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DHA YURT BÜLTENİ-17 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 23:57 | Son Güncelleme

Tartıştığı kadını rehin almak isterken bıçakla yaralandı   Ordu'nun Ünye ilçesi Devlet Hastanesi'nde, tartıştığı ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını bıçakla rehin almak isteyen M.A.

Tartıştığı kadını rehin almak isterken bıçakla yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesi Devlet Hastanesi'nde, tartıştığı ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını bıçakla rehin almak isteyen M.A. (29) çıkan arbede sırasında bıçakla yaralandı.

Olay bugün Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Hastanesi koridorunda meydana geldi. M.A. arkadaşı olduğu bir kadınla hastane koridorunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. kadına bıçak çekti. Kadının çığlık atması üzerine hastane güvenlik görevlileri olay yerine gelerek, M.A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada elindeki bıçakla kadını rehin almaya çalışan M.A. kısa süreli arbede de elindeki bıçakla yaralandı. M.A. hastanede tedavi altına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)

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İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan patates yüklü kamyonun şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik-Yenişehir karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Şarampole devrilen kamyon detay
-Kazanın olduğu bölgeden detay
-Genel, detay görüntü
Haber-Kamera:Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)

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Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın yaralandı

Sİirt’te, evinin camını temizlediği sırada dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşen Gülistan Kaya (22), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Siirt kent merkezinde meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında oturan Gülistan Kaya, cam temizliği yaptığı sırada, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Kaya'nın düşmesiyle ailesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaya'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaya, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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Siirt Devlet Hastanesinden görüntü

Ambulanslardan görüntü

Acil servisten önünde biriken kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

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Ceyhan Nehri'nde kayboldu

Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Hikmet Hamit (25), serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu.

Akşam saatlerinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Kılavuzlu mesire alanı mevkiinden Ceyhan Nehri'ne giren Hikmet Hamit, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kılavuzlu Barajı'nın kapakları kapatılarak suyun debisi düştükten sonra dalgıçlar nehre girip Hikmet Bulut'u bulmak için çalışma başlattı, ancak çalışmalar sonuçsuz kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yarın sabah devam etmek üzere çalışmalara ara verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yerindeki ekipler

- Hikmet Hamit'in kaybolduğu Ceyhan Nehri

- Hamit'in yakınlarının polise bilgi vermesi

- Dalgıçların hazırlanması

- Dalgıçların nehre girmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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