DHA YURT BÜLTENİ-17

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, konuşmasının devamında, CHP'nin yerel seçimlerde verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek, eleştirilerini sıraladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizler, 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli, belediyecilik anlayışı inşa ediyoruz. Şehirlerimizi, gecemizi, gündüzümüze katarak, sadece mesaimizin tamamını değil, aynı zamanda gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Her şey gibi de hizmet de nasip işidir. Aynı zamanda niyet işidir. Nasibimizde bulunmuyorsa, hele hele niyetiminiz de yoksa, seçimde kazansanız, makam mevki sahibi de olsanız hizmet yapamazsınız. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin, seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz, değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP’li belediye başkan adayları ve başlarındaki genel başkanları, her konuda attılar, tuttular. Ulaşımdan süte, servisten internete, her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkarmayacağına kadar, vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? ‘Kazandığımız belediyelerden kimseyi işten çıkarmayacağız, demiyor muydu? Ne oldu ? Şu anda çıkarıyorlar. Tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.