DHA YURT BÜLTENİ - 17

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının kına gecesine gidenleri taşıyan Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Sayğı, Kadiye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Sahilden görüntü

- Vatandaşların görüntüleri

- Dalgıçların sudan çıkması

- Çocuğa ilk yardım uygulanması

- Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı

GAZİANTEP'ten aldıkları yemi, TIR ile Niğde'ye götürmek için anlaşan Arif Y. (66) ile muavin Hakan C. (47), Kahramanmaraş'ta satmak isterken yakalandı. Şüphelilerden Arif Y.'nin sahte pasa basmak suçundan hüküm giydiği ve Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı ortaya çıktı.

10 Ağustos'ta kalpazanlık suçundan hüküm giydiği Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıkan Arif Y., beraberinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan Hakan C. ile 38 VK 838 plakalı TIR'ı kiralayıp Gaziantep'te bir nakliye firmasıyla anlaştı. TIR'a sahte plaka takarak 540 çuval hayvan yemi yükleyen Arif Y. ile muavini Hakan C., Salı gecesi Niğde gitmek üzere kentten ayrıldı. İddiaya göre, Arif Y., piyasa değeri 40 bin lira olan yemi Niğde'ye götürmek yerine satmak için Kahramanmaraş'a getirdi.