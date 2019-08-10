DHA YURT BÜLTENİ-17

Suriye sınırına askeri sevkiyat ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

Gelen mühimmat ve araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoyun ilçeye gelişi

- Zırhlı araçların TIR lardan indirilmesi

- Alınan güvenlik önlemleri

- Genel detay ve görüntüler Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA) ============================ Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 yaralı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kavşağa ve su kanalına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz araç sürücüsü, kazanın ardından yaralı kaçakları olay yerinde bırakarak, kaçtı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Keşan-İpsala karayolu üzerindeki Beyendik kavşağında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kavşağa daha sonra ise su kanalına çarptı. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 10 kaçak göçmen yaralandı. Araç sürücüsü, kazanın ardından yaralı kaçakları olay yerinde bırakarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma, kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Kazada yaralanan kaçaklar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kaza yapan araç

-Olay yeri genel gör.

-Jandarmanın incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ========================= Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200’ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın trafik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız görev yapacak. Hem havadan, hem karadan denetimler aynı şekilde bayramın son gününe kadar devam edecek" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki trafik denetimlerini inceledi. Yollardaki trafik yoğunluğunu helikopterle havadan gözlemleyen Soylu, Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğü trafik kontrol noktasında denetlemelere katıldı. Soylu, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıktan sonra trafik polislerinden denetimlere ilişkin bilgi aldı. Soylu, yurt genelinde yapılan trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu bayram geçmiş bayramlara oranla trafik yoğunluğunun daha fazla olmasının beklendiğini açıkladı. Soylu, "43 ilin sapağı olan Kırıkkale'deyiz. Trafik yoğunluğu şu anda günlük 80 bin aracı aştı. Yani bu geçen bayramların, geçen yılların biraz ortalamasının üzerinde. Belki de bugün bu bayram gidişinin en fazla yoğun olduğu saatlerden bahsediyoruz. Bugün buradan bütün sürücülerimize, bütün vatandaşlarımızdan kurallara uymasını istiyoruz. Özellikle emniyet kemeri, yolda mümkün olduğu kadar cep telefonuyla konuşmama, hiç konuşmama ve aynı zamanda 2 saatte bir 10 dakika dinlenme, yani eğer bu sağlanabilirse biz kazaları minimum noktaya indirebileceğiz. Yine özellikle varacağımız mesafede bir, bir buçuk saat kala özellikle acele ediyoruz 'Ha gayret yol bitecek' diyoruz. Ama kaza için en kritik noktalar, zaman dilimi o bir buçuk saattir" şeklinde konuştu.

'DENETİMLER PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK' Sürücüleri, yasal hız sınırlarına karşı uyaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok tedbir alındı bu bayramda. Bayram sonuna kadar 116 bin 200’ü aşkın trafik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız görev yapacak. Hem havadan, hem karadan denetimler aynı şekilde bayramın son gününe kadar devam edecek. Sadece bayramın bitimine kadar değil pazar gününün akşamına kadar bu denetimler görevli arkadaşlarımız tarafından devam ettirilecek."

Trafik kazalarındaki ölüm oranının yüze 33 seviyesine düştüğünü hatırlatan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar kaza oranı yüzde 12 düşmesine rağmen ölüm oranı, yüzde 33 seviyesine düşmüş. Bu, aracın içerisinde tedbirleri daha fazla aldığımızı göstermektedir. Onun için cep telefonunun kullanılmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bugün yine burada kırmızı düdük uygulaması da yapıldı. Bu gece burada olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu çocuklarımız hem derslerinde hem de trafik kurallarında iyiler. Kırıkkale’nin çok güzel bir özelliği daha var. Çok güzel bir trafik eğitim istasyonu ve AFAD eğitim merkezi var. İnşallah yakın bir gelecekte 40 vilayetimizde bu çalışmayı tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

- Denetlemelerden görüntü

- Bakan Soylu’nun açıklaması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) ====================== Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak (2)

MERZİFON'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDI İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'nin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu, durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya'nın Merzifon ilçesine geldi. Bakan Soylu, burada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Samsun-Ankara Karayolu'ndaki trafik durumu ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan yolda durdurulan araçlardaki sürücülerle ve yolcularla sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti. Görüntü Dökümü:

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-Trafik uygulamasından detay

-Araçların durdurulması

-Bakan Soylu'nun sürücülerle sohbet etmesi

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/MERZİFON(Amasya), (DHA) =========================== TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yogunluğu(2)

KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTI TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da arttı. Maddi hasarlı kazalar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Körfez ilçe geçişi ve Bekirdere rampasında trafik ağır ilerledi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor KOCAELİ (DHA) ========================= Trans bireyin evinde bastığı babasını bıçaklayarak öldürdü ADANA'da, trans birey E.Z.'nin (54) evini basan A.T., evdeki babası R.T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 86039 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki daire meydana geldi. A.T. ile annesi S.T., iddiaya göre babası R.T.'yi akşam nereye gittiğini belirlemek için takip etti. R.T.'nin, trans birey E.Z.'nin evine girdiği gören A.T. ve S.T., bir süre sonra eve baskın yaptı. E.Z.'nin kapıyı açmasıyla eve giren anne-oğul, R.T.'ye saldırdı. A.T.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan R.T. kanlar içinde kalırken, anne-oğlu olay yerinden kaçtı. E.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından R.T.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.