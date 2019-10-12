DHA YURT BÜLTENİ - 17

SMO GÜÇLERİYLE ÇATIŞMAYA GİREN PKK/YPG ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, bugün kontrol altına alınan Resulayn'de, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin yaptığı yol kontrolü sırasında süphelenilen bir sivil araca dur ihtarında bulunuldu. Araç sürücüsünün durmaması sonrası çatışma çıktı. Araç sürücüsü, SMO güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede aracın zırhlı olduğu belirlenirken sürücünün de PKK/YPG'nin sözde komutanlarından birisinin şöförü olduğu değerlendiriliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zırhlı aracın yanındaki SMO askerleri

- Yerdeki ceset

- Genel ve detay Haber: Hasan DÖNMEZ / SURİYE (DHA) ====================== BAKAN SOYLU, AKÇAKALE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (11) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu. Mardin temaslarının ardından Şanlıurfa’ya gelen Bakan Soylu, Vali Abdullah Erin’den bilgi aldıktan sonra beraberinde milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte sınır hattındaki Akçakale’ye geldi. Burada devam eden Barış Pınarı Harekatına ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra esnafı ziyaret etti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu ve PKK terör örgütü aleyhine sloganlar attığı ziyarette Bakan Soylu, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Harekat başarıyla yürütüldüğünü ifade eden ve sınır hattında teröristlerin zaman zaman saldırılarına maruz kalan gazetecilere başarı dileyen Bakan Soylu ve beraberindekiler temaslarının ardından Şanlıurfa’ya döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Süleyman Soylu

- Bakan Soylu esnaf ve vatandaşları gezmesi

- Slogan atan vatandaşlar

- Bakan Soylu vatandaşlar tokalaşması

- Caddede vatandaşla Türk bayraklarıyla yürümesi

- Genel detay görüntüler Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA ======================= Terör şüphelisi 5 Suriyeliye gözaltı HATAY'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddiasıyla takibe alınan 5 Suriyeli gözaltına alındı. Bu sırada direnen Suriyeliler ile polis aralarında arbede yaşandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 kişi takibe alındı. Paç Meydanı'nda 5 Suriyeli gözaltına alınmak istendi. Suriyeliler direnince arbede çıktı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle Suriyeliler yere yatırılarak kelepçelendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Pac Meydanı'ndan görüntü

- Polis ile Suriyeliler arasında yaşanan arbede

- Suriyelilerin yere yatırılarak kelepçelenmesi

-Ambulans ve çevredeki polislerden görüntüler SÜRE: 35" BOYUT: 26,5 MB Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ============== SP’li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede(2)

TUTUKLANDI Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı’na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı. KOCAELİ (DHA) ============= Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge hakkında, "Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. 300 bin nüfusu ilçe merkezlerinde barındıracağız" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum'u, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, Vali Pekmez'le yaklaşık 2 saat süren toplantı yapıp kent hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Bakan Kurum basına açıklamalarda bulundu.

'SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH'TAN' Bakan Kurum, Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve barış sağlamak için yapıldığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bölgeye, barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenmiş bu operasyonda, 30 kilometrelik bir koridor ve bu koridor içinde, güvenli bölge dediğimiz alan içine 1 milyon nüfusun yerleştirileceği, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına dönecekleri proje için Barış Pınarı Harekatı başlamış bulunmakta. Mehmetçiklerimiz hem havadan hem de karadan ülkemizin istiklali, istikbali için bölgenin huzuru için kararlı bir şekilde terör örgütünün üzerine gitmektedir. İnşallah bundan önce olduğu gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi yine Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız. Allah'ın izniyle bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Sefer bizden zafer Allah'tan. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Allah Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla."

'KÖYLERDE 700 BİN, İLÇE MERKEZLERİNDE 300 BİN NÜFUS BARINACAK' Bakan Kurum Suriye'de Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulacak güvenli bölge hakkında bilgi verdi. Oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon nüfusu barındıracak proje yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Orada belli ilçeler, 140'a yakın da köy olmak suretiyle, 5 bin nüfuslu köylerimiz olacak. Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. Yine 10 ilçede 300 bin nüfusu barındıracağız. Amacımız oranın Suriye'nin özüne, yapısına, doğasına uygun proje geliştirmek. Bu projelerin detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de diğer ülke liderleriyle paylaştı. Bu projeler neticelendiği zaman diğer ülkelerle ortaklaşa bir çözüm bulunduğu zaman da inşallah biz de ülkemiz olarak her türlü proje ve teknik desteği vermek suretiyle güvenli bölgedeki yerleşim alanlarının inşa edilmesini istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi de bu güvenli bölgede yerleştirmek, iskan etmek suretiyle de o güvenli koridoru fiilen yaşatmış ve çalıştırmış olacağız" diye konuştu.

'NUMUNELER ALINDI VE İNCELENİYOR' Atatürk Barajında yaşanan balık ölümlerine de değinen Bakan Kurum, "Atatürk Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin numuneler alındı ve inceleniyor. Ölümlerinin neden kaynaklandığını bu laboratuvar sonuçları sonucunda tespit edeceğiz. Yine eğer bir işletmeden kaynaklıysa her türlü hukuki ve cezai işlemi yapacağımızı da buradan duyurmuş olalım "dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Valiliği

- Bakan Kurum'un karşılanması

- Bakan Kurum, Valilik şeref defterini imzalaması

- Bakan Kurum, toplantıya katılması

- Bakan Kurum, açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB ========================= Nürnberg'de tren garında ölü bulunan Mert, Bursa'da toprağa verildi ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki tren garında, 5 Ekim günü, ölü bulunan Mert Çokluk'un (24) cenazesi, hava yolu ile memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. Mert Çokluk'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Çokluk'un ölüm nedeninin araştırıldığı, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadığı bildirildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü dereceyle bitirdikten sonra geçen yıl yüksek lisans yapmak için Almanya'nın Nürnberg kentine giden ve burada hem eğitimi sürdürüp, hem de çalışan Mert Çokluk, 5 Ekim'de Nürnberg Tren Garı'nda ölü bulundu. Çokluk'un ölümünden 5 gün sonra Almanya Başkonsolosluğu'nca, acı haber Orhangazi'deki ailesine bildirildi. Mert Çokluk'un cenazesi konsolosluktaki işlemlerinin ardından hava yoluyla Almanya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na buradan da memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Çokluk'un cenazesinin Orhangazi'ye getirildiği sırada çiftçi babası Bekir Çokluk ile annesi ve Uludağ Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan kardeşi Murat Çokluk gözyaşlarına boğuldu. Mert Çokluk'un cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından Yeni Gürle Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çokluk'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Murat Çokluk, ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.