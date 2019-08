DHA YURT BÜLTENİ- 17

Mersin'nin merkez Akdeniz ilçesinde havanın sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken, belediye 4 farklı mahalleye denize gidemeyen çocuklar için portatif yüzme havuzları kuruyor. Çocuklara en güzel bayram hediyesi olacak havuzlarda, ücretsiz yüzme kursları da verilecek. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 31 Mart'taki yerel seçim vaatleri arasında bulunan, bugüne kadar yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumdaki 7- 13 yaş arası çocuklar için portatif yüzme havuzu sözünü yerine getiriyor. Mersin'de ilk olacak proje kapsamında, Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştiriliyor. Diğer mahallerden gelmek isteyen çocukların servislerle taşınacağı havuzlarda, çocuklara ücretsiz yüzme kursları da verilecek. Her öğrenci Pazartesi- Perşembe, Salı- Cuma veya Çarşamba- Cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30- 18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, çocukların yaz tatilini hem yüzme öğrenerek, hem de arkadaşlarıyla eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla, 4 farklı mahalleye portatif yüzme havuzları kurmaya başladıklarını belirterek, "Havuzlarımız, çocuklarımıza bayram hediyemiz olsun. Çocuklarımıza uzmanlar gözetiminde yüzme kursları da vereceğiz. Böylece çocuklarımızın hem kavurucu yaz sıcaklarında serinlemelerini, hem de tatillerini gönüllerince geçirmelerini sağlayacağız" dedi. Portatif havuzlarda yüzmek isteyen, ancak evi uzak olan çocuklar için de servis hizmeti verileceğini ifade eden Başkan Gültak, "Akdeniz'de; seçimler öncesinde söz verdiğimiz birçok projeyi hayata katmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören 300 kadına yönelik olarak, kentimizin ve ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine günübirlik kültür gezileri düzenledik. Ayrıca dezavantajlı 400 çocuğumuz için hem gönüllü yaz kampı, hem de hafif motorlu araçla uçuş festivali organize ettik. Şimdi de en kıymetli varlığımız olan binlerce çocuğumuz için de okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruyoruz. Söz verdik, sözümüzde durmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Görüntü Dökümü

--------------

-Cenaze törenine katılanlardan

-Kaptan ve ailesi taziyeleri kabul ederken detay

-Cenaze töreninden detay

-Cenaze kılınırken detay

-Hayatını kaybeden Kaptan'ın oğlundan detay

-Helallik alınmasından detay

-Cenaze omuzlarda götürülürken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

==================

Kaz Dağları eteklerinde muz yetiştiriyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nın eteklerinde 10 yıl önce muz yetiştirmeye başlayan süs bitkisi yetiştiricisi Elmas Güner (70), serasındaki 24 muz ağacıyla bu yıl 1 ton ürün almayı hedefliyor.

Kaz Dağları eteklerinde bulunan Edremit ilçesinin Bostancı Mahallesi'ndeki serada süs bitkileri yetiştiriciliğiyle uğraşan Elmas Güner, 2009 yılında bölgenin muz üretimine uygunluğunu denemek amacıyla saksıda muz yetiştirmeye başladı. 15 saksıda başladığı muz üretimini genişleten Elmas Güner, serasında diktiği muz ağaçlarının sayısını 24'e çıkardı.

Geçen yıl ürün vermeye başlayan 4 muz ağacından 120 kilo muz elde eden Elmas Güner, bu yılki hedefinin ise 24 muz ağacından 1 ton hasat yapmak olduğunu belirterek, "Oğluma birlikte çalıştığımız seramızda muz yetiştirmeye karar verdim. Araştırdık, bulduk, bize sertifikalı şekilde 15 saksı olarak gönderdiler. Saksıdaki muzları seramızda büyüttük. İlk başta saksıda meyve vermeyince sera içerisindeki toprağa aktardık. Yerde muz vermeye başladı. Merak da gittikçe arttı. Şu an muzların olduğu yerde çiçekler vardı. Oğluma dedim ki; 'Buradaki çiçekleri kaldır, komple burasını muz serası yapalım.' Yaptık ve başardık. Meyvesini de gördük, veriyor."

'BU LEZZETİ KAZ DAĞLARI'NIN OKSİJENİNE VE AĞAÇLARINA BORÇLUYUZ'

Ailece seracılık ve bitki yetiştiriciliği uğraştıklarını ifade eden Elmas Güner'in torunu Ziraat Fakültesi öğrencisi Ebrar Güner ise, "Şu an seramızda 24 muz ağacı bulunuyor. Geçen sene 4 ağacın her birinden otuzar kilo olmak üzere, 120 kilo muz aldık. Bu sene inşallah hedefimiz 1 tona yakın muz almak. Bunun lezzeti, herhalde doğamızdan olsa gerek. Burada üretilen muzlar daha doğal ve daha lezzetli. Muzlar yapay olarak sarartılıyor bazı yerlerde ancak bizde daha doğal daha lezzetli. Bu lezzeti Kaz Dağları'nın oksijenine ve ağaçlarına borçluyuz" diye konuştu.