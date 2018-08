DHA YURT BÜLTENİ 17 (YENİDEN)

AK Parti'li Günay, Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı'nda, dalgıç kıyafeti giyip, dalış yaptı. Günay, dalgıç eğitmeniyle birlikte suyun altında Türk bayrağı açarak, Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılını kutladı. Ekonomi profesörü olan milletvekili Günay, dalış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2015 tarihinde de aynı yerde dalış yapıp, su altında Türk bayrağı açtığını söyledi. Bu kez 30 Ağustos dolayısıyla dalış yaptığını belirten AK Parti'li Günay, "30 Ağustos Zaferi, 1071 Malazgirt'ten başlayan bir süreç. Türk milletinin yüzyıllardır devam eden mücadelesidir. Türk milleti mücadelesine bundan sonra da devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın simgesi Türk milletini bağımsızlığa olan değeri ve bu değeri kanı ve canı pahasına korumasıdır. Türk milleti her zaman yoluna devam edecektir. Bugünleri bizlere armağan eden, bugünlere gelmemiz sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimiz minnetle, rahmetle anıyoruz. Biz de onlardan aldığımız bu kutsal emaneti en güzel şekilde gelecek nesillere aktaracağız" diye konuştu.

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura ve 80’lerin ünlü İngiliz grubu The Godfathers’ın da aralarında olduğu 100’e yakın sanatçının sahne alacağı Zeytinli Rock Festivali, dün 3 farklı sahnede gerçekleştirilen konserlerle başladı. 32 bin müzikseverin katıldığı festivalin ilk gününde “Siyah Sahneöde Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam ve Mabel Matiz’in yanı sıra Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, Niyazi Koyuncu ve Jakuzi müzikseverlerle buluşurken, “Kırmızı Sahneöde ABD’li şarkıcı Della Miles, Hey! Douglas, Sena Şener, Sufle, Ufuk Beydemir, Ümit Olgun & Paryalar, Dilhan Şeşen ve Pagos konser verdi. Bu yıl ilk kez kurulan “Akustik Sahneöde ise Yeni Türkü, Ezgi Aktan ve What Da Funk performans sergiledi.

Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey'in öncülüğünde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, 2 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivalde bugün “Siyah Sahneöde Duman, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, İskender Paydaş, Çamur ve Aydilge, “Kırmızı Sahneöde The Godfathers (UK), Ezhel, Gökcan Sanlıman, Can Kazaz, Cihan Mürtezaoğlu, Nadas, İlhan Güryalçın ve 3 Deyince, “Akustik Sahneöde ise Bülent Ortaçgil, Gündoğarken, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu konser verecek.

