DHA YURT BÜLTENİ - 17

Resulayn, terörden tamamen temizlendi TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, tamamen terörden temizlendi. Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmayla TSK'nın SMO askerleriyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saat ara, dün gece sona erdi. Yeniden harekata geçen TSK ve SMO askerleri, bugün, teröristlerin terk edip kaçtığı ilçe merkezinde karargah olarak kullandıkları binaya girdi. İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi. Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi. TERÖRİSTLER, METAL ÖRTÜLERİ SİVİLLERİN YAŞADIĞI MAHALLELERE DÖŞEMİŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn’da teröristlerin SİHA VE İHA’lardan korunmak için yaptığı sac örtüyle kaplanmış caddelerin sivillerin yaşadığı mahallelere döşediği ortaya çıktı.

TSK ve SMO askerleri, bugün, teröristlerin terk edip kaçtığı ilçe merkezinde karargah olarak kullandıkları binaya girdi. İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi. İHA VE SİHALARDAN SAKLANDIKLARI METAL ÖRTÜLERİ SİVİLLERİN MAHALLELERİNE KURMUŞLAR

Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. Havadan görüntülerde de kenti dört bir yanını saran sac plakaları sivillerin yaşadığı mahallelere de döşedikleri ortaya çıktı. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/RESULAYN (Suriye), (DHA) =================== Bakan Kurum: Bodrum’da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisindeki şehirlerimizde, yine en son Bodrum’da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor" dedi. Bakan Kurum, bin 100 olan imar denetçisi sayısının önümüzdeki hafta 2 bin 100'e çıkacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, daha sonra Bingöl Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kamu kurum kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda hem masada hem de sahada kazanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Barış Pınarı Harekatı’nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle verdiğimiz süre bitmişti ve dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi’de yapmış olduğu görüşme çerçevesinde, 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. Ve inşallah 150 saat sonunda da bu bölge, güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

'BODRUM’DA KAÇAK YAPIYLA ALAKALI KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR' Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, kaçak yapılaşmalara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapıyla alaka kararlılıklarının sürdüğünü söyledi. Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisindeki şehirlerimizde yine en son Bodrum’da, kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor. Şu an bin 100 tane imar denetçimiz var. Bu imar denetçilerimizin sayısını 2 bin 100’e çıkartıyoruz. Hafta sonu Antalya’da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. Ve inşallah önümüzdeki hafta itibariyle imar denetçi sayısı 2 bin 100 olacak. Ve bu sayede 100’ü İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de denetçilerimiz hizmet verecek. Şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sık alanlarımızda tabiat alanlarımızda kaçak yapı nerede varsa bu denetçilerimiz görev yapacaklar ve mevzuata aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar ve biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bakan Kurum'un valiliğe gelişi

Valilikte toplantı

Bakan Kurum'un açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:923 MB ============== Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama BURSA Valiliği, Cenup Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, deredeki su ve balıklardan alınan numunelerin incelendiği, derede kimyasal atık tespit edilmediği, su seviyesinin düşük ve yosunlu olduğu bildirildi. Bir bölümü Kestel bir bölümü ise Gürsu ilçesinde bulunan Cenup Deresi'ndeki balıklar, son 20 yılda bölgeye yapılan fabrikalar nedeniyle bitme noktasına geldi. Bunun üzerine Kestel ilçesinde kurulan atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisi sayesinde dere, fabrika atıklarından temizlenerek balık yaşamına uygun hale getirildi. Son bir yıldır balıkların çoğaldığı derede, geçtiğimiz cuma günü ise toplu balık ölümleri yaşandı. Derenin, Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde olan kısmında, çok sayıda ölü balık su yüzeyine çıktı. Balıklar nedeniyle çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Mahalle sakinleri, balık ölümlerinin boya fabrikalarının kimyasal atıklarından kaynaklandığını öne sürdü.

Şikayetler üzerine bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Balıklardan ve dere suyundan numune alan ekipler, ölümlerle ilgili inceleme başlattı. 'OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR' Bursa Valiliği, alınan numunelerde yapılan incelemede derede, kimyasal atık bulunmadığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Cenup kanalında, balık ölümleri olduğu bilgisi verilmesine istinaden bölgeye giden ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerde herhangi bir uygunsuz atıksu deşarjı olmadığı görülmüştür. Cenup kanalı sulama amaçlı bir kanal olup, doğrudan atıksu deşarjı olan bir işletme bulunmamaktadır. Denetimde, kanalda mevsimsel olarak su seviyesinin çok fazla düştüğü ve derede yosunlaşma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanları tarafından da söz konusu kanalda ölü balıklardan numune alınmış, analiz sonuçları beklenmektedir. Diğer yönden BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından da bölgede denetim yapılmış ve olumsuz bir durum tespit edilememiştir. Bununla birlikte, hafta içi ve hafta sonları, mesai saatleri dışında, bölgede denetimlerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince sürdürülmüş ancak olumsuz bir atıksu deşarjı tespit edilememiştir. Söz konusu bölgeye ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BUSKİ Genel Müdürlüğünce her türlü ihbar değerlendirilmekte olup, denetimler titizlikle yapılmaya devam edilmektedir."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- ========================== Antakya Otogarı'nın satışı bölge esnafını tedirgin etti HATAY'da yaklaşık 12 yıldır aktif olmayan ancak bölgedeki esnafa ev sahipliği yapan Antakya Otogarı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar sonrası ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Bölge esnafı, ihalenin iptal edilmesini ve satışın durdurulamasını istedi. Kentte Çevre Yolu üzerinde yeni otogarın yapılmasının ardından atıl halde bulunan Antakya Otogarı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla satışa çıkarıldı. İçerisinde ve dışında 106 esnafın bulunduğu otogarın 30 Ekim'de gerçekleştirilecek olan ihaleyle satışı gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlarda belirli bir yıllık ücret karşılığında dükkan açan esnaf, özelleştirilmenin gerçekleşmesi halinde dükkanları boşaltmak zorunda kalacaklarını söyledi. Eski Antakya Otogarı'nda 10 yıldır esnaflık yapan İsa Akdemir geniş bir alana sahip olduklarını ve bölgedeki iş yerlerinin tekrardan yapılandırılıp, kooperatifleştirilerek esnafa kazandırılabileceğini belirterek, özelleştirme adına satışın yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bölgede 46 yıldır esnaflık yapan Mehmet Gürkan ise, "1973 yılından beri burayı kendi mekanım gibi çalıştırdım. Belediyeye olan borçlarımı aksatmadan ödemeye çalıştım. Son zamanlarda işlerimizin kötü olmasından dolayı belediyeye olan borçlarımızı yapılandırdık. Benim daha 2 yıl ödemem gereken borcum var. Biz bunu kara kara düşünürken, belediye buraları satışa çıkardı. Burasının akıbetinin ne olacağını bilmiyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızdan rica ediyoruz; bu dükkanların satılışının 1-2 senelik bir sürece yayılmasını istiyoruz" diye konuştu. 'ESNAF MAĞDUR OLACAK' DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, bu konuda her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Hiçbir tebligat ya da bilgi verilmeden esnafımız panolarda ihalenin gerçekleşeceğini öğrendi. Biz de bu durumu esnafımızla beraber öğrendik. Biz buranın satılmasını ve esnafımızın mağdur edilmesini istemiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın duyarlılığına güveniyorum. Satış durdurulmalı, bölgenin değerlendirilmesi konusunda Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ortak akılla daha büyük bir proje yapılması için bölge usta mimarlara bırakılmalıdır."

