DHA YURT BÜLTENİ-17 

Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı Van'ın Tuşba ilçesinde, iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Olay, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İki ailenin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Emre Yücebaş yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma da kavganın çıktığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. VAN, (DHA) ======================== Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti (2) KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşler Bayram Tekdemir ile ağabeyi Kasım Tekdemir'in cenazesi otopsi sonrası Dağalan köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, askeri yetkililer, ölen kardeşleri yakınları ve köylüler katıldı. Namaz sırasında kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Bayram Tekdemir ve ağabeyi Kasım Tekdemir tabutları askerlerin omuzlarında taşındı. Geçici köy korucusu olan 2 kardeş, köy mezarlığına yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin gelmesini bekleyen protokol ve aileden detay

-Cenazenin gelişi ve ambulanstan indirilmesi

-Cenazenin omuzlarda götürülmesi ve yan yana konulması

-Cenazenin defnedilmesi

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / (Patnos)/AĞRI / DHA ======================== Babasını öldürüp, yaylaya gömen oğul tutuklandı Konya'da, 44 gündür kayıp olan babası Hacı Canbaz'ı (55) öldürüp, daha sonra yaylaya gömdüğü ortaya çıkan Yusuf Canbaz (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'ndeki Apasaraycık baraj göletinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altındaki 42 FFH 90 plakalı aracı çıkarttı. Aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı Canbaz'a ait olduğu tespit edildi. Hacı Canbaz'ın da suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekiplerince arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamazken, araçta ise Hacı Canbaz'a ait cep telefonu bulundu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı Canbaz ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Canbaz'ın hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Takibin ardından ekipler Hacı Canbaz'ın oğlu Yusuf Canbaz'ı (19) dün gözaltına aldı. Yusuf Canbaz sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesi'nde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti. Canbaz'ın evinde yapılan aramada ise cinayette kullanılan otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Yusuf Canbaz'ın gösterdiği yerde Hacı Canbaz'ın cansız bedenine ulaştı. Hacı Canbaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canbaz'ın cenazesi Seydişehir'deki Ilıcalar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Canbaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin adliyeden çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ======================== Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Salçın (17) yaralandı. Kaza Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kemal Salçın yönetimindeki plakasız motosiklet, Hacı Sadullah Sokak’tan çıkan Hasan Gergen (50) Yönetimindeki 16 YB 943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet otomobilin altında kalırken, sürücü Salçın ise metrelerce savrularak yaralandı. Yaralı genç kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan araçlardan detay

-Trafik ekiplerinin yolu açma çalışması

-Genel, detay görüntü Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)