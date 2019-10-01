DHA YURT BÜLTENİ-17 

ANKARA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ (2) GÜRCÜ BAŞTÜRK YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Gürcü Baştürk'ün (80) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Yozgat'a getirildi. 5 çocuk annesi Gürcü Baştürk için ikindi namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Baştürk'ün yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürcü Baştürk, Taşaocağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR YOZGAT -DHA =============================

LUNAPARKTAKİ CİNAYETİN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir lunaparkta çıkan jeton tartışmasında Eren Erbahçeciler'i (34) kızının gözü önünde göğsünden vurarak öldürülen katil zanlısı Kazım Semerci (26) yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Semerci, tutuklandı. Olay, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında, Salihli- Ödemiş yolu üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı Eren Erbahçeciler, 10 yaşlarındaki kızıyla birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre, Erbahçeciler ile lunapark işletmecisinin oğlu Kazım Semerci arasında, lunapark oyun aletlerinde kullanılan jeton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken Kazım Semerci, yanındaki tabancayla Eren Erbahçeciler'i göğsünden yaraladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde yerde kalan Erbahçeciler, ambulansla, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Erbahçeciler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbahçeciler'in kızı ise, yakınlarına teslim edildi. Erbahçeciler, dün ikindide kılınan namaz sonrası Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Ulu Camisi'nde toprağa verildi. Olay yerinden kaçan Kazım Semerci'nin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Semerci, aynı gün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kazım Semerci, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Semerci tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eren Erbahçeciler'in fotoğrafı

- K.S.'nin fotoğrafı

- Adliye binasından görüntü

- Salihli Emniyet Binasından görüntü

- Salihli Devlet Hastanesi'nden görüntü

- Cinayetin meydana geldiği lunaparkın dış görüntüsü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / SALİHLİ (Manisa), (DHA) VAN'DA ZABITA İLE SEYYAR SATICILAR ARASINDA GERGİNLİK Van kent merkezinde satış yapan seyyar satıcılara zabıta ekiplerinin müdahalesi olaylı bitti. Seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine sıcak su, taş ve sandalyelerle saldırırken, polis olaya gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sonucunda 4 zabıta memuru yaralandı. Van merkezinde, kaldırımları işgal ederek, yaya trafiğini güçleştiren, tabure, semaver, mangal gibi malzemelerle Sanat Parkı'nı oturulamaz duruma getiren seyyar satıcılara, zabıta ekiplerince polis nezaretinde müdahale edildi. Müdahale sırasında seyyar satıcılar zabıta memurlarına sıcak su, taş ve sandalyelerle saldırıda bulundu. Saldırıda 4 zabıta memuru yaralanırken, polis tarafından olay çıkaran bazı seyyar satıcılar da gözaltına alındı. Kamuya ait alanların hiç kimse tarafından işgal edilemeyeceğini söyleyen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, seyyar satıcıları defalarca ikaz ettiklerini ancak netice alamadıklarını belirtti. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine seyyar satıcıların kaldırılmasına karar verdiklerini anlatan Sevinç, "Kaldırımlar, parklar kimsenin babasının malı değil. Buralar kamuoyuna açık. Kimse buraları işgal edemez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara müdahalesi

-Zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara ait malzemeleri toplaması

-Zabıta ve seyyar satıcılar arasında yaşanan gerginlik

-Polisi seyyar satıcılara müdahalesi

-Yaralanan zabıta memuru

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) ============================== HUZUREVİNDE 100'ÜNCÜ YAŞLARINI KUTLADILAR Edirne'de, huzurevinde kalan Gülaver Metin ve Fatma Akyüz, 100'üncü yaşlarını 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğiyle kutladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında huzurevinde kalan ve 100 yaşına basan Gülaver Metin ve Fatma Akyüz'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Huzurevi'nde düzenlenen yaşlılar günü etkinlikleri sırasında gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında pastayı karşılarında gören Metin ile Akyüz, büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasını üfleyen Akyüz ile Metin'e huzurevi sakinleri de çalan müzik eşliğinde dans ederek eşlik edip, doğum günlerini kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, amaçlarının yaşlıların hayat standardını yükseltip onların yaşamına dikkat çekmek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Huzurevimizde kalan en yaşlı iki bireyimiz geçtiğimiz günlerde 100'üncü yaşlarına girdi. Biz de bugünün anısına bu teyzelerimizin yaş günlerini kutlamak istedik. Bu vesileyle burada toplandık ve onlar için bir pasta hazırladık. Gördüğünüz gibi pastalarını kestiler. Dünya nüfusunun hızla yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesinden dolayı, yaşlılık kalitesinin artması için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlanıyor. Biz de il müdürlüğü olarak bugün içinde birçok etkinlik düzenledik. Şu anda düzenlediğimiz etkinlikte bunlardan bir tanesi. Amacımız Edirne'de yaşlılarımıza dikkat çekmek, onların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetler yapmak, bunu amaçlıyoruz." Edirne Huzurevi Müdür Yardımcısı Ayşegül Kılıç da yaşlı bireyleri ellerinden geldiğince etkinlik ve eğlencelere katarak sosyal hayata bağladıklarını belirtti. Kılıç, "Onları elimizden geldiğince etkinlik ve eğlencelere katmaya çalışıyoruz. Dünya Yaşlılar Günü'nde de onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik ve doğum günlerini bugün kutlayalım dedik. Umarım onlar için de güzel bir anı olmuştur" dedi.

Görüntü Dökümü:

Huzurevinden detay

Yaşlılardan genel detay

Oynayan yaşlılar

Doğum günü pastası gelişi

Pastanın mumlarını üflenmesi

Pastanın kesilmesi

Sebahattin Bilgiç ile röp.

100 yaşına giren kadınlara pasta yedirilmesi

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)- HİTİT ŞEHRİ SAMUHA'DA KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı 'Samuha' olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Vali Salih Ayhan, Kayalıpanar'ı ziyaret ederek, kazı ekibinden bilgi aldı. Kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Almanya Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, bugüne kadar Hitit krallarına, prenslere ve memurlara ait çok sayıda mühür bulundu. 2014 yılında kazıda bulunan çivi yazılı tablet sayesinde de Kayalıpınar'ın Hitit kenti 'Samuha' olduğu anlaşıldı. Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki çalışmalarda çıkarılan eserlerin çoğunluğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'ı ziyaret ederek, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe'den bilgi aldı.

Sivas'ta çok önemli Hitit merkezleri olduğunu, bu merkezleri yazılı belgelerden tanıdıklarını söyleyen Karpe, "Sivas'ta başka çok önemli Hitit merkezleri var, yazılı belgelerden tanıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadı. Burada en az 6 tane tapınak var" dedi. Görüntü Dökümü:

-Kazı alanından görüntüler

-Vali Ayhan'ın alanı gezmezi

-Kazı ekibinden bilgi alması

-Bulunan eserlerin görüntüleri

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) ============================== ŞAŞIRTAN İFADE: DOLANDIRICILIK BENDE ALIŞKANLIK OLDU Bartın’da mağazalarda ve marketlerde eksik para üstü verildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan E.K. (49) yakalandı. E.K. ifadesinde, "Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu" dedi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın, Zonguldak ve Karabük’te marketlerde ve mağazalarda kasiyerlerin kandırılarak, dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, E.K.’nın kasiyerlerin verdiği paranın üstünü aldıktan sonra el çabukluğuyla parayı değiştirerek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Polis, düzenlenen operasyonla E.K.’yi Karabük’te yakalayarak, Bartın’a getirdi. E.K.’nın marketlerden genellikle 15 lira tutarında alışveriş yaparak, karşılığında kasiyere 100 lira verdiği, para üstü olarak aldığı 50 liralık parayı 5 lirayla değiştirerek kasiyeri eksik para üstü bahanesiyle dolandırdığını tespit etti. E.K.’nın bu yöntemle günlük 2 bin TL, aylık ise 60 bin TL elde ettiği iddia edildi.

E.K.’nın karakoldaki ifadesinde, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu. Bunu yaptığıma pişmanım. Paralarını geri iade edeceğim" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Marketlerdeki güvenlik kameraları

-Ele geçirilen sigara paketleri

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ADANA LEZZET FESTİVALİ'NE 12 ÜLKE DAVETLİ Adana Valiliği'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' yurt içinden ve yurt dışından konukları ağırlayacak. 10'u Avrupa, 2'si Uzak Doğu olmak üzere 12 ülkenin davetli olduğu festival, 4- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla ulusal olarak başlatılan ve bu yıl uluslararası düzeyde organize edilen 3'üncü Uluslararası Lezzet Festivali'ne tüm halkı davet etti. Bu yıl çok heyecanlı bir festivale imza atacaklarını anlatan Vali Demirtaş, "Festivalimiz cuma günü başlayıp, pazar akşamı sona erecek. Geçen yıl da önceki yıl da çok güzel geçmişti. Bu yıl çok daha canlı, renkli ve heyecanlı olacağını umuyorum. Bu yüzden vatandaşlarımız o gün kimseye randevu vermesinler. Lezzet Festivali'nde lezzetin tadını alsınlar. Adana bir kültür şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin içinde yemeğin çok özel bir yeri var. Çok çeşitli, lezzetli yemeklerimiz var. Bunu gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızla bu kültürü, bu birikimi paylaşmak istiyoruz" dedi.

12 ÜLKE DAVETLİ

Festivali bu yıl uluslararası düzeye dönüştürdüklerini kaydeden Vali Demirtaş, "Özellikle Akdeniz havzasındaki 10 Avrupa ülkesi gelecek. Bizim amacımız Çukurova'nın kültürünü tanıtıp, Adana lezzetlerini tüm Avrupa ülkelerine tattırmak. Bir taraftan da Uzak Doğu'dan 2 ülke katılacak. 12 ülkeyi bu yıl davet ettik. İnanıyorum ki bu festival hem barışa hizmet edecek hem de insanlar arasında kültür, iletişim, kaynaşması oluşacak" dedi. Görüntü Dökümü

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- Adana Valisi Mahmut Demirtaş röp

- Festival şenerik

- Yemek görüntüleri

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA), ============================== BULUNDUĞU ODAYI YAKAN ZİHİNSEL ENGELLİ KIZI İTFAİYE KURTARDI Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisini odaya kilitleyip, eşyaları ateşe veren zihinsel engelli Gülsüm A. (17), itfaiye tarafından yanmaktan son anda kapı kırılarak kurtarıldı. Gülsüm A. ile kapıyı açmaya çalışırken dumandan etkilenen annesi Birgül A., hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi 1305 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Zihinsel engelli Gülsüm A., kendini odasına kilitleyip, eşyaları yakarak ateşe verdi. Odadan dumanlar çıktığını fark eden annesi Birgül A., kilitli kapıyı açamayınca, 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan itfaiye ekibi, içeri girip, Gülsüm A.'nın bulunduğu odanın kilitli kapısını kırdı. Halının tutuşması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. Dumandan etkilenen Gülsüm A. ile kapıyı açmaya çalışırken dumana maruz kalan annesi Birgül A., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Olay yerinde sokaktan görüntü - İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü - Ambulans içindeki dumandan etkilenen G.A.'dan görüntü - Anne Birgül Avlamış'tan detay görüntüler - Avlamış'ın ambulansa bindirilmesi Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) ============================== ŞEHİT BABASI O MECLİS TOPLANTISINI İZLEDİ Antalya'da Kepez Belediye Meclisi'nde, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in adının, bir sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısını, şehit Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez de izledi. Daha önce şehit isimlerinin sokaklara verilmesine yönelik komisyon teklifine şerh koyan CHP'li Mustafa İlhan da Sönmez'in adının sokağa verilmesine kabul oyu kullandı. İlhan'ın şerh kararına tepki gösteren CHP'li 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmişti. Kepez Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'nün başkanlığında yapıldı. 10 Eylül'de gerçekleştirilen İsim Verme Komisyonu toplantısında, CHP'li meclis üyesi Mustafa İlhan'ın, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in isminin ilçedeki bir sokağa verilmek istenmesine yönelik komisyon kararına, 'Cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle şehit sıfatının kullanılmasının, toplumsal psikolojiyi etkikilediği' gerekçesiyle şerh kararı koymuş, ardından da CHP'li meclis üyeleri Barış Bulut, Cengiz Avcı ve Ahmet Şahin partilerinden istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmişti. Bulut, Avcı ve Şahin'in İYİ Parti grubunda oturduğu Meclis'e istifa eden Mehmet Ali Çetin ise mazeret göstererek, katılmadı.

'KEPEZLİLER NEDEN RAHATSIZ OLSUN'

Şehit Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez'in de izlediği toplantıda Çankaya Mahallesi sınırlarındaki 6455. Sokağa 'Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez' isminin verilmesi ile ilgili, 'İsim Tespit Komisyonu' raporu görüşüldü.

AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, komisyonda CHP'li Meclis Üyesi Mustafa İlhan'ın şerhini gördüklerini belirterek, "Böyle bir beyan ve ifadenin AK Parti adına kabulü mümkün değildir. Şehit sıfatı neden Kepezlileri, insanları rahatsız etsin. Bir caddeye verilmesi neden Kepezlileri, Antalyalıları rahatsız etsin. 2009'dan bu yana Kepez Meclisi, Kepez'de onlarca cadde ve parka şehitlerin isimlerini vererek, şehitlerin maddi ve manevi hatıralarına sahip çıktı. İnsanların psikolojilerinin bozulduğuna dair hiçbir eleştiri almadık, teşekkürlerini alıyoruz. Bu şerhi düşen siyaset zihni, milletin manevi değerlerinden uzaktır, millete rağmen siyaset yapmaktadır ya da değerlerini bilip farklı bir siyaset yapmaktadır" dedi. 'SADECE BİR KISIM CÜMLEDEN BU ANLAM ÇIKARILDI'

CHP Grup Sözcüsü Eren Kurt ise şerh kararının, Kepez'in sokaklarında şehit ismi olması değil, uygunsuz yerlerde şehit isimlerinin dolaşmaması gerektiğine yönelik olduğunu söyledi. Meclis üyesinin önerisinin, müze gibi yerlere verilerek, onların manevi duygularına sahip çıkması anlamı taşıdığını belirten Kurt, "Sadece bir kısım cümleden durumu bu noktaya getirilmesi partimizi rahatsız etmiştir. Buralardan siyasi rant sağlamaya çalışılmasını istemediğimiz için CHP grup kararı, şehit uzman çavuşun adının verilmesini uygun görmüştür, her zaman da bu mecliste Kepez parklarına, sokaklarına şehitlerin adlarının verilmesine sahip çıkacağız" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

MHP Sözcüsü Ali Baki Sarıca, şerh kararına sert tepki gösterdi. CHP grubunun açıklamalarıyla kendini aklayamayacağını belirten Sarıca, "Özür borçlular, bu milletin şehitlerine psikoloji bozuk diye şerh koyuluyor. Hele hele Atatürk'ün kurduğu bir partiden bu şerhin çıkması son derece üzmüştür. Şehitlik makamına yapılan bu saygısızlığı esefle kınıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, geride bıraktıklarına, milletçe sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. 'CHP'DE DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLMELİ'

İYİ Parti sözcüsü Barış Bulut, şerh kararının CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını belirterek, partiden gereğini yapmasını istediğinde ise karşılık bulamadığını ifade etti. Bulut, "Parti içinde disiplin sürecinin başlayıp, bu şerhin karşılığı yapılmalıdır. Şehitler bizim kırmızı çizgimizdir. Şehidin isminin sokağa verilmesi grubumuzca uygundur" diye konuştu. BAŞKAN TÜTÜNCÜ: ATATÜRK'ÜN İKİ İLKESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise şehidin ailesini yakından tanıdığını söyledi. Şehit isimlerini ilçede yaşatmak için çabaladıklarını dile getiren Tütüncü, bu rutin uygulamanın çok önemli olduğunu düşündüklerini belirtti. Tütüncü, "Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Atatürk'ün temelde iki ilkesi bizim için asıldır, biri misaki milli sınırları, diğeri ise egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması. Siyaset yaptığımız her noktada Atatürk'ün bu iki temel ilkesi bizim her zaman için kırmızı çizgimiz olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından komisyon kararı, oy birliği ile kabul edildi. Komisyonda karara şerh düşen CHP'li Mustafa İlhan da kabulden yana oy kullandı.

'ŞEHİTLER BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Cengiz Avcı, istifa gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Mustafa İlhan'ın şerhi, istifa etmemizin nedenidir. Şerhi çekmesini istedik. Kabul etmeyince istifa kararı aldık. Şehitler bizim kırmızı çizgimizdir." 'HALKIMIZ BU ŞERHDEN RAHATSIZ OLMUŞTUR'

Karar sonrasında konuşan şehit uzman çavuş Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez de "HDP hiçbir zaman doğu insanını temsil etmemiştir. Biz bu bayraktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Ben ve diğer iki oğlum, şehit olmaya hazırız. Meclis üyesinin şerhinden halkımız rahatsız olmuştur. Sürekli destek telefonları alıyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İyi parti meclis üyesi Cengiz AVCI ile röp

-Şehit Babası İlyas Sönmez ile röp

-Meclis salonundan detay görüntüler

-Chp sözcüsü Eren Kurtun konuşması

-Akparti sözcüsü Serhat Demir in konuşması

-Mhp Sözcüsü Ali Baki sarıca nın konuşması

-İYİ parti Sözcüsü Barış Bulut un konuşması

-Kepez BLD. Bşk.Hakan TÜTÜNCÜ'nün konuşması

Haber:Hasan Demirbaş Kamera:Emrah GÜL Antalya (DHA) ELİF'İN UYARISI İLE ERCİYES YOLUNDA GELENGİLERE LEVHALI KORUMA Kayseri Erciyes Dağı'na pikniğe giderken yola çıkan gelengi nedeniyle ailesiyle kaza tehlikesi atlatan ortaokul öğrencisi Elif Keklik (11), Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş.'ye uyarı levhası konulması için 'Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin' ifadeleri bulunan e-posta gönderdi. Uyarı dikkate alınarak 16 noktaya 'Dikkat gelengi çıkabilir' yazılı levhalar yerleştirildi.

Keklik ailesi, geçen ay otomobille Erciyes'e piknik yapmak için giderken yola aniden gelengi çıktı. Mehmet Keklik, gelengiye çarpmak üzereyken son anda fren yaparak durdu. Araçta bulunan Elif Keklik, yol kenarlarında gelengilerle ilgili uyarıca levha bulunmadığını görünce, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş'ye, e-posta gönderdi. ‘HAYVANLAR ÖLMESİN, BABALAR KAZA YAPMASIN’

Elif, mesajında şöyle dedi:

"Erciyes'e doğru yokuş yukarı çıkarken bir anda önümüzden küçük bir hayvan geçtiğini fark ettik, babam neredeyse kaza yapacaktı. Hayvanın ne olduğu hakkında bilgim yok, ne olabilir diye uyarı levhalarına baktım durdum; ama hayvanlarla ilgili uyarı levhası yoktu. Kar levhası, kayalıkların düşme levhası, hız levhası her şey vardı; ama hayvanlarla ilgili hiçbir uyarı levhası yoktu. Doğal yaşama bu kadar yakın bir ortamda uyarı levhası neden düşünülmedi acaba? Benim babam kaza yapmadı; ama başkaları hem kaza yapıp hem de hayvanı ezebilirler. Hayvanlar neden ölsün? Çok da zor değildir uyarı levhası koymak. Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin. Sizleri seviyorum abiler, biliyorum ki yapacaksınız."

Erciyes A.Ş. yetkilileri, Elif'in talebini yerine getirerek 16 farklı noktaya 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhası yerleştirdi.