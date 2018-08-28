DHA YURT BÜLTENİ-18

KKTC'DE UÇUŞLAR DURDU KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar durdu. KKTC’de ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC'ye inişler ve kalkışlar durduruldu. KKTC Bakanlar Kurulu’nun sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmez ise Türkiye’den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alınacağı ifade edildi. Öte yandan, Ada’da sadece ‘acil ve askeri uçuşlara’ hizmet verilebiliyor. SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada: "Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havalimanında yolcuların kuyrukta beklemesi

- Yaşananlara tepki gösteren yolcular

- Yolculardan Mehmet Özkaya (mavi tişörtlü) ve Hasan Cantürk röp.

- Genel ve detay Haber: Sefa KARAHASAN - Kamera: LEFKOŞA, (DHA) ========================================= Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı (4)

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, 13 yaşındaki kızı F.K.'yi seyir halindeki minibüsün arkasında yolculuk yaptıran İdris K.'nın serbest bırakılması olayı ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, soruşturma işlemleri kapsamında; minibüsün arkasında bulunan mağdurun avukat huzurunda ifadesinin alındığı, araç sürücüsünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Ulusal ve yerel basına bir kız çocuğunun araç arkasına bağlanarak seyahat edildiğine dair yansıyan görüntüler üzerine, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Olayın anne, baba ve 6 çocuklu bir ailenin seyahati esnasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Aracın ailecek seyir halindeyken, şüpheli babanın kızını bir süreliğine, bakım ve gözetim yükümlüğünü ihlal ederek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyahat ettirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma işlemleri kapsamında; minibüsün arkasında bulunan mağdurun avukat huzurunda ifadesi alınmıştır. Araç sürücüsü olan kızın babası şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi sağlanmıştır. İfadesinin alınmasına müteakip, olayın oluşu, mağdur ve şüpheli beyanları, tedbirlerin ölçülülüğü ilkesi gözönüne alınarak, şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlikçe talep gibi karar verilmiştir. Dosya kapsamında, Çocuk Koruma Kanununun 5/1-a maddesi uyarınca mağdur hakkında mahkemeden tedbir talep edilmiş olup, mahkemece talep doğrultusunda karar verilmiştir. Ailenin ikamet ettiği yer mülki idari amirliği ile çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hususunda irtibata geçilecektir. Soruşturma, tüm yönleriyle, titizlikle yürütülmektedir."

Ramazan SARICI /ÇANKIRI (DHA) =================================== BOZCAADA'DA 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ SONRASI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ ÇANAKKALE ve Kuzey Ege'nin her yaz ve bayram tatili dönemi tatilcilerin gözdesi olan Bozcaada ilçesinde 9 günlük kurban bayramının ardından, Bozcaada Belediyesi tarafından 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla koylarda başlatılan temizlik seferberliğinde 6 traktör çöp toplandı. Toplanan çöpler ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda çevre kirliliğine dikkat çekmek için sergilendi. Çanakkale'de 9 günlük kurban bayramı tatilini Bozcaada ilçesinde geçiren tatilcilerin çevreye gelişi güzel bıraktıkları çöpleri toplamak için Bozcaada Belediyesi 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Temizliğe Bozcaada halkı da destek verdi. Bugün Bozcaada'nın Katranbolu, Poyraz Liman, Tuzburnu, Akvaryum, Ayana, Beylik, Sulubahçe, Habbele, Günbatımı, Ayazma Çamlığı ve Çayır mevkilerinin bir kısmında gerçekleştirilen çöpleri toplama temizliği, yarın koylarda, Perşembe ve Cuma günleri ise ada merkezi ve çevresinde gerçekleştirilecek.

Bugün ilçenin koylarında Belediye çalışanları, Bozcaada halkı ve gönüllü çevrecilerin katılımıyla gerçekleştirilen çöpleri toplama etkinliği kapsamında 6 traktör çöp toplandı. Toplanan bu çöpler traktörler ile ilçe merkezine getirilerek, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yaratmak için Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Bozcaada'ya gelen tatilcilerin adayı temiz tutmaları konusunda çağrıda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, "10 günde Bozcaada'da çok ciddi bir bayram yoğunluğu yaşadık. Yaklaşık 19 bin araçla, 86 bin misafirimizi ağırladık. Temizlik konusunda yaptığımız duyurunun ardından çevreye duyarlı dostlarda edindik. Ama ne yazık ki her turizm bölgesinde bunlar yaşanıyor. Ne yazık ki doğaya değer vermeyen, çevresine, yaşadığı yere saygı duymayan vatandaşlarımız oldu. Bizde Bozcaada halkının duyarlılığıyla bu sabahta adanın doğu koylarından itibaren temizliğe başladık. O kadar ciddi bir yoğunlukla karşılaştık ki, gördüğünüz gibi buradaki çöp yığınları sadece bugün topladığımız çöpler. Ve planımızın da bugün yarısında kaldık. Yarında devam etmeye karar verdik. Daha günbatımına, çamlık içine ormanlara, adanın merkezine giremedik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kampamya bir temizlik kampanyasının yanı sıra bir farkındalık kampanyası. Biz istiyoruz ki misafirlerimiz de Bozcaada'ya geldikleri gibi bulmak istiyorlarsa, biraz çevrelerine duyarlı olsunlar. Doğaya saygılı olsunlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bozcada'nın koylarında toplanan ve ilçe merkezine getirilen çöpler

-Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz açıklaması Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA) ======================================== BİR TON MARAŞ DONDURMASI DAĞITTILAR İKİNCİ Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yalova'da 1 ton Maraş dondurması dağıttı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı. Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün destek verdiği organizasyonda bir ton Maraş dondurması özel hazırlanan tırda vatandaşlara ikram edildi. Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta Osmaniye'den programlarının başladığını ve 14 Eylül'de Kahramanmaraş'ta düzenlenecek ana festivale kadar 35'e yakın merkezde vatandaşlara dondurma dağıtacaklarını kaydetti.

Yumruk, amaçlarının Maraş dondurmasının popülaritesini ve dünya çapında rekabet gücünü artırmak olduğunu belirterek, “Bugün de Yalova'dayız. Halk dondurmaya çok yoğun ilgi gösteriyor. Daha önce yedikleri dondurma ile Kahramanmaraş dondurmasını kıyaslıyorlar. Her gittiğimiz şehirde ortalama bir tona yakın dondurma dağıtıyoruz. Bunun fazlası da var. Bu alanda 2,5, 3 saat boyunca hiç kimse dondurma yememiş olmayacak. Herkse yetecek dondurmamız varö diye konuştu. BOYUT: 307 mb - SÜRE : 02.44 dk GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk’un Konuşması

-Dondurma ikramı

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) ======================================== 'TEKNELERLE MARMARİS TARİHİ' SERGİSİ AÇILDI MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Denizcilik ve Eğitim Merkezi tarafından, 'Teknelerle Marmaris Tarihi' isimli, el yapımı maket tekne ve gemi sergisi bir marinada açıldı. Tarih sayfalarında yer almış 68 tekne ve gemi maketi, üç gün boyunca sergilenecek.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, ilçedeki bir marinada 'Teknelerle Marmaris Tarihi' isimli, el yapımı maket tekne sergisi açıldı. İş insanları, turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı sergide, maket ustası Şeref Nural Çayırlı'nın 10 yıllık süre içerisinde yaptığı 'Nusret Mayın Gemisi', 'Ertuğrul Fırkateyni', 'Süngerci tekneleri', 'Arap tekneleri', 'Paraçele' (Bozburun Kayığı) ve diğer birçok tarihi gemi ve tekneyi tasvir eden 68 eser davetlilerin beğenisine sunuldu. Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu kaptan Kenan Özdemir, amaçlarının ilçe tarihini tekneler ve gemiler üzerinden tanıtmak olduğunu belirterek, "Marmaris'in tarihine konu olmuş bu tekneler, orijinaliyle birebir aynı, küçültülmüş halidir. Tarihimizde büyük yer tutan Nusret Mayın Gemisi ve Marmaris ile özdeşleşmiş olan, dünyada adını duyurmuş Süngerci Tekneleri gibi birçok eser sergilenmektedir. Marmaris, milattan önceden günümüze kadar çok önemli bir liman şehriymiş. 1890 yılının 16 Eylül'ünde, Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin maketi de yine sergimizdeki yerini alıyor. 1800-1803 yılları arasında, Marmaris Körfezi'ne gelen İngiliz donanmasına ait tekneler de yer alıyor. Bu tekneler özenle yapılmış olup ilçe tarihimize ışık tutmaktadır" dedi.