu için sosyal medya fenomenleri ile çalışmalarımız söz konusu. Hepimizin ortak mirası olan bu değerleri yaşatmak ve bu heyecana hep birlikte tanık olmak için tüm Bursalıları Keles Kocayayla’ya bekliyoruzö diye konuştu.