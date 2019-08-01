DHA YURT BÜLTENİ-17

Dünyanın en iyi uzay gözlemlerinin yapılabildiği noktalardan biri olan Saklıkent Ulusal Gözlemevi’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mutafa Varank, gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla uzayda yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi Tellikavak mevkiinde çıktı. Zeytinyağı fabrikasının zeytin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Burhaniye ve Gömeç'ten de itfaiye ekipleri destek verdi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

ISPARTA’da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi A.K. (25), 50 metrelik vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. Vincin ucuna bağlı halata asılı vaziyette yaklaşık 1 saat duran A.K., parasının yatırılması üzerine eylemini sonlandırdı.

Dört gün sürecek şenliklere katılan çoğu öğrenci gökyüzü meraklısı, Saklıkent’te kurulu çadırlarda konaklıyor. Şenliğe katılan Bakan Mustafa Varank ve Mehmet Kasapoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da geceyi çadırda geçiriyor.

Şenliklerin açılış töreninin ardından Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknoloji stantlarını ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bakan Varank, ardından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve gökyüzü meraklılarına ait teleskopların bulunduğu alanda, gezegen ve yıldız gözlemlerine katıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, buradaki inşaatta çalışan işçiler bir süredir müteahhit firmadan paralarını alamadı. Girişimleri sonuçsuz kalan ve bayram için memleketlerine gitmeye hazırlanan işçilerden A.K. ise inşaat alanında bulunan 50 metre yüksekliğindeki vincin kulesine çıktı. Kulenin ucuna kadar gelen işçi, daha sonra altta bulunan çelik halat yardımıyla kendisini aşağıya sarkıttı.

1 SAAT HALATTA ASILI KALDI

İnşaat alanında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri işçinin düşme tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de itfaiyenin anons sisteminden işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi, kimi zaman bacaklarını aşağı sarkıtan kimi zaman ipe bacakları ve kolları ile sarılarak ileri-geri giden A.K. yürekleri ağızlara getirdi.

Aynı inşaatta işçi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi de kendisini ikna için kuleye çıktı. Uzun uğraşlar sonucu firma yetkililerinin paraları hesaba yatırdığının söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçen izolasyon ustası A.K. vinçten indi.