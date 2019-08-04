DHA YURT BÜLTENİ-17

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Ardından oy sayımına geçildi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın, AK Parti’den aday olan eşi Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Seçimlerde 1661 seçmen 7 sandıkta oy kullanırken, yapılan sayımlarda AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, BTP adayı Mustafa Doğan 8 oy alırken, 63 oy geçersiz sayıldı.

Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında (2) RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AK PARTİ'Lİ AĞIR BAŞKAN SEÇİLDİ

Görüntü Dökümü -------------------------- - Kaza yerinin genel görüntüsü - Otobüsün genel ve detay görüntüleri - Çevrede bekleyen vatandaşlar - Ters yönde giden başka bir otobüsün görüntüsü

Öte yandan bir süre trafiğe kapatılan yolda ters yönde seyreden başka bir özel halk otobüsünün sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu eski otogar kavşağında meydana geldi. Sanayi bölgesindeki tali yoldan D-400'e çıkmak isteyen 33 H0074 plakalı özel halk otobüsü, bir bakliyat firmasının çalışanlarını taşıyan 33 DUG 49 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Kazada servisteki 12 işçi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi çağırıldı. Halk otobüsünde yolcu olmaması yaralı sayısının artmasını önlerken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 3'ü ağır 12 yaralı,çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SÜRE: 01'38" BOYUT: 177 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Binada yangın çıkınca terasa sığınanları, polis ve itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerden kaçıp, binanın terasına çıkan 15 kişiyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Siverek'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan binada oturan 15 kişi, hemen terasa çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması başlattı. Alevlere, polis ekipleri de TOMA'lardan su sıkarak, müdahale etti. Bu sırada terasta bulunan 15 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan bina

- Dumanlar ve toplanan kalabalık

- Yangına müdahale eden itfaiye ekibi

- TOMA’nın yangına müdahalesi

- 2 kişinin ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler