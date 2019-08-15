DHA YURT BÜLTENİ - 17

Nişandan dönenlerin bulunduğu midibüs devrildi 8 yaralı ISPARTA’da nişandan dönen ailenin bulunduğu midibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza gece yarısı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında meydana geldi. Antalya’nın Manavgat ilçesine nişan töreni için giden ailenin kiraladığı İbrahim Göktepe yönetimindeki 03 AAF 578 plakalı midibüs, Afyonkarahisar’a dönüş yolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında devrildi. Yan yatan midibüs, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 27 kişinin bulunduğu midibüstekiler çevredekiler ve gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma, İsmail, Havva ve Abdullah Büyükçelen, Sabire ve Yaşar Çaylı ile Emine Demir ve Fadime Fişne ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

‘ÖNÜMÜZE BEYAZ BİR ARAÇ ÇIKTI’

Kazayı yara almadan atlatan şoför İbrahim Göktepe, kavşağa geldiğinde aniden beyaz renkli bir otomobilin önüne çıktığını belirterek, Çarpmamak için frene bastım. Yolun yağış nedeniyle ıslak olması sonucu araç kaymaya başladı. Toparlamaya uğraştım ancak mümkün olmadı. Kaldırım kenarına sağ teker vurunca yan yattık.ö dedi.

Kazaya neden olduğu öne sürülen beyaz renkli otomobilin bulunması için emniyet ekipleri araştırma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Muavin Tahsin Gökmen röportaj

- Ağlayan yaralılardan detay Haber-Kamera: Nurettin ARKAN /ISPARTA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kontrolden çıkan otomobil, düğün salonun girişine düştü: 2 yaralı ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten düğün salonunun girişindeki aracın üzerine devrildi. Kazada, 72 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Tayfun O. (25) yönetimindeki 67 TG 487 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yoldaki düğün salonu girişinde bulunan 34 TZ 7125 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Tayfun O. ile aynı araçta bulunan Mücahit A. (19) yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sinan Siner ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinan Siner, aracı ile düğünde olan ailesini almak için geldiği sırada otomobilin kendi kullandığı aracın üzerine düştüğünü söyledi.

Kazadan yaklaşık 10 dakika önce tezgahını topladığını söyleyen seyyar satıcı Zihni Gürle ise, “Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek. Kimse oturmuyordu. Tezgâhı toplamıştık. Masa sandalyede içerideydi. Düğün dağıldığı sırada olsaydı birçok insan ölebilirdi" dedi.

Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücü Tayfun O.’nun hastanede yapılan kontrolünde 72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Düğünden çıkan davetlilerin korku dolu bakışları

-Otomobilin üzerine düştüğü aracın sürücüsü Sinan Siner ile röportaj

-Tezgah sahibi Zihni Gürle ile röportaj Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Tekirdağ’da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturdu KURBAN Bayramı’nın son gününde tatilden dönüş yapanlar nedeniyle Tekirdağ’da trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluk nedeniyle karayollarında önlemler aldı.

Kurban Bayramı tatillerini Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyıları ile Saros Körfezi ve Çanakkale’nin turistik bölgelerinde geçirenler, tatilin bitiminde evlerine dönmeye başladı. Trakya bölgesi ile İstanbul’dan gelen tatilciler, Tekirdağ’da akşam saatlerinden itibaren yoğun trafik oluşturdu. Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları yaşandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle önlemler aldı. Trafik ve bölge trafik ekipleriyle birlikte toplam 644 polis ve bekçi yolda görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı. Tatilcilerin yol güzergahlarında ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu trafik akışı herhangi bir aksaklık yaşanmadan sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tekirdağ’da trafik yoğunluğu

Trafikte seyir halinde olan araçlar

Trafik ekiplerinin aldığı önlemler

Şehir içinden detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın SURİYE'nin Kamışlı ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki sınır bölgesinde bulunan eski gümrük kapısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Sınır karakolu ve gümrük binalarının yanma tehlikesi geçirdiği yangın, çok sayıda itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Suriye tarafındaki kuru otların gece saatlerinde tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Türkiye tarafındaki Nusaybin eski Kara Hudut Kapısı'na sıçradı. Yangın ihbarıyla bölgeye Nusaybin, Mardin ve Kızıltepe'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma da TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Sınırda bulunan jandarma karakolu ve eski gümrük kapısı binalarının yanma tehlikesi geçirdiği Türkiye tarafındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının yeniden sıçrama ihtimaline karşı sınır hattındaki bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Nusaybin eski gümrük kapısı

Sınır hattındaki alevler

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İntihara kalkışan yüzbaşı ağır yaralandı ELAZIĞ'da cezaevinde görevli Jandarma Yüzbaşı S.Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iddiaya göre beylik tabancasıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Yüzbaşı S.Ö., ismi öğrenilemeyen eşiyle tartıştı. S.Ö., iddiaya göre tartışmanın ardından beylik tabancasını başına dayayıp ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., eşinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yüzbaşı Ö., buradan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralı yüzbaşı S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, sinir krizi geçiren eşi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulanstan görüntü

Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Ordu’da bulunan babasının arazi meselesi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrenen Murat C. (35), amcasının çocukları İbrahim O. ve Sinan O.’yu tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi Gündoğan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat C., Ordu’da bulunan babasının arazi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrendi. Murat C. bunun üzerine silahını alarak amcasının çocuklarının evinin önüne giderek, kuzenleri İbrahim O. ve Sinan O.’yu evin önüne çağırdı. Amca çocuklarıyla kavga eden Murat C. tabancasını çıkartarak ateşledi. İbrahim ve Sinan O. bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İbrahim ve Sinan O. kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Murat C., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Babasının kardeşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle soyadını değiştirdiği öğrenilen Murat C. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların hastaneye getirilmesi

Detaylar Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kafede saldırıya uğrayan gazi: Gazilik onuruna yapılmış hakaret (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumsaz Mahallesi'nde Gazi Ömür Karaman’ın darp edilmesi olayı ile ilgili sabah saatlerinde gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., savcının talebi üzerine tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha adliyeye sevk edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., 'Basit yaralama' suçuyla tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şüphelilerin sorgulamalarında Ömür Karaman’ın gazi olduğunu bilmediklerini ve haberlerden öğrendiklerini belirttikleri öğrenildi. Ayrıca olayın da ayak uzatma meselesinden değil, Karaman’ın kafeden çıkarken küfür etmesi nedeniyle meydana geldiği yönünde ifade verdikleri belirlendi. İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

İşletme sahibi Süleyman Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu olan olayların hiçbirinin işletmemiz, işletme sahibimiz ve işletme personelimizle alakası bulunmamaktadır. Böyle bir olay ile ilgili olarak adımızın geçmesi bizleri derinden üzmüştür. Emniyet güçleri konunun takipçisi olmakla birlikte süreç henüz devam etmektedir. Gazimize en içten dileklerimizle geçmiş olsun diliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna arz ederiz."

FOTOĞRAFLI Haber: Feyzi SARIKAYA / GEMLİK(Bursa),(DHA) Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı, sürücüleri uyardı EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı. Sürücülerle sohbet edip, çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata veren Aktaş, bu sırada kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını görünce uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale-Ankara Karayolu Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı'ndaki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Aktaş, burada İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı. Aktaş, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, vatandaşların bayramını kutladı. Mehmet Aktaş, çocuklara ise kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata verdi. AKTAŞ, KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Denetimler sırasında Aktaş, kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını gördü. Bunun üzerine otomobile yaklaşan Aktaş, araç içerisindekilerin bayramını kutladıktan sonra sürücüyü uyardı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’ı karşısında görüp heyecan yapan sürücü ise yaklaşık 10 dakika boyunca kemeri düzeltemedi. Sabırla bekleyen Genel Müdür Aktaş, sürücünün kemeri düzeltmesinin ardından otomobilin geçmesine izin verdi.

64 BİN EKİPLE TRAFİK ÖNLEMİ

Denetlemeler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini vurguladı. Aktaş, Türkiye genelinde 64 bin ekiple trafik önlemleri aldıklarını belirterek, “Ekiplerde yaklaşık 100 bin personelimiz görev aldı. Hava araçlarıyla da tedbirleri genişlettik. Aldığımız tedbirler neticesinde geçmiş yıllarla, bayramlarla ve son 10 yıl içerisindeki 4-5 günlük bayram tatilleriyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 oranında ölümlü trafik kazalarında ve ölü sayısında azalma sağlandı. Tedbirlerimiz devam edecek ve kaza oranlarını daha da aşağıya indireceğizö dedi. 'TRAFİK EĞİTİM PARKI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA'

Aktaş, Kırıkkale Trafik Eğitim Parkı'nın çok güzel bir proje olduğuna dikkati çekerek, İl Emniyet Müdürü Çorumlu ve ekibine teşekkür etti. Aktaş, “Burada çocuklarımız hem temel trafik eğitimi hem de ilk yardım eğitimi alıyorlar. Yine AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Aynı zamanda çocuklar için günlük eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi proje edilmiş çok güzel bir çalışma. İnşallah bu ve benzeri projelerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştıracağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafikten görüntü

- Aktaş’ın otobüse binip çocuklara hediye vermesi

- Aktaş’ın emniyet kemeri takmayan sürücüyle konuşması ve uyarısı

- Aktaş’ın karşısında heyecanlanan sürücünün bir türlü kemeri takamaması

- Genel detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Marmaris'te İngiliz taraftarlar Liverpool'un zaferiyle coştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren İngilizler, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasını heyecanla izledi. İngilizler, marşlar ve müzikler eşliğinde takımlarına destek verdi.

Marmaris'te tatillerini geçiren İngilizler, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Chelsea arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını izledi. Saat 21.00 sıralarında İngilizler, çocuklarıyla birlikte üzerlerinde takımlarının formaları ile birlikte Uzunyalı Mevkii'ndeki 7 sıralı spor barlara geldi. Mekanlarda ve mekanların dışındaki sokaklara dev ekranlar ile sandalyeler konuldu. Kısa sürede yaklaşık 1500 İngiliz, alanı doldurdu. 7 spor barın personeli maç öncesi İngiliz taraftarları çaldıkları marş ve müziklerle coşturdu. Karşılaşmaya dakikalar kala taraftarlar ayağa kalkarken, her iki takımın marşları çalındı. Maçın başlamasıyla heyecan da yükseldi. İlk 45 dakikada heyecanlı pozisyonlara alkışlarla destek veren taraftarlar, aralıklı olarak konfeti atıp vuvuzela çaldı. İlk yarının son bulmasıyla işletmeciler şovlarına başladı. Konfeti atılarak çalan müzikler eşliğinde taraftarlar coşturuldu. İngilizler müzikler eşliğinde dans etti, takımlarının marşlarını söyledi. İkinci yarıda her iki takımın taraftarları sessizce maçı izledi. 90 dakika, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda karşılıklı atılan gollerle penaltılara taşınan dev mücadeleyi, Liverpool kazandı. Çoğunluğu Liverpool takımının taraflarından oluşan İngilizler, çocuklarıyla birlikte kutlama yaptı.