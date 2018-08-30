DHA YURT BÜLTENİ 18

Gece saatlerinde, İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi'nde, Kocaeli Vali Konağı'nın karşısından geçen caddede kaldırımda ağacın altındaki çantayı gören çevredekiler, şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Cadde ulaşıma kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bomba imha uzmanı gerekli kontrolleri yapmasının ardından çantanın fünye ile patlatılmasına karar verdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Yol trafiğe açılırken, çanta incelenmek üzere polis ekipleri tarafından alındı.

İZMİT'te, Kocaeli Vali Konağı'nın karşısında unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, husumetlilerinin markette olduğunu öğrenen bir grup, karşı tarafa kurşun yağdırdı, 3 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin markette olduğunu öğrenen kişiler, otomobille marketin önüne geldi. Husumetlilerine kurşun yağdıran kişiler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda Mustafa Furuncuoğlu, Yunus Bilgin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Furuncuoğlu ve Yunus Bilgin yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Hastanenin önünde görüntüler

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)