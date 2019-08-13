DHA YURT BÜLTENİ-17

Tavşanlı'da orman yangını (4)

'BİR GÜNDE 27 YANGIN ÇIKTI' Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı, Eğriöz köyü yakınlarındaki karaçam ormanında başlayan yangın, henüz kontrol altına alınamadı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede yangının en az 80 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edildi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bugün Türkiye’de 15’i ormanda, 12’si zirai alanda toplam 27 yangın çıktığını ve hepsine anında müdahale ederek söndürdüklerini ancak Tavşanlı’daki yangın devam ettiğini ifade eden Özgür, orman yangınlarının çıkış nedenlerini araştırdıklarını belirterek, "Bugün itibariyle 27 adet yangın çıktı. Sıcaklıkların çıkması, rüzgarın etkisi ile 15’i ormanlık alanda 12’si ziraat alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale ettiler. Şu an itibariyle bu yangınların tamamı kontrol altında, sadece burada devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor sabahın ilk ışıklarıyla helikopterlerimizin de katılmasıyla bu yangını da söndürmüş olacağız" dedi.

'YANGINLARIN YÜZDE 95’İ İNSAN KAYNAKLI' Türkiye çapında yangınların çıkış sebebinin yüzde 95 oranında insan kaynaklı olduğunu kaydeden Özgür, "Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor, özellikle bu havalarda sıcağın çok, rüzgarın fazla ve nemin düşük olduğu zamanlarda. En çok yangınlar bu süreçte çıkıyor" diye konuştu. Özgür, gazetecilerin ormanlık alanda mangal yapanların yangına neden olup olmadığını sorması üzerine, "Bir tespit yok, nedenleri araştırılıyor. Diğer sebepler de olabilir. Ama mutlaka insan faktörü, insanları uyarıyoruz. Hava unsurlarımız yer unsurlarımız ve deneyimli personelimizle bayram da olsa görevimizin başındayız. Bütün yangınlara anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar diğer çıkan yangınların söndürülmüş olması bunun bir göstergesi" dedi. 'RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI' Kütahya Valisi Ömer Toraman da yaptığı ikinci açıklamada, yangının sabah saatlerinde tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Köylülerin de desteğiyle yaklaşık 200 personelin yangını söndürmek için çalıştığını anlatan Vali Toraman, "Tavşanlı ilçemizin Eğriöz köyünde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz müdahale ettiler. Mütakiben helikopter talebimiz oldu. Üç helikopterle de havadan müdahale edilerek önemli ölçüde etkisini kaybetmesi sağlandı. Ancak gün batımıyla birlikte helikopterlerimiz maalesef vazife göremiyorlar. Dolayısıyla yangına yerden müdahale edip söndürmek için gayretlerimiz artırdık. Yangın sarp bir alanda ve karaçam ormanlık alanda olduğu için hızlı yayıldı. Ülkemizde özellikle de ilimizde gün içerisinde sıcaklıklar çok yüksekti. Buna bağlı olarak nem oranı çok düşmüştü. Rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir yayılış gösterdi. Ancak ekiplerimiz tamamen çevresini kontrol altına aldılar ve müdahale ettiler. Yalnızca Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün imkanları değil komşu illerden ekiplerimizde mücadele dahil oldular" diye konuştu.

'YANGIN 80 HEKTAR ALANI ETKİLEDİ' Vali Toraman, yapılan son tespitlerle yangının 80 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gelen müdür yardımcılarımız da bizimle birlikteler. Şu anda alanda 9 dozer, 4 grayderle çalışmalar devam ediyor. 39 tane arazözümüz soğutma çalışma ve söndürme çalışmalarına katılıyorlar. 160 civarında yangın söndürme personelimiz ve köylülerimiz de destekleyerek müdahalede bulundular. Teknik personelimiz, mühendislerimiz idarecilerimiz hepsi olay mahallindeler. Sıcaklığın düşmesi ve nemin yükselmesiyle birlikte yangın kısmen etkisini azalttı. Dolayısıyla çalışmalarımızın neticesinde ümit ediyoruz ki sabaha karşı tamamen kontrol altına alınarak söndürmüş olacağız. İlk anda 50 hektarlık alanda etkili olduğunu düşünüyorduk ama şu anda arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitler yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu yönünde ancak genişleme eğiliminde değil. O yönüyle sevindirici." Tavşanlı ilçesindeki orman söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Toraman ve Hayati Özgür açıklaması Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- ============================= Balıkesir'de orman yangını (4)

KONTROL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede bulunan ekipler, yangının yeniden başlama riskine karşı nöbet tutarken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Konuya ilişkin konuşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Bundan 3 saat önce yangın için 'bitti' demiştik ama küçük bir kıvılcımdan dolayı yine devam etti. Şu saat itibariyle tamamen 'bitti' ve kontrol altına alındı diyoruz. Sabaha kadar sürecek olan soğutma çalışmalarının başında olacağız. Yangın bir sabotaj sonucu çıkmadı. Bir vatandaşımızın evinin bahçesini temizlemesi neticesinde biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı söyleniyor. Üç tane ev tamamen yandı, ciddi anlamda hayvan telef oldu. Ahır dediğimiz bölümlerin büyük bir kısmı yandı. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. Hepsi de kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra görevlerine geri döndü. 70-80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Ama şu anda adada her şey yolunda" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Marmara Adalar Başkanı Süleyman Aksoy açıklama Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/MARMARA (Balıkesir), (DHA) ===================== Husumetli komşular arasında satırlı-bıçaklı kavga: 5 yaralı Malatya'da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali, Şaban ve Adile Tanrıverdi ile Nihat ve Feyzullah Karakuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahalle ve hastanelerde önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Kalabalıktan detay

- Polis ekipleri

- Camı çatlayan araç

- Kullanılan kesici

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler