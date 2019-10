DHA YURT BÜLTENİ - 17

Güvenli bölge oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğunun altını çizen Şentop, "Bunun nasıl sağlanacağı önemlidir, Türkiye bu konuda müzakereler, görüşmeler yoluyla hareket etmeyi her zaman tercih etmiştir bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu başarılı olmadığı takdirde sınır ötesi operasyonda dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye düşünmekte, planlamakta veya gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım, ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerinde fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var arındırılmadığı zaman Türkiye sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

Akademik yıl açılışında ilk dersi veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Tekirdağ Valisi Aziz yıldırım ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından Elif tablosu ve bir öğrencinin yağlı boya ile çizdiği Şentop'un portresi hediye edildi.