DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı
AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Ortaköy karayolu Bağlıkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Durmuş Er (42) yönetimindeki 51 DN 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Durmuş Er ve eşi Yemen Er (41) ile çocukları Hasan Er (16), Bayram Er (18), Leyla Ayşe Er (9) ve Bahadır Ramazan Er (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yemen Er’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
'BABA KAZA YAPTIK'
Yaralılardan Durmuş Er, Acil Servis'e alındığı sırada cep telefonu çaldı. Er telefonla arayan babasına, "Baba kaza yaptık. Çocukların her biri bir tarafta. Eşimi göremedim?" diyerek baygınlık geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
----------------------------
- Yaralıların hastane getirilmezi
- Acil girişinde sürücü Durmuş Er’in telefonka konuşması
- Durmuş Er'in bayılması
Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))
=============================
Kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı
KASTAMONU'da, müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşadıkları öne sürülen kasapların kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Alaaddin Terzi ve kardeşleri Abdullah ile Ecevit Terzi, aynı sokakta kasaplık yapan komşuları Adem Civelekoğlu ile iddiaya göre bir müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşadı. Komşu esnaflar arasında çıkan kavgada 4 kişi, bıçak ve tabancayla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaaddin Terzi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
-Olay yeri inceleme çalışması
-Hastane önünden görüntü
Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
========================
Karabük’te saman balyaları alev alev yandı
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, kurban kesimi yapılan alanda istiflenen saman balyaları alev alev yandı.
Safranbolu’ya bağlı Yazıköy Köyü’nde kurban kesimi yapılan alanda İbrahim Deniz’e ait saman balyaları iddiaya göre, söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yanmaya başladı. Çevredekiler yükselen alevleri söndürmeye çalışırken itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda yangın söndürüldü. Saman balyalarının kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Alev alev yanan saman balyaları(Cep telefonu görüntüsü)
-İtfaiyenin söndürme çalışmaları(Cep telefonu görüntüsü)
Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)
================================
Bolu'da odunluk yangını
BOLU'da, Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunluk, çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.
Saat 22.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle odunların tamamı yanarken, odunluk da yıkıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yangının söndürme çalışmaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum