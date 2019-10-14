HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 17

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 23:46 | Son Güncelleme

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı.

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde tedavi edildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Halil Dikmen Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 5'inci katında Suriyeli ailenin otruduğu dairede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede apartamanı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkmakta zorlananlar, itfaiyenin uzattığı merdivenlerle dairelerden alınarak indirildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk ise kedisini de yanına alarak dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
--------------------------
- İtfaiyenin yangına müdahalesi
- Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesi
- Apartmandan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

=======================

Çanakkalede 242 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 242 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Çakmak Dersi mevkisi, Babakale köyü, Kadırga ve Sivrice burnu açıklarında düzenlediği 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 242 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaçaklar göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)

===================

Sanat Sokağı'nın kablolarını çaldılar

ADIYAMAN Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda yapılan 'Sanat Sokağı' çalışmalarında sokak aydınlatılması için kullanılan elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, akşam saatlerinde, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda 'Sanat Sokağı' yapmak için restorasyon çalışması başlatıldı. Sokak aydınlatması için kullanılan bakır elektrik kabloların konulduğu binanın kapısı iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Şüpheliler, kabloları çalıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede inceleme yapıp piyasa değeri yaklaşık 2 bin TL olan kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
-Olay yeri
-Malzemelerden görüntü
-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yapması
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltıAvcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun sanıkları hakim karşısına çıktı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunun zanlıları hakim karşısında!

Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

Dün terörden arındırılmıştı! Yaşam normale dönmeye başladı

TRT World Dijital İçerik Müdürü Özhan: Twitter'ın bize karşı gizli sansürü var

Twitter'dan büyük skandal! 'Kötü niyetli bir tutum var'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Ağır darbe! MSB son rakamı açıkladı

Son dakika! Türkiye'den AB'ye yaptırım yanıtı

Türkiye'den AB'ye sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.