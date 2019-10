DHA YURT BÜLTENİ-17

2015 yılında Behiç Günalan'ın göç fotoğraflarının yer aldığı albüm Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılarak, Türkiye genelinde dağıtıldı. Dağıtılan albümü inceleyen Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, kızın ağabeyiyle çekilmiş bir başka fotoğrafını gördü. Ağabeyi tanıyan Cebeci, Silistire şehrinden göç ettikleri ve Çorlu'ya yerleştikleri anlaşılan aileye ulaştı. Mehmet Cebeci, yılladır kimliğine ulaşmaya çalıştığı kadının İngiltere'de yaşayan Ayşe Yavuzkan olduğunu belirledi. Aynur Yavuzkan ile Cebeci, kendisine durumu anlatarak, Ergene'ye davet etti. İngiltere'den, bebeğiyle birlikte Ergene'ye gelen Aynur Yavuzkan, belediye binasında Mehmet Cebeci'nin misafiri olarak 30 yıl önceki 'büyük göç'te fotoğrafını çeken Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Behiç Günalan ile bir araya geldi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Behiç Günalan, "1989 göçü dram ve tradejisini giderek sembol fotoğrafına dönüşen, bu hüzünlü kare ile Kapıkule tren garında karşılaştım. Göç olgusunun bütün can yakıcılığına karşın bir kız çocuğu çocukluk dünyasının kozası içinde bebeğinin saçlarını tarıyor, onu güzelleştirmeye uğraşıyordu. Dondum, buzdan bir seslik kesildim. İşaret parmağım, o anın ışığını çoktan pelküre kopyaladığını, deklanşörümün sesini bile duyamamıştım. İtiraf edeyim ki o gün, o an çektiğim kadrajın 1989 göçünün ruh halini yansıtan aynası olacağını bilemezdin. ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin bilimsem bir yayınında kapak oldu. Sergilerin gözdesi, afişlerin tercih edileni idi. Zaman onu sembolleştirmeye başladı ve hikayenin finali haline getirdi. Bugün o fotoğrafın karesinde bulunan Aynur ile bir araya gelmekten son derece mutluyum. Çünkü her serginin en ilgi gören fotoğrafıydı. Aradan geçen 30 yıl olda olsa bugün bir aradayız. Bizi bir araya getiren Ergene belediyesi başkanı Rasim Yüksel ve belediye başkan yardımcısı Mehmet Cebeciye çok teşekkür ederim" dedi.