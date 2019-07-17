DHA YURT BÜLTENİ-17

Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı IRAK'ın Erbil kentinde, silahlı saldırı sonucu şehit düşen konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin (36) memleketi Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı. Konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin şehadet haberi, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası'nda bulunan Sıdıka-Ramazan Köse çiftine, askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Acı haber ile büyük üzüntü yaşayan Köse çifti, cenazeyi teslim almaları için askeri yetkililer tarafından Ankara'ya götürüldü. Köse çiftinin merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evleri ve sokağına ise belediye görevlileri tarafından Türk bayrakları asıldı. Evli olan şehit Osman Köse'nin 1 çocuk babası olduğu ve eşinin Ankara'da oturduğu öğrenildi. Şehit Köse için yarın Ankara'da tören düzenleneceği belirtilerken, cenazenin ise nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin baba evine ve caddeye asılan bayraklar

- Genel ve detay Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-

=================== Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yatlaşık 1 saat ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü. Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Konya karayolu'nun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 853 plakalı cip, karşı yönden gelen Zekeriya Bayındır yönetimindeki 32 EH 729 palakalı otomobille çarpıştı. Eğirdir Mahmatlar virajlarında şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, akordiyon gibi büzülen otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır ile eşi Dudu Bayındır ve gelini 6 aylık hamile Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü çelik ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobillerde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarılarak Eğirdir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

kaza nedeniyle karayolu 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Taner ERDEM/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ======================== Nehre dönen yolda motosikletli kuryenin devrilme anı kamerada KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sonrası motosikletli kurye nehre dönen yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Kurye motosikletle birlikte düşerken arkasından gelen otomobildekilerin cep telefonuna yansıdı. Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte yollar nehre döndü. Karabük’ten Safranbolu’ya giden motosikletli kurye Kireç Kuyusu mevkiinde nehre dönen yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen araçtakiler cep telefonuyla sağa sola yalpalayarak giden motosikletli kuryeyi görüntüledi. Başında kaskı bulunan kurye motosikletiyle birlikte devrildi. Onu cep telefonuyla görüntüleyen aracın sürücüsü son anda durarak olası bir kazayı önledi. Sırılsıklam olan kurye kalkıp el işareti yaparak sürücülerin yavaşlamalarını sağlamaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Motosikletli kuryenin devrilme anı(cep telefonu görüntüsü) Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA) ========================= Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi AFYONKARAHİSAR'da sağanak nedeniyle kentte çok sayıda ev, iş yeri ile bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı. Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağnak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mazgalların tıkanması nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ile bazı kamu kurumlarının bodrum katlarını su bastı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğüne, 14 mahallede 100'e yakın ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastığı yönünde ihbar geldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbar gelen binalarda, su tahliyesi yaptı.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Arif Zenger, yağış nedeniyle mahallesinde 20 civarında evin bodrum katını su bastığını söyledi. Su baskınları nedeniyle evlerde maddi zarar oluştuğunu belirten Zenger, "Su baskını olan evlerde eşyalar kullanılmaz hale geldi." dedi.

Evini su basan Nazik Günçek de mağdur olduğunu belirtti. Bodrum katta oturan ve her yağışta büyük korku yaşadıklarını anlatan Günçek, "Her yağışta evimi su basıyor. Laminatlarımız kalktı, duvarlarındaki sıvalar dökülüyor. Şu anda halılarım, koltuk ve bazalarım su içerisinde. Yağmur yağınca ailecek uyuyamıyoruz. Altyapının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Evinin bodrum katını su basan Fikriye Fidan da "Yağmur suyu, kanalizasyonlara verildiği için evimizi atık su basıyor. Bu yıl 3'üncü oluyor. Evimiz ve eşyalarımız perişan durumda. Maddi ve manevi açıdan kötü durumdayız. Bu su kanallarında yetkililer tarafından bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Belediyemiz ve AFAD'tan yardım talep ettik. Onlarda, şimdi evimde su tahliyesi yapıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Su basan sokaklardan detay

-Kanalizasyonlardan detay

-Su basan evlerden detay

-AFAD ve itfaiye ekiplerinden detay

-Mahalle muhtarı Zenger'in konuşması

-Mahalle sakinlerinin konuşması

-İtfaiye ve AFAD ekipleri evlerden suları boşaltırken detay

-Genel detaylar

-Mahalle sakinlerinden detaylar HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ====================== Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi TUNCELİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ovacık ilçesinde, pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin ölümüne tepkilerini sürdürüp, faillerin yakalanıp cezalandırılmalarını istedi. Tunceli kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelde ile Ayaz Güloğlu kardeşleri andı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Gürbüz Solmaz, herkesin, yaşamını kaybeden her bir çocuk için amansız tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Solmaz, "Bizler emek, barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren bütün kurumlar yaşanan olayların takipçisi olacağız. Gelinen aşamada yaşanan münferit bir olay değil, toplumsal bir sorundur. Bundan dolayı çocuklarımızın ölümüne neden olan patlayıcı maddenin balistik incelemesi acilen yapılmalı sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Balistik inceleme sürecinde başta barolar, insan hakları derneği, konunun uzmanı olan bağımsız kurum ve kişilerce yapılmalıdır. Bir çocuğun ölümü yalnızca kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kalabalığın Seyit Rıza meydanında toplanması

Gürbüz Solmaz'ın açıklaması

Alkışlı protesto

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) ======================================== Tekirdağ’da tarihi dokuyu yaşatacak proje hizmete girdi TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanını 1921 tarihindeki gibi yansıtacak meydan düzenlemesi tamamlandı. Süleymanpaşa Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi projesi çerçevesinde çevredeki binaların istimlak edilerek yapımı tamamlanan katlı yeraltı otoparkı hizmete açıldı. Eski Üç Kemaller Parkında düzenlenen açılışa Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, il protokolü ile vatandaşlar katıldı. ‘TARİHİ BİNALARIN ÖNÜ AÇILDI’ Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, kentleri çekici kılan ve kimlik kazandıran en önemli bölgenin sahip olduğu meydanlar olduğunu söyledi.