DHA YURT BÜLTENİ-17 

14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2) VALİ AKBIYIK'TAN TAZİYE ZİYARETİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, dün yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken, güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, açılan uyarı ateşi sonucu seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin (14) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Vedat Ekinci'nin taziyesine katıldı. Üzüntüsünü dile getirip, baba İslam Ekinci'ye başsağlığı dileklerini ileten Akbıyık, "Acınızı paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tabi biraz da coğrafi kader. Tabi bu coğrafyada maalesef bu tür üzücü olaylar da yaşanıyor. Derecik'te Gerdi aşireti mensupları, en çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlarsınız. Derecik ilçemizin, valiliğimiz ve devletimizin tüm kamu kurum, kuruluşları nezdinde özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bundan sonra bu tür üzücü olaylar olmaz. Sınır kapısının açılması için özel bir çabamız var. Sayın İçişleri Bakanı'mızın da sizlere başsağlığı dilekleri var. Sizler bu bölgede en çok askerimize, jandarmamıza yardımcı olan insanlarsınız. İnşallah hep beraber buradaki birtakım olumsuzlukların üzerine geleceğiz" dedi.

Taziyeye katılanlar ise bu tür üzücü olayların yaşanmaması için sınır kapısının bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Valinin köye gelişi, başsağlığı dileğinde bulunması

-Valilin yakınları ile konuşması

-Yapılan dua ve detaylar

Abdullah KAYA/DERECIK-DHA ======================= Samsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Samsun'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobile yandan çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu üzeri Tepecik mevkisinde meydana geldi. Ordu yönüne giden Abdullah Öksüz yönetimindeki 57 AS 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, aynı yönde seyir halinde olan A.D.'nin kullandığı 01 ACG 190 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Abdullah Öksüz, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Hatice Şahin otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah Öksüz'ün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Öksüz'ün yankınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü dökümü -Kaza yerinden genel ve detaylar Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ======================= Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Malatya'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Selim Kırteke (35) ve Deniz Ada (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kantteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Kırteke'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, olayda kullanılan tabanca ile çok sayıda boş kovanı toplarken, tabancayı ateşleyeni tespit etmek için de çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detaylar

- Boş kovanlar

- Polis ekipleri

- Tabancadan detay

- Özel Harekat Polisleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ======================= Kanyonda bacağı kırılan kadın, askeri helikopterle kurtarıldı Kastamonu'da iple Valla Kanyonu'na inerken sol bacağı kırılan Zeynep Yıldırım, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda meydana geldi. İlçede düzenlenen '3'üncü Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne katılan sporcular, Valla Kanyonu'na inmek için sabahın erken saatlerde hazırlıklarını tamamladı. 19 kişilik sporcu grubu, gerekli kontrollerin ardından 12 kilometre uzunluğundaki kanyona giriş yaptı. Kanyonda ilerleyen sporculardan Zeynep Yıldırım, iple iniş yaparken sol bacağı kırıldı. Bunun üzerine jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak bölgeye araç giremediği için olay yerine askeri helikopter sevk edildi. Helikopterle bulunduğu yerden çıkarılan Yıldırım, kanyon yakınlarında ambulansa taşındı. Yıldırım, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

-Helikopterin yaralıyı taşıyışı

-Helikopterin inişi

-Helikopterden çıkarılan yaralıya ilk müdahale

Haber: Gürkan YILMAZ/PINARBAŞI (Kastamonu),(DHA) ======================= Van'da, '3'üncü Anne-Bebek Buluşmaları' BEBELAC Çocuk Devam Sütleri ve Hürriyet iş birliği ile hayata geçirilen, 'Anne-Bebek Buluşmaları'nın 3'üncüsü, Van'da gerçekleştirildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte; Hürriyet Gazetesi aile- çocuk yazarı Ömür Kurt moderatörlüğünde, çocuk doktoru Elif Pınar Çakır, bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini aktardı. Panelde konuşan Çakır, bebek beslenmesinin anne karnında başladığını ve bebeğin 2 yaşına kadar aldığı gıdalar ile gösterdiği gelişimin tüm hayatını şekillendirdiğini söyledi. Ailelerin sadece bebeklerinin boyuna ve kilosuna odaklanmaması, bilişsel gelişimine de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için anne sütü son derece önemli. Sütünüz yeterli değilse devam sütü en doğru seçenek" dedi.