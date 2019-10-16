DHA YURT BÜLTENİ-17

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında, Mardin'in 3 ilçesindeki 156 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Körfezi'nde bugüne kadar balon balığının 7 türünü keşfettiklerini, bunlardan 2'sinin son dönemde çoğaldığını vurguladı. Özellikle kayalık bölgelerdeki kumluk alanlarda bu iki türün çokça görülmeye başlandığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, “Akdeniz ekosisteminde bu kadar hızlı çoğalması şaşırtıcı. Doğal yaşam alanlarına göre burada daha hızlı çoğalmasının nedeni, besinin bölgede çok olması. Aynı piranalar şeklinde ve onlar gibi sürü halinde geziyorlar. Balıkçıların ağlarına takılanlar da muhtemelen bu sürü halinde gezenler. Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" diye konuştu

Bu balığı herhangi bir engelleme yönteminin bugüne kadar bulunmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu balığı ekonomiye nasıl kazandırırız onu araştırmamız lazım. Bazı kişiler bunu yiyor ama özellikle tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Üreme döneminde vücudunda barındırdığı toksin ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Denize girenlere zararı yok ancak bazen hedef şaşırmaları olabilir. Korkmaya gerek yok. Özellikle balıkçıların dikkatli olması lazım. Balıkçılar oltalarına takılan bireyleri iğnelerden çıkarırken çok dikkatli olmalı. Oltayı çıkarken parmakları koparabilir" uyarısında bulundu.

Savaştepe'de 13 yıl önce okula giderken kaybolan Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) 44 gün sonra cesetleri bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen katil zanlıları bulunamayan çocukların ölümüyle ilgili Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar gözaltına alındı. Serbest bırakılan kardeşlerden alınan DNA örnekleri, cinayete kurban giden Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri ile karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporunda, kuzenlerden alınan doku örneklerinin Yakar Kardeşler'e ait olmadığını ancak aynı soydan gelen bir veya iki erkeğe ait olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine savcılık, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu'ndan yeni bir rapor istedi. Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu ise raporunda, kuzenlerden alınan doku örneklerinin kardeşlerden alınan doku örnekleri ile eşleştiğini belirtti. Bu gelişme üzerine geçen yıl yeniden gözaltına alınan Yakar kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermesi istenilen Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, ilk raporda değerlendirme hatası olmadığını bildirdi. Kardeşler de 30 gün tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Cinayetten 12 yıl sonra soruşturmayı tamamlayan savcılık, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanıklar Seyhan Yakar, Ayhan Yakar ve Yeliz Ergin Yakar hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'cinsel istismar' suçlarından dava açtı. Davada bilgi sahibi olarak dinlenen Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, "Adli Tıp Kurumu Başkanı dahil personelin yüzde 80-90’ı benim öğrencilerimdir. Bu konudaki ihtisasım yılların verdiği bir ihtisastır. Raporlarımın arkasındayım. Sonuçtan eminim" dedi. Ailenin avukatı İbrahim Erenc de mahkemeden adli genetikçilerden oluşan bir heyet oluşturularak, rapor alınmasını talep etti. Avukatın talebini yerinde bulan mahkeme, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne heyetin oluşturulması için talimat yazısı yazdı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi de bir ay önce adli genetik uzmanı 3 kişilik bir heyet oluşturarak, dosyayı heyete verdi. Heyet, cinayet davasının seyrini belirleyecek.