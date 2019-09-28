DHA YURT BÜLTENİ - 17

KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN ÇOCUKLAR ANNEDE ÇIKTI; BABANIN OLAYI ÖĞRENDİĞİ AN KAMERADA BURSA'nın Kestel ilçesinde, öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıktıkları ama kayboldukları iddia edilen Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'ın (5) babası Ercan Çınar, çocuklarının bulunduğu bilgisini Demirören Haber Ajansı (DHA) ile yaptığı röportaj sırasında öğrendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı" dedi. Teyze Habibe Karagöl de " Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize" diye konuştu. Kestel'de, Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'ın (5) perşembe günü öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıktıkları ama kayboldukları iddia edildi. Gül Çınar (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin oğulları 2'nci sınıf öğrencisi Efe ve anaokulu öğrencisi Mustafa, iddiaya göre perşembe günü saat 08.15'te öğrenim gördükleri okula gitti. 2 kardeş, saat 12.15'te öğle yemeği için eve geldi. Kardeşler, yemeğin ardından okullarına dönmek için evden çıktı. Anneleri işte olan çocukların öğle yemeğini yediren babaları Ercan Çınar, uyudu. Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan baba, uyandığında, saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmediğini fark etti. Hemen telefonla okulu arayarak, öğretmenlere ulaştı. Ancak iki kardeşin, öğle arasından sonra okula gelmediği söylendi. Baba durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 kardeşi bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, araştırma başlattı.

Baba Ercan Çınar, "Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık" dedi. Demirören Haber Ajansı (DHA) ile yaptığı röportaj sırasında çocukların bulunduğu bilgisini alan baba Çınar, eşinin yakınlarını aradı ancak onlardan çocukların yeriyle ilgili bilgi edinemedi. Baba Çınar bu sırada rahatsızlandığını belirtti ve kısa süreli fenalık geçirdi. BURSA VALİSİ CANBOLAT: ÇOCUKLAR GÜVENDE

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar'ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi: 'Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta, Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir."

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE

Evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çocukların odasından ve oyuncaklarından detay

- Baba ile röportaj

- Babanın, çocukların bulunduğu bilgisini öğrendiği an

- Babanın, eşinin ailesiyle görüşmesi ve çocukları sorması

- Babanın, eşinin yakınlarından bilgi alamaması

- Baba Ercan Çınar'ın, eşinin ailesinin evinden detaylar

- Çocukların teyzesi ile röportaj

- Detaylar GÖRÜNTÜLER; 190928180, 19092820, 190928210 haber kodları ile sistemde.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ İZMİT'TE ZİNCİRLEME KAZA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI (YENİDEN) İZMİT’te TEM Otoyolu’nda 2 TIR, 1 çekici ve 1 otomobilin karıştığı kazada otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza saat 20.15 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen Osman Yıldız idaresindeki 34 VB 2752 plakalı otomobil aniden yavaşlayınca arkadan gelen Taner Yalçın idaresindeki 08 K 7692 ve Sırbistan uyruklu Slavico Generalovic idaresindeki BG 983 SL plakalı TIR’lar da yavaşladı. TIR’ların arkasından gelen Hakan Karagöz idaresindeki 06 BG 0532 plakalı çekici ise duramayarak 2 TIR’ın ortasından geçerken 2 TIR’a ardından da otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, araç içerisindeki 6 kişi de bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartırken, acil sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan sürücü Osman Yıldız’ın eşi Elif Yıldız ve oğlu Ali Namık Yıldız ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada korkan ve yaralanan küçük çocuğu ambulansa binmeden önce olay yerindeki bir acil sağlık personeli kucağına alarak sakinleştirdi.

Aracın arka koltuğunda oturan sürücünün annesi Hacer Yıldız ile akrabaları Fadime Orhan ve Sahure Özkara’nın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında hastaneye gitmeyi reddeden otomobil sürücüsü Osman Yıldız, annesinin cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra ayakta duramadığı fark edilen sürücü Osman Yıldız, ekiplerin telkinleri ile ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından polis ekipleri kaza yerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan TIR’ların ve çekicinin sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Olay yerinden geçen AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu olay yerinde bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntüler

- Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

- Ekiplerin çalışmaları

- Yaralanan anne ve çocuğun ambulansa bindirilmesi

- Korkan küçük çocuğun paramedik tarafından sakinleştirilmesi

- Görgü tanığı ile röp.