Görüntü dökümü

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-Eski Otogardan genel ve detaylar

-Çevredeki dükkanlardan genel görüntüler

-Esnaf İsa Akdemir ile röp.

-Esnaf Mehmet Gürkan ile röp.

-HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz ile röp. Süre: 03'43ö Boyut: 410 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA) ================= Emniyet müdüründen çocuklara yaya geçidi uyarısı KARABÜK İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, ziyaret ettiği ilkokulda öğrencileri çanta ile kitap hediye ederken, bir öğrencinin yaya geçidinde sürücülerin yol vermediğini belirtmesi üzerine sürücülerin henüz bu bilince ulaşmadığını, dikkatli olunmasını istedi. Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Özcan Ören İlkokulu’nu ziyaret etti. Tuğ, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Tuğ, daha sonra 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Tuğ kendisini tanıttıktan sonra polisin ne iş yaptığını sorduğu öğrencilerin sorularını yanıtladı. Parmak kaldıran 2/B sınıf öğrencisi Yağmur Yeşiloğlu, “Ben yaya geçidini çarşıda gördüğümde ilk yayalar geçebilir denildi ama hep arabalar geçiyorö dedi. Tuğ geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu ifade ederek, “O yaya geçidinde trafik görevlisi yoksa, trafik lambası yoksa, geçiş üstünlüğü mutlaka yayaların. Hele özellikle sizlerin. Okul geçitlerinde de böyle. Bütün araçlar sizlerin geçmesini bekleyecek. Buna rağmen yine de çok çok dikkatli olmak durumundayız. Neden? Sürücülerimizi de biz henüz o bilince kavuşturamadık. Sürücülerimizin de o bilinci kazanması gerekiyor ki yaya geçidinde gördüğünde dursun, önce yayanın geçişine izin versin daha sonra da kendisi geçsin. Buna rağmen yine de çok dikkatli olmak durumundayız. Özellikle okula gidip gelirken mutlaka kaldırımları kullanın. Mutlaka karşıdan karşıya geçecekseniz önce sağınıza sonra solunuza bakıp araç gelmediğinde geçeceksiniz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Bir olumsuzlukla karşılaşmamak için.ö dedi. Tuğ, daha sonra öğrencilere çanta ve kitap hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sırrı Tuğ’un çiçekle karşılanması

- ağmur Yeşiloğlu’nun sorusu ve Sırrı Tuğ’un yanıtlaması

-Sırrı Tuğ’un öğrencilere kitap ve çanta hediye etmesi

-Sırrı Tuğ’un öğrencilerle fotoğraf çekilmesi Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ========================== Minibüs güzergahının değiştirilmesini protesto için yol kapattılar Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da İl Trafik Komisyonu’nun kentin 3 caddesinden geçen yolcu minibüsü güzergahının değiştirmesine tepki gösteren bir grup mahalleli, yolu tahta ve kalasla kapatarak eylem yaptı. Grubu, Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Altunel ikna ederek, yolu açtırdı. Kütahya İl Trafik Komisyonu, son toplantısında Asım Gündüz Caddesi, Osmanlı ve Fuat Paşa Caddesi’nden geçen yolcu minibüslerinin 20 Ekim’den itibaren Menderes Caddesi’nden geçmesine karar vererek güzergah değişikliği yaptı. Asım Gündüz Caddesi’nde toplanan bir grup mahalleli ve çevre esnaf ise güzergah değişikliğini kabul etmeyerek sokakta eylem yaptı. Yolu kalas ve tahtalarla kapatan mahalleli, güzergahın eski haline getirilmesini istedi. Minibüslerin yeniden bu güzergahtan geçmesini istediklerini belirten esnaftan Nurettin Türken, “Bizim tek derdimiz yolun yeniden terse dönmesi ve otobüslerin buradan geçmesidir. Esnafımızın durumu çok kötü. Siftah yapamıyoruz. Yetkililere bunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.