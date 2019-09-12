DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemiyle ilgili, "Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri, şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Gaziantep Gastronomi Festivali'nin açılış törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet dağıtımı etkinliğine katıldı. Akkent Kapalı Spor Salonu'ndaki programda Bakan Gül’ün yanı sıra Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları ve öğrenciler ile velileri yer aldı. Derslerinde başarılı olup, bisiklet almaya hak kazanan öğrencilere seslenen Bakan Gül, okul yolunu değil başka yolları tercih eden gençleri gördükçe yüreğinin sızladığını söyledi. Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü eyleme değinen Gül, "En kalıcı yatırımlar, gençlere yapılan yatırımlardır. Türkiye'de bu duygulara sahip olamayanları, okul yolunu değil başka yolları tercih edenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada çocuklarımız, anneleri ile beraberler. Annelerinin yanında olmayan çocukları da annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar; okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Program sonunda Bakan Gül ve beraberindekiler, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılanlar

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Bisiklet dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 215 MB ===================== Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cem Akbayır (24), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Ovacık'ın Koyunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Cem Akbayır'ın kullandığı 21 BN 185 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cem Akbayır, yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların hastaneye getirişi

Hastaneden görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamara: TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25MB ================================= Hırsızlıktan yakalanan kadın, çocuklarıyla cezaevine gönderildi KAYSERİ'de 16 suçtan hakkında yakalama ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülcan K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Mahkemece tutuklanan ve eşi de cezaevinde bulunan kadın, 2 küçük çocuğuyla cezaevine gönderildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konutta dokunulmazlık', 'yaralama' başta olmak üzere 2007 yılından bu yana 16 farklı suçtan araması ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Gülcan K.'nın saklandığı evi belirledi. Ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 638'inci Sokak'taki müstakil eve baskın düzenledi. Evde 2 çocuğuyla kalan Gülcan K., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gülcan K., evden çıkarıldığı sırada eve gelen yakınları polislere engel olmak istedi. Kelepçelenen Gülcan K., Emniyet'e götürüldü. Ankara, Yozgat ve Sivas'ta bir çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Gülcan K., işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan, eşi de cezaevinde bulunan kadın, 1,5 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sabıkalı hırsızın polis merkezinden çıkarılması

- Polisin sabıkalı kadını evden alması ( Polis kamerası)

- Diğer görüntüler Haber:Yasin DALKILIÇ -Kamera:İsmet KÖZELO / KAYSERİ Süre: 03.02 saniye Boyut: 334 MB ========================= Tandem atlayışta denize düşen yamaç paraşütü pilotu toprağa verildi MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tandem uçuşu sırasında paraşütle bağlantısının kopması nedeniyle 500 metreden denize düşerek yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Ali Es (46) memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Fethiye Babadağ'dan dün Rus uyruklu Mikhail Malyshev ile birlikte tandem (ikili) uçuşu yapan Ali Es'in paraşütünün ipleri bilinmeyen bir nedenle koptu. Ali Es bunun üzerine ana paraşütü atarak yedek paraşütü açtı. Ancak bu sırada Es'i taşıyan bağlantılar da koptu. Ali Es yaklaşık 500 metre yükseklikten denize düşerek yaşamını yitirdi. Yedek paraşüte bağlı olan Rus yolcu ise denize indi.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Es'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi. Ali Es için bugün ikindi vakti Burdur Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Ali Es'in eşi Heves, oğlu Kuzey, yakınlarıyla Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve vatandaşlar katıldı. Ali Es'in cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında kent mezarlığında toprağa verildi.