- TIR sürücüsü Taner Yalçın ile röp.

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ======================== KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL KAZA YAPTI: 7 YARALI DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 34 YT 5697 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Hilal M. idaresindeki 21 FH 059 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ışık ihlali yapan otomobil refüje çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye erleri, ootomobilde sıkışan Mehmet T. ile yanındaki kişiyi güçlükle kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarılardan sürücü Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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Kazaya karışan otomobillerden detay

Polis ekipleri

Yol temizleme çalışması

Otomobillerin çekiciye konulması

Genel ve detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 221 MB ============================== 26. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ FİLM 'NUH TEPESİ' ADANA'da, bu yıl 26'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Alp Ertürk'ün yönettiği ‘Nuh Tepesi' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi. Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı, oyuncu ve kent protokolü katıldı. Yekta Kopan ile Ezo Sunal'ın sunduğu gecede ilk olarak Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın ödüllerinin ardından Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; bu yıl yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli ile oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay'a verildi. Livaneli ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve festival yönetim kurulu üyesi Nebil Özgentürk'ten aldı. Olcay'a ise ödülünü Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar verdi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Aden' filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi. En İyi Senaryo Ödülü'nü Kıvanç Sezer'in yazdığı 'Küçük Şeyler' filmi aldı. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü Nehir Tuna'nın yönettiği 'Ayakkabı' filmine verildi. 650 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDI Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarıştı. Kazanan filmlere toplam 650 bin liralık para ödülü verildi. 'FESTİVAL SONSUZA KADAR YAŞAYACAK' Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin ve Adana'nın en büyük gurur günlerinden birini yaşadığını belirtirken, "Adana bir sanat kentidir. Edebiyatta, sinema, tiyatroda bu kadar geniş yelpazede bu kadar sanatçının yetişmesi tesadüf değlidir. Adana'nın sert görüntüsünün altında bir sanat ruhu vardır. Bundan kaynaklanıyor Adana'da bu kadar geniş yelpazede sanatçı yetişmesi. Sanat, sinema deyince Adana akla geliyor. Sinema deyince ise Altın Koza Film Festivali geliyor. Cannes Film Festivali'nden sonra akla Altın Koza gelir. Yakın zamanda Adana'nın sinemada önemli bir yeri olacaktır. Getirmeye de kararımız vardır. Bu sene bütün senelerden farklı olarak Altın Koza'yı 50'nci yılında ehline teslim ettik. Gerçekten çok güzel çalışma ortaya çıktı. Bu festival bana gösterdi ki; bundan sonra Altın Koza dünyaya adını altın harflerle yazdıracaktır" diye konuştu.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ En İyi Film Ödülü: Nuh Tepesi (Alp Ertürk) Yılmaz Güney Ödülü: Kraliçe Lear (Pelin Esmer - Dilde Mahalli) Adana İzleyici Ödülü: Kapı (Yapımcı-Yönetmen: Nihat Durak) En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi) En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Aden) Aytaç Arman En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler) En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Kraliçe Lear) En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Nuh Tepesi) En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Aden) Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür) Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür) Cengiz Sezici Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce) Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler) Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beren Soysal (Kronoloji) SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Kraliçe Lear (Yönetmen: Pelin Esmer - Dilde Mahalli)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi) Bahçeşehir Koleji Özel Ödülü: Kapı (Yapımcı-Yönetmen: Nihat Durak) ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR En İyi Belgesel Film: Hatırımda (Yönetmen: Soner Akalın, Batman Ünv.) En İyi Deneysel Film: Farklı Ağıllar (Yönetmen: Mehmet Özbek, Çukurova Ünv.) En İyi Kurmaca Film: Servis (Yönetmen: Ramazan Kılıç, İstanbul Şehir Ünv.) Jüri Özel Ödülü: Dede (Yönetmen: Ahmet Keçili Çukurova Ünv.) ADANA KISA FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR En İyi Film Ödülü: Küfe (Yönetmen: Yusuf Yılmaz) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

- Ödüllerin dağıtılmasından detaylar

- Toplu fotoğraf çekiminden detay Haber: Akif ÖZDEMİR - Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ============================== DAMAT TIR ŞOFÖRÜ OLUNCA, GELİN ARABASI DA TIR OLDU HATAY'da TIR şoförü damat Murat Günal, ekmek teknesi olan TIR'ını gelin arabası yaptı. Gelin Elif Günal'ı kuaförden TIR ile alan damat, şehir turunu da aynı araçla attı.