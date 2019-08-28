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DHA YURT BÜLTENİ - 17

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 22:31 | Son Güncelleme

Yakıt parası tartışmasında birbirlerini bıçakladılar KAHRAMANMARAŞ'ta otomobile alınacak yakıt parası tartışmasında 2'si kardeş 3 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.

Yakıt parası tartışmasında birbirlerini bıçakladılar

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobile alınacak yakıt parası tartışmasında 2'si kardeş 3 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde Menderes Parkı'nın yanında meydana geldi. İddiaya göre otomobil içerisinde oturan Ferman İbrahim Y. (18) ile arkadaşı Öztürk D. (18) ve ağabeyi Atakan D. (23) arasında otomobile alınacak yakıtın parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atakan D., Ferman İbrahim Y.'yi, Ferman İbrahim Y. de Atakan D. ve kardeşi Öztürk D.'yi bıçakla yaraladı. 3 yaralı kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralının sedye ile çıkarılması
- Ambulansa taşınması
- Diğer yaralının tekerlekli sandalye ile çıkarılması
- Ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

Balkonda uyuyan kadının vurulması ile ilgili 4 kişi tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada maganda kurşunuyla çenesinden vurularak ağır yaralanan Meryem Uğurlu (23), olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz gün saak 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahı ateşlediği belirtilen H.Ç. (21) ile birlikte C.Ö. (19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ile A.C.A.'yı, yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T. serbest bırakılırken, H.Ç., C.Ö. ve A.C.A. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zanlıların adliyeye sevk edilişi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

Apartman boşluğunda sıkışan hırçın kedi, kurtarıcılarını tırmaladı

DÜZCE'de bir apartmanın boşluğuna düşen hırçın kedi apartman görevlisinin elini tırmalayıp ısırdı. Daha sonra da kendisini apartman boşluğundan kurtaran itfaiyeci erinin de elini tırmalamak ve ısırmak isteyerek zor anlar yaşattı.
Olay akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada apartman görevlisi olarak çalışan Türkmen uyruklu Cabir Cavit, apartman boşluğunda kedi sesi duydu. 3 gündür kedinin kendiliğinden çıkacağını düşenen Cavit, ekmek ve yiyecek vererek beslemeye başladı. Ancak kediye su veremeyen apartman görevlisi durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş bir daireden apartman boşluğuna girerek kedinin bulunduğu yeri belirledi. Yapılan kurtarma çalışması sırasında hırçın kedi itfaiye ekiplerine yardımcı olan apartman görevlisi Cabir Cavit'in elini ısırıp tırmaladı. Hırçın kedi bununla da kalmayarak elinde eldiven olan itfaiye erini pençelemeye ve ısırmaya çalıştı.
Apartman görevlisi Cabir Cavit, kediyi 3 gündür beslediklerini ifade ederek "3 gündür oradan sesi geliyor. Biz ekmek, et attık ancak su veremedik. Arkadaşa haber verdim sonra itfaiyeyi aradı. Elimi dişledi ve yaralandımö dedi.
Kurtarılan kedi Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alınırken, kedinin elini ısırdığı apartman görevlisi ise Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kedinin kurtarılma anları
Kedinin kurtarılışı
Kedinin yaraladığı apartman görevlisinin görüntüsü ve röp
Kedinin tırmalamaya çalıştığı itfaiye erinin görüntüsü
İtfaiye erinin sağa sola kaçmaya çalışırken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

Genç kızlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililere gözaltı (2)
KADIN TUTUKLANDI SEVGİLİSİ SERBEST

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızları silahla tehdit ederek fuhuşa zorlayan İ.S. (48) adlı kadın tutuklanırken, sevgilisi K.U. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,(DHA)
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