DHA YURT BÜLTENİ - 17

İskenderun'da sağanak sele yol açtı HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gece yarısı başlayan sağanak yağış, sele döndü. İlçe merkezi ve mahallerde su baskınları yaşandı, yollar yağmur suyuyla dolup, göle döndü. Birçok iş yeri de sular altında kaldı. Pınarbaşı Caddesi'nde iş yerlerini su basan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde yer yer 1 metreyi bulan yağmur suyunu tahliye etti. İskenderun Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Suların çekildiği yol ve suyun gittiği küçük giderden görüntü

-Esnafın konuşması

-İşyeri içerisinde esnaf ile röp.

-Dükkanını içini gösteren diğer bir esnaf ile röp.

-Gece yağan yağmur ve akan su

-Evin içini temizleyen vatandaş

-Kapalı darabanın altından sızan sel suları

-Su birikintileri ile kalan araç SÜRE:4,40 sn BOYUT:211 mb Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ================== Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

Aydın'da 20 kişi, Safiye Gökçe Y.'nin, kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Safiye Gökçe Y.'nin ise emniyeti telefonla arayıp kimseyi dolandırmadığını söylediği belirtildi.

Adana'dan 2 yıl önce Aydın'a gelen evli ve 1 çocuk annesi Safiye Gökçe Y., iddiaya göre kendisini ekonomist- broker olarak tanıtarak güvenini kazandığı kişilere kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp para kazandırma vaadinde bulundu. Safiye Gökçe Y., müşterilerine ilk olarak aldığı kripto paradan belli miktarlarda kar payı dağıttı. Aralarında doktor, polis, adliye çalışanları ve akademisyen gibi çeşitli meslek gruplarından 20 kişiden böylelikle para topladı. Safiye Gökçe Y., topladığı yaklaşık 5 milyon lirayla kayıplara karıştı. Bunun üzerine 20 kişi, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Safiye Gökçe Y.'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y.'nin emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla Bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Safiye Gökçe Y.'nin fotoğrafı

- Emniyetten görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ========================= Babasının bıçakladığı Behçet, yaşama tutunamadı Karaman'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan Behçet Taner (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen perşembe gecesi Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. Behçet Taner eve alkollü gelen babası Mustafa Taner'e tepki gösterdi. Baba ve oğul arasında çıkan tartışmada baba Mustafa Taner, oğlunu kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Behçet Taner, ihbar üzerine çağrılan ambülansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.Gözaltına alınan baba Mustafa Taner ise 2.52 promil alkollü çıktı. Polisteki ifadesinde, "Oğlumla alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım" diyen Mustafa Taner sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Behçet Taner, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Görüntü Dökümü

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- Yaralının hastaneye getirilişi arşiv

- Babanın gözaltına alınması arşiv

- Adliyeye sevk edilen babaya kızının sarılıp, ağlaması arşiv

- Babanın adliyeye sevk edilmesi arşiv

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA) ======================== Özhaseki: Algı operasyonları CHP'li belediyelerin ustalıkları oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek, başka türlü bir hal üzerine devam ettiriyorlar. Ustalıkları oldu" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 2'nci gününe AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve il teşkilatı üyeleri ile ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları yer aldı.

CUMHUR İTTİFAKI İLE 519 İLÇEMİZ VAR

Toplantının basına açık bölümünde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, büyükşehir belediyelerinde bazılarında iktidarda olmadıklarını ancak ilçelerinde iktidarda olduklarını söyledi. Özhaseki, "519 tane ilçemiz var, neredeyse 300'ü bize ait. Nüfusun yüzde 56'sı. Cumhur İttifakı'yla beraber baktığımız zaman nüfusun yüzde 70'i. Evet en güzel hizmetler orada olur. Vatandaşa en yakın hizmetler orada olur. Onların gönüllerinin, dualarının alınacağı ortamlar orada olur. O yüzden bizim hiç bir mazeret söylemeden yolumuza revan olmamız gerekiyor. İnşallah bunları yapanlardan oluruz diye düşünüyorum" dedi.

ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

Son dönemde CHP'li belediyelerin algı operasyonu yaptığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dışımızda iki tane daha ciddi belediyeciliği olan parti görünüyor, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Emin olun, onları şu üç ana tasniften başka bir yerde göremezsiniz. Gerçekten hizmet etmezler. Dün Çankaya tarafındayız, bir cami açılışına gidiyoruz yıkıntı, harabe o kadar kötü, pasaklı yerler gördük ki, emin olun içim yandı. Cumhurbaşkanımız çok güzel özetliyor, çöp, çukur, çamur bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Tarihe düşülmüş, kayıt edilmiş yolsuzluklar da bunlardadır. İSKİ skandalları başta olmak üzere. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek, başka türlü bir hal üzerine devam ettiriyorlar. Ustalıkları oldu. Yalan birinci işleri, algı operasyonları bunların zaten ustalık alanları ve herkesin dünya tarihinde siyasilerin bildiği meşhur Hintlerin Goebbels, bunların hocaları oldu. Goebbels'in iki-üç tane teorisi var. Birisi diyor ki çok yalan söyleyeceksiniz. Hintlerin propaganda bakanı, çok yalan söyleyeceksiniz diyor. Ben CHP'nin başındaki insanın ve etrafındakilerin ne kadar yalan söylediklerine şahidim. Birebir yaşamış birisiyim. Bir şey söyleyeceğiz diyorlar ve fos çıkıyor. Hep yalan söylüyorlar."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise konuşmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Özhaseki'den detay

- Genel detaylar

- Özhaseki'nin konuşması HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================== İzmir'de 'AK Noktalar' hizmete başladı AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir'in Konak ilçesinde başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' bugün faaliyete geçti. İzmir'de ilk kez açılan AK Noktaları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bu noktalarla, vatandaşlarımızın bize olan isteklerini, taleplerini not edecek ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak ilçesine bağlı Basmane, Alsancak, Konak Çarşı ve Konak Kızlarağası olmak üzere dört farklı noktada başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' bugün faaliyete geçti. AK Noktalar, İzmir'in farklı bölgelerinde yaygınlaştırılarak 30 ilçede uygulamaya konulacak. Dört farklı noktayı da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "AK Noktaları, İzmir'de başlattık ve güzel bir uygulama oldu. Siyaset, insan odaklı yapılması gereken bir iş. Vatandaşlarımızın İzmir'de en yoğun olduğu bölgeler de belli. Kıbrıs Şehitleri, Basmane Meydanı, Kemeraltı çıkışı, Bayraklı'da Sevgi Yolu, Buca'da Şirinyer, Karabağlar'da Eski İzmir gibi İzmir'in 30 ilçesinde en yoğun yerlerde AK Noktalar kurmayı düşündük. AK Parti İzmir İl Başkanımız ile bunu istişare ettik. Bugün Konak'ta bu uygulamaya biz de eşlik ettik. Haftanın birkaç günü ilçe teşkilatlarımız bu noktalarda bulunacak. Vatandaşlarımızın bize olan isteklerini, taleplerini not edeceğiz. Çözemedikleri problemleri çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Aynı zamanda buradan bir beslenme durumumuz da ortaya çıkacak. Ülkeyi yönetirken mutlaka toplumdan bir şeyler almamız gerekiyor. Seçim dönemlerinde bunlar her siyasi parti tarafından yapılıyor, ancak önemli olan seçim dönemleri dışında bu tür faaliyetlerde bulunmak. Bu anlamda biz de seçim dışında en kalabalık yerlerde vatandaşımızın talep ve isteklerini almak için böyle bir faaliyeti başlatmış olduk. Üye olmak isteyen vatandaşlarımız da üye olacak. Bir yandan da bir siyasi parti olarak görünürlük sağlamış olacağız. İnşallah İzmir ve ülkemiz için faydalı bir çalışma olur" dedi.