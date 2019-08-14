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DHA YURT BÜLTENİ - 17

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 00:10 | Son Güncelleme

Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 31 ölü, 284 yaralı (2) 76 KAZADA  31 KİŞİ ÖLDÜ Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 17.00'den sonra Sakarya (2), Şanlıurfa ve Gaziantep'te meydana gelen 4 kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 31 ölü, 284 yaralı (2)
76 KAZADA 31 KİŞİ ÖLDÜ

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 17.00'den sonra Sakarya (2), Şanlıurfa ve Gaziantep'te meydana gelen 4 kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Böylece cuma günü mesai bitiminden bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen 76 kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi de yaralandı.

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Eskişehir’de orman yangını (2)
EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla helikopterler alandan ayrılırken, rüzgarın etkisiyle yangında yayılarak büyüdü. Orman yangınına yakın mesafe de olan Kırka Mahallesi’nde gençler geleneksel şenliklerde eğlendikleri sırada yangının büyüdüğü haberi geldi. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gençlere orman yangını olduğunu söyleyerek söndürme çalışmalarına katılmalarını istedi. Kırka Mahallesi’nde eğlenmeyi bırakan yaklaşık 150 kişi ellerine aldıkları kazma ve küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapıldak Mahallesi’nde de yangının büyüdüğü camiden hoparlörle anons edildi. Bunu duyanlar yine ellerine aldıkları kazma ve küreklerle araçlara dolarak yangını söndürmek için İnli dağı yamaçlarına gitti.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yaklaşık 35 hektarlık alanda etkili olan orman yangını farklı tepelerde devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 kişi yoğun dumandan etkilenirken, 1 kişini kolunda hafif şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Orman yangını görüntüsü
-Ağaçların alevli görüntüsü
-Kürek ve kazma ile yangını söndürenler
-Yanan orman
-Ekiplerin çalışması
-Tepelerdeki alevler
-Mahalledeki kürekli gençlerle röp.
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN - Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR,(DHA)

Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk artarak devam ediyor. Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen vatandaşlar, dün itibariyle Edremit Körfezi'ne akın etmeye başladı. Tatilcilerle dolup taşan Akçay Mahallesi, polis tarafından araç girişlerine 2 gündür aralıklarla kapatılıyor.
Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen ve aile ziyaretleri yapan vatandaşlar, ardından Edremit Körfezi'ndeki sahillere akın akın gelmeye başladı. Pazartesi gününden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam etti. Bu nedenle İzmir-Çanakkale E-87 karayolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Kuzey Ege'nin mavi sularının keyfini çıkarmak için bölgeye gelen vatandaşlar ise özellikle Akçay kordona akın ediyor. Polis ekiplerinin 24 saat kavşaklarda nöbet tutmasına karşın, bölgeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman kilitlendi. Bazı tatilciler dönüş yoluna geçerken, özellikle Edremit-Çanakkale istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Anayoldan 1 kilometrelik mesafedeki Akçay kordona ulaşmak zaman zaman yarım saati buluyor. Trafiğin sıkıştığı anlarda polis ekipleri, Akçay'ı araç girişine kapatıyor. Dün akşamdan sonra bu akşam da Akçay, araç girişlerine bir süreliğine kapalı kaldı. Pazatesi günü itibariyle Edremit Körfezi'ndeki tatil beldelerine girişler kontrollü şekilde sağlanıyor.
Yolun araç trafiğine kapatıldığı anlarda ise Akçay'a gezmek için gelen kimi araç sürücüleri Altınoluk mahallesi tarafına gitmeyi tercih ettikelerini söylerken, kimi ise alternatif giriş güzegahları arıyor.
İstanbul'un araç trafiğinden kaçarak Edremit'e geldiğini söyleyen bir başka araç sürücü ise burada da trafiğe yakalandığını söyledi. Trafiğin sıkışması nedeniyle büyük sorun yaşayan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri ise vatandaşların toplu taşıma araçlarını kulanmaları yönünde daha duyarlı olmalarını istiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yolun polis tarafından trafiğe kapatılma anı
-E-87 Karayolundan detay görüntüler
-Tatilciler ile röp.
-Araç sürücüleri ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

Kurtarma çalışmalarını izlerken kaza yaptı

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce elektrik direğine ardından da ağaca çarptı. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışırken, kurtarma çalışmasına bakan bir sürücünün kullandığı otomobil ise önündeki araca çarptı.
Kaza akşam saatlerinde D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Kemal Alemdar idaresindeki 81 BB 848 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine ardından da ağaca çarparak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, araçta bulunan Erhan Alemdar ise yaralandı. İtfaiye ekibi, hasar gören otomobilde sıkışan Kemal Alemdar'ı araçtan çıkardı. Kemal ve Erhan Alemdar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada, kurtarma çalışmalarını izleyen sürücünün kullandığı 52 AAV 663 plakalı otomobil ise önünde ilerlemekte olan 06 FP 8485 plakalı otomobile çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü kazanın şoku ile aracından inince viteste bırakılan araç yeniden hareket etti. Bu kez otomobil sürücüsü tekrar aracına binerek otomobilini durdurdu. Her iki kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları
İkinci kazanın oluş anı
İkinci kazada aracından inen ve aracı hareket eden sürücünün görüntüsü
Yaralının ambulansa bindirilirken görüntüsü
İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

Nehir yükselince mahsur kaldılar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik için arazi aracıyla Berdan Nehri kıyısına gelen 4 kişi, suların yükselmesi sonucu bulundukları yerde mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, araç içindeki 4 kişiyi çelik halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Berdan Nehri Bolatlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde 3 yakını ile birlikte 33 DCM 10 plakalı arazi aracıyla nehir kıyısına gelen Ergün Alabaş, bir müddet piknik yapıp, bir süre eğlendi. Nehir debisinin henüz bilinmeyen bir nedenle yükselmesi sonucu çevresi sularla kaplanan 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, içinde 4 kişinin bulunduğu arazi aracını çelik halat bağlayarak, kıyıya çekti. Araçtaki 4 kişi, yaralanmadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Aracın kurtarılması
- Çevredeki vatandaşlar
- İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN - TARSUS(Mersin),(DHA)

Muhtar, çocukların attığı torpille ağacın yanmasına tepki gösterdi

KARABÜK'te, çocukların sitenin bahçesinde attıkları torpil yangın çıkardı. Çam ağacının yandığını gören mahallenin muhtarı sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tepki gösterdi.
Yangın, akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Çocuklar tarafından atılan torpil, önce kuru otları sonra da bir çam ağacını tutuşturdu. Yangını gören mahalleli alevlere müdahale etmeye çalışırken itfaiyeye haber verdi. Yangın gelen itfaiye ekibince söndürüldü.
Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz yanan çam ağacını görünce tepki gösterdi. Yangını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Karagöz, "Bayram günü akşam saatlerinde uğraştığımız şeye bakın. Ağaç yanıyor. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Gözünüzü seveyim, ellerinde kibrit, torpil atıyorlar. Akşam akşam canım ağaç yanıyor, yazıktır. Canım çağ ağacı yandı. Biz bir şeyler yapacağız, güzelleştireceğiz diye uğraşıyoruz, milletin yaptığına bak. Rica ediyorum, çocuklarına tembih etsin, sokakta kibritle, patlayıcı madde ile oynanılmaz. Değerli büyüklerim sizden rica ediyorum. Yazıktır, şu ağaç 30 senede meydana gelmez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alev alev görüntü(Cep telefonu)
-Hüseyin Yavuz Karagöz'ün yangını canlı yayın yapması
-Yangının söndürülmesi(Cep telefonu)

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
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