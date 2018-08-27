DHA YURT BÜLTENİ-18

Kazada yaralanan iki kişiye yoldan geçen başhekim yardımcısı ilk müdahaleyi yaptı BURSA’nın İnegöl ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; kazada yaralanan bisiklet ve motosiklet sürücüsüne şans eseri yoldan geçen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can müdahale etti. Yaralılardan birine ise yoldan geçen bir vatandaş üzerindeki montunu çıkarıp, başının altına koyup rahat etmesini sağladı. Edinilen bilgilere göre; İstiklal caddesi üzerinden gelip 15 Temmuz Milli İrade meydanı kavşağından dönen (52) Mustafa Eroğlu yönetimindeki 16 Y 4049 plakalı motosiklet, Nuri Doğrul Caddesi üzerinden kavşağa giren (55) Hüseyin Turgut yönetimindeki elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten düşen sürücüler yaralandı. İLK MÜDAHALE BAŞHEKİM YARDIMCISINDAN Kazadan dakikalar sonra, kaza yerinden yaya olarak geçmekte olan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp 112’ye haber verdi.

MONTUNU ÇIKARIP BAŞININ ALTINA KOYDU O sırada yoldan geçen bir vatandaş da, asfalt üzerinde yatan bisiklet sürücüsü Hüseyin Turgut’un rahat etmesi için montunu çıkarıp başının altına koydu.

Yaralılar kaza yerine sevk edilern 112 Acil Servis ambulanslarıyla Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Yaralılara Başhekim yardımcısının yaptığı ilk müdahale ve vatandaşın montunu çıkarıp yardım etmesi DHA kameralarına yansıdı.

Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri genel görüntü

- Yaralılara ilk müdahale görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ============================= MANİSA'DA PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU PANİĞE NEDEN OLDU MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, altyapı ve yol yapım çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borudan sızan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, ekipler yaptıkları çalışmayla sızıntıyı önledi. Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Borudan sızmaya başlayan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi almasının ardından, doğalgaz şirketinin personeli, yaptıkları çalışmayla gaz sızıntısını önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Doğalgaz borusunun patladığı bölgeden genel görüntü Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ============================== BERBER DÜKKANINDA TAVAN KAPLAMASI ÇÖKTÜ: 3 YARALI BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, dükkandaki tavan kaplamasının çökmesi sonucu berber İbrahim Yüksel Alkan (74) ile 2 müşteri yaralandı. Olay, Haydarçavuş Mahallesi Evyapan Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. 50 yıllık berber İbrahim Yüksel Alkan, emekli gazeteci Abdurahman Öz'ü (85) tıraş ederken, tavandaki beton görünümlü sıva kaplamanın bir kısmı çöktü. İbrahim Yüksel Alkan, Abdurahman Öz ve tıraş için sıra bekleyen Bayram Kahraman (68), başlarına düşen sıva parçaları nedeniyle yaralandı. Tavan kaplaması çökerken, dükkandan çıktığı için yaralanmayan Ahmet Altınbaş, "Ben hatır sormak için gelmiş, oturuyordum. 'Tavandan su geliyor' derken, tavan çöktü" dedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılar

-Berber dükkanı tavan

-Görgü şahidi Ahmet Altunbaş

-Yerde duran saat

2.54 dakika /188 mb HABER/KAMERA: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir)(DHA) ================================ ESKİŞEHİR'DE FIRTINA VE SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Fırtına ve ardından başlayan sağanak, sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Fırtınadan devrilen ağaçlar belediye görevlileri tarafından kaldırılırken, yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını da su bastı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fırtına sırasında sokaktan çekilen görüntü,

-Yağmur sırasında vatandaşların sokakta koşmaları,

-İşyerleri önünde bekleyen vatandaşların çekilen görüntüler Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA) ============================= 1,5 YAŞINDAKİ MİNİK DOĞA'NIN TÜRK BAYRAĞI SEVGİSİ