DHA YURT BÜLTENİ-18

BOZOVA'DA AKRABALAR ARASINDA ARAZİ KAVGASI: 4 ÖLÜ (ek bilgilerle yeniden)

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre Müslüm Şahin (62), Şeyho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin'i öldürdüğü belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi'ne, oradan da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, 4 akrabasını öldürüp kaçan ve Gaziantep'te yaşadığı belirlenen Ramazan Şahin'i yakalamak için çalışma başlattı.