DHA YURT BÜLTENİ 18

ŞEHİT ATEŞİ AĞRI'YA DÜŞTÜ ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın (27), Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyündeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde yaşayan ailesine acı haber, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından haber verildi. Makbule-Hayrettin Doğan çiftinin biri kız, 5 çocuğundan biri olan Tuncay Doğan'ın 4 yıllık asker olduğu öğrenildi. Şehidin bayramdan sonra nişan için hazırlık yaptığı belirtildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın bir kardeşinin köyde korucu, diğer kardeşinin de kendisi gibi uzman çavuş olduğu bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin vesikalık fotoğraf

-Şehidin evinin önünde dua okunması Haber-Kamera: Ayhan İSEN / ELEŞKİRT (AĞRI), (DHA) =================================== YÖRÜKLER ABD'Yİ PROTESTO ETTİ, TURİSTLER GÖRÜNTÜ ÇEKTİ ANTALYA'da hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını basın açıklamasıyla protesto etti. Bazı turistler, eylemi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Muratpaşa ilçesinde 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya gelen hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, bütün ülkelerin gözünün, Türkiye'nin üzerinde olduğunu söyledi. Dünya barışının, Türkiye'nin elinde olduğunu kaydeden Duman, ABD'nin ekonomik baskısını ciddiye almadıklarını kaydetti. Duman, "ABD hükümetine karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu kısasa kısas eylemini kesinlikle destekliyoruz. Kalleş, iki yüzlü ABD yönetimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Öte yandan basın açıklamasını caddeden geçen turistler de ilgiyle izledi. Bazı turistler, açıklamayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılımcılardan görüntü

Basın mensuplarının görüntüsü

Abdullah Duman'ın açıklamayı okuması

Detaylar 391 MB -- 03.11 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ============================ ÇOCUKLAR, EBEVEYNLERİNİ 'KIRMIZI DÜDÜK'LE UYARACAK AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası kapsamında yolculuk yapan sürücülerin çocuklarına kırmızı düdük dağıttı.

Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Trafik uygulamalarını denetleyen Vali Tutulmaz, durdurulan araçlardaki çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Vali Tutulmaz, 'kırmızı düdük' projesi hakkında bilgi verdi. Çocukların aileler üzerindeki etkisinin kullanılması gerektiğini belirten Tutulmaz, çocuklara anne ve babaların kural ihlali yapmaları halinde çalması için kırmızı düdük verdi. Çocuklara şapka ve tişört de hediye eden Mustafa Tutulmaz, sürücüleri de kurallara uymaları konusunda uyardı.

BABA VE ANNELERİNİZİ HATA YAPTIĞINDA DÜDÜKLE UYARIN

Çocuklara nasihatlerde bulunarak, kazaların oluş nedeni ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler de veren Vali Tutulmaz, "Bu projenin amacı çocukları trafik denetiminin içine dahil etmek. Çocuklardan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, kemer takmayan, hız ve kırmızı ışık ihlali yapan anne ve babaları uyarmalarını istiyoruz. Trafik herkes için çok önemli bir hale geldi. Hız sınırlarına uymamız gerektiğini, trafik kurallarına uymamız gerektiğini dile getiriyoruz. Kurallara uymadığımız zaman yollarımız kan gölüne dönüyor. 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur'. Bu sözü hatırlatmak istiyorum. Kurallara uyalım. Ailelerimizi ve sevenlerimizi üzmeyelim" dedi.

GEÇEN YIL KURBAN BAYRAMI'NDA 1 MİLYON 200 BİN ARAÇ GEÇTİ

Afyonkarahisar'ın kavşak noktası olması dolayısıyla yoğun trafik akışı olduğunu anlatan Mustafa Tutulmaz, "İlimize 12 kentten giriş yolu var. Bunların 7'si ana yol. Dolayısıyla ilimiz bayramda önemli bir geçiş noktası. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyon 200 bin araç geçişi oldu. Bu yıl da bu yoğunluğu bekliyoruz. Yoğun trafik dolayısıyla trafik denetimlerimizi de aynı ölçüde artırdık" diye konuştu.

Uygulama sırasında trafik ekipleri, sürücülere ve beraberindekilere lokum ikramiye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik polislerinden detay

-Trafik araçlarından detay

-Trafik polisleri araçları durdururken detay

-Çocuklar araçtan inerken detay

-Emniyet Müdürü çocuklarla sohbet ederken

-Çocuklara tişört ve şapka giydirilirken

-Vali uygulama alanına gelirken

-Vali çocuklarla sohbet ederken

-Vali ailelerle sohbet ederken

-Vali çocuklara tişört, şapka ve düdük takdim ederken

- Çocuklar ile röp

-Vali araç içerisinde oturan çocuklarla sohbet edip onlara düdük verirken

-Aileler ile röp

-Vali röp

-Vali ve çocuklardan detay HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) ======================================= MARMARİS'TE KIYI VE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yapılan kıyı ve deniz dibi temizliğinde, yatlar ve günübirlik gezi teknelerinden atıldığı sanılan 3.5 ton katı atık toplandı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde ilçe genelinde çevre temizliği seferberliği başlattı. Bu sabah, şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki Günnücek Milli Parkı ile Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı arasındaki Buruncu Mevkii'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.