DHA YURT BÜLTENİ-17 

KAYMAKAM ÜÇER: DURUM KONTROL ALTINDA Tokat’ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından yakınlarının ilçe merkezinde taşkınlık yapması ile ilgili Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer açıklama yaptı. Kaymakam Üçer, iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay yaşandığını belirterek, "Bu toplumsal olayda ilk anda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve il merkezinden gelen özel harekat ve çevik kuvvetin de müdahalesi ile olaylar yatıştırılmış, gruplar ayrılmıştır. Şu anda durum ilçemizde kontrol altındadır. Yaralanan 3 şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İlçemizde olaylar sırasında 7 adet işyerinin camları kırılmak sureti ile maddi hasar meydana geldi. 3 adet aracın da yine tahrip edilmesi söz konusu olmuştur. Durum ilçemizde kontrol altındadır. Vatandaşların da artık evlerine gitmelerinde kendi güvenlikleri açısından ve toplumun huzuru açısından fayda görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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-Kaymakamın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Milas'ta orman yangını (3)

BAŞKANLARDAN BODRUM YANGININA YAKIN TAKİP

Bodrum ilçesinin Mumcular Mahallesi'nde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için müdahaleler sürüyor. Helikopterle havanın kararmasıyla pistle geri dönerken, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçileri çalışmalarını sürdürüyor.

Milas’ın Cehennem Deresi mevkiindeki söndürme çalışmalarına 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve 150 orman işçisi, Bodrum’un Mumcular mevkiindeki çalışmalara ise 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mumcular bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Gürün, "Yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Bu konuda uzman değiliz. Yangınların yüzde 80’ininden fazlası insan kusurundan çıkıyor. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yangınların neden çıktığını ve nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Tamamen olmasada, büyük ölçüde önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Birilerini suçlamakla bu varlıklarımız geri gelmiyorö dedi.