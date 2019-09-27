DHA YURT BÜLTENİ - 17

Olay, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli, elinde tabanca olan kişi, girdiği PTT şubesinde, silahını görevliye doğrultup, veznedeki paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelinin B.C. olduğunu belirledi. Polis, B.C.'yi, adresine yaptığı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişmanım" dedi. B.C., adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te, kar maskesi ve tabanca ile girdiği PTT şubesini soyan B.C., polis tarafından yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen B.C., "Pişmanım" dedi.

Topraklık Mahallesi'nde yaşayan N.U. adlı kadın, iddiaya göre, bugün saat 15.00 sıralarında, 53 günlük bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşuların yardımıyla, otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Oslun'un, yapılan kontrolde yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Vücudunda morluklar bulunduğu belirtilen bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. N.U.'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sevim Keleş şikayetçi olduğunu belirterek, “Saydığımda bütün camlarda 15 adet kurşun izine rastladım. Üzerimdeki şoku atlattıktan sonra polise haber verdim. Bu evimin üzerinde hak iddia eden husumetli akrabalarım dışında kimseyle bir alıp veremediğim olmadığı gibi düşmanım da yok. Polise isimlerini verdiğim akrabalarımdan şikayetçiyim.’’ dedi.

Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında oturan Sevim Keleş, iki gün önce yaşadığı Almanya’dan tatil için Darıca’da bulunan evine gelmek istedi. Sevim Keleş, Darıca’ya gelmeden önce evinin temizliğini yapan kadını temizlik için aradı. Dün eve gelen kadın Sevim Keleş’i arayarak evde kurşun izlerinin olduğunu söyledi. Bugün evine gelen Sevim Keleş, polisi arayarak şikayette bulundu. Eve gelen polis incelemelerde bulunurken, evin odalarının camlarında 15 kurşun izi tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Saldırgan kaçarken, yaralı, komşuları tarafından çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaçan şüpheli İnegöl’ün kırsal Erikli Mahalesindeki bağ evinde jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan kadın ise tedavi gördüğü hastanede 24 saat sonra hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Evin camlarına isabet eden kurşun izlerinin içeriden görüntüsü Sevim Keleş ile röportaj Kurşunlanan evin bulunduğu apartman Evin camlarına isabet eden kurşun izlerinin dışarıdan görüntüsü

Down sendromlu Yusuf Bozkır’ın hiç doğum günü kutlanmadığını öğrenen belediye çalışanları sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya çok sayıda kişi düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına destek verdi. Gıda Bankası'nda düzenlenen doğum günü partisine hediyelerle gelen çok sayıda kişi kapıdan giren Yusuf'u karşılayıp sevgi gösterisinde bulundu.

KİLİS'te, daha önce hiç doğum günü kutlaması yapılmayan down sendromlu Yusuf Bozkır (6) için belediye çalışanlarınca sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Yusuf etkinlikte pastasını üfleyip, doyasıya eğlendi.

Sürpriz doğum günü için öncülük yapan Burcu Gülocak, "Yusuf'un, hiç doğum günü kutlamadığını öğrendik. Bunun üzerine doğum günü düzenlemeye karar verdik. Bugün Yusuf adına doğum günü organizasyonu yaptık. Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış, daha önce bu heyecanı hiç yaşamamış, ona unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan ve Kilis halkı büyük destek verdi" diye konuştu.

Yusuf’un annesi Gülandam Bozkır ise, "Yusuf’a hiç doğum günü kutlamadığımızı söyleyince, biz doğum günü yaparız dediler ve şu andaki güzellikler yaşandı" dedi.

İlk defa doğum günü kutlanan Yusuf Bozkır ise kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyip düzenlenen eğlenceye katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yusuf Bozkır’ın görüntüsü

- Doğum günü etkinliğinden görüntüler

- Yusuf’un pastadaki mumları söndürmesi

- Burcu Gülocak’ın konuşması

- Yusuf’un annesi Gülendam Bozkır’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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