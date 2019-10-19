DHA YURT BÜLTENİ - 17

Teybini çalamadıkları araç sahibine, ‘intikam’ notu bıraktılar TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde hırsızlık için girilen otomobilin teybini yerinden sökemeyince aracın evrakları alınıp sahibine ‘İntikam yeni başladı’ yazılı not bırakıldı. Olay, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan Urtekin (25), otomobilin cadde üzerine park ederek eve gitti. İşe gitmek üzere evden çıkan Urtekin, otomobilin kapısını açık ve kapının yanına kaldırım üzerine sprey boya ile yazılmış, ‘İntikam yeni başladı’ notunu görünce, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, otomobilin evraklarının çalındığı, teybin yerinden sökülmek istendiği ve başaramadıkları ve kaldırım üzerine sprey boyayla yazı yazıldığını belirledi. Kimseyle husumeti olmadığını belirten Gökhan Urtekin , “Bir yere gidecektim aracımın başına geldim. Kapıyı açmışlar, aracımın içindeki güneşliği koparmışlar. İçerisini talan etmişler, aracıma ait evraklarımı almışlar. Müzik tesisatımı ve teybi koparmışlar. Teybi alamamışlar onu özel vidalı yaptırmıştım. En kötüsü ise birde aracımın kapısının önündeki kaldırıma, ‘İntikam yeni başladı?’ yazıp soru işareti koymuşlar. Yazıyı da aracımda bulunan sprey boyayı alıp yazmışlar. Kapı kilitlerini kırmışlar. Zorla kapılarını açıp bırakmışlar. Bu olayı kim yaptıysa yetkililerden bulunmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Benim kimseyle husumetim yok. Kimseye kötü bir söz söylemedim. Kötülük yapmadım. Neden bana bunu yaptılar anlam veremiyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaldırıma yazılan yazıdan detay

Gökhan Urtekin in konuşması

Otomobil içinden detay

Olay yerinden detay Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ==================== Bursa'da futbol takımının otobüsünde yangın çıktı BURSA'da Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Spor'u taşıyan otobüs birden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Sporcular ise yara almadı. Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcularını taşıyan otobüste Gençler Gücü Spor kafilesi, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen bir nedenden ötürü otobüste yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından otomobilin sağa çekilip durdurulmasıyla teknik heyet ve futbolcular acilen otobüsten indirildi. Daha sonra olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yaşanan olayda sporcuların hiçbiri yara almadı. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü;

-Yanan otobüsten detaylar

-Alevli görüntüler Süre: 52 saniye, Boyut: 115 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ============================= Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı SİNOP’un Gerze ilçesinde, 2 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Çakıldak köyü, Göller Mahallesi’nde akşam saatlerinde Cemil Dingil'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, yangın çıkan evin yanındaki ahır ve ambara sıçradı. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri ile Sinop Orman İşletme arazözleri alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi. Evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın cep tel. görüntüleri HABER: Deniz ÖZEN KAMERA: GERZE (Sinop),(DHA)- ======